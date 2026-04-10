정부, 780억원 규모 가상자산 유출 방지 시스템 구축…콜드월렛 등 보안 강화

정부가 검찰, 경찰, 국세청 등 압수 가상자산 유출을 막기 위해 780억원 규모의 관리 시스템을 구축하고, 콜드월렛, 2인 이상 관리, 보안 강화 등을 통해 사고 예방에 나선다.

서울경찰청이 제공한 사진 속 콜드월렛 은 비트코인 유출 범죄에 사용된 도구의 한 예시입니다. 최근 정부가 검찰, 경찰, 국세청 등 여러 기관이 압수하여 보관 중인 780억원 규모의 가상자산 유출 사고를 막기 위한 구체적인 관리 시스템 을 구축했습니다. 이는 가상자산 관련 사고가 빈번하게 발생함에 따라 마련된 대책의 일환입니다. 10일, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 ‘비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의’에서 ‘공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안’이 의결되었습니다. 현재 검찰, 경찰, 국세청 , 관세청 등 사정기관에서 압류 또는 압수 중인 가상자산 은 총 780억원 규모로 집계되었습니다. 기관별 보유 규모는 국세청 521억원, 검찰청 234억원, 경찰청 22억원, 관세청 3억원 순입니다. 공공기관은 기부금 형태로 3억6000만원 상당의 가상자산 을 확보했는데, 서울대병원이 2억원, 적십자사가 1억6000만원 등을 기부받았습니다.

\정부는 가상자산 관리 시스템을 ‘취득 → 보관 → 관리·점검 → 사고대응’의 단계별로 구축하여 체계적인 관리를 목표로 합니다. 우선, 개인 지갑 등에 보관 중인 가상자산은 압수·압류와 동시에 기관 명의의 안전한 지갑으로 즉시 전송하여 유출 사고를 사전에 차단합니다. 이 기관 지갑은 인터넷 연결이 완전히 차단된 ‘콜드월렛’ 형태로만 운영됩니다. 기관 지갑 생성 시 발급되는 개인 암호키와 복구 구문(니모닉 코드, 지갑 분실 시 복구에 필요한 정보) 등 중요한 정보는 2인 이상이 함께 관리하도록 의무화하여 보안을 강화합니다. 또한, 기관이 보유한 가상자산 지갑에는 금고, 도어락, CCTV 등 물리적 통제 장치를 설치하고, 출입 내역과 보안 사고 발생 여부를 주기적으로 점검 및 보고하도록 하여 관리의 투명성을 높입니다. 유출 사고 발생 시에는 신속하게 신규 지갑을 생성하여 잔여 자산을 옮기는 등 즉각적인 비상조치를 취합니다. 피해 규모가 일정 기준 이상이거나 외부 해킹이 확인될 경우, 국가정보원, 경찰청, 한국인터넷진흥원(KISA)에 즉시 통보하고, 재정경제부와 행정안전부에도 보고합니다. 담당자가 관련 가이드라인을 위반할 경우 징계 조치를 취하며, 가상자산 취급 인력도 보강하여 전문성을 강화할 예정입니다.\사정기관의 가상자산 압수 규모는 급증하는 추세입니다. 2022년 6억원이었던 가상자산 강제징수액은 2023년 639억원으로 3년 만에 100배 이상 증가했습니다. 이러한 압수 규모의 증가는 가상자산 관련 범죄의 증가를 반영합니다. 그러나 기관의 관리 소홀로 인해 유출 사고가 지속적으로 발생했습니다. 국세청은 지난 2월, 가상자산 복구 구문을 언론 보도자료에 유출하여 압수한 가상자산을 잃는 사고를 겪었습니다. 같은 달, 강남경찰서는 압류 후 USB에 보관하던 21억원 상당의 비트코인 22개가 외부로 유출된 사실을 뒤늦게 파악했습니다. 지난해 8월에는 광주지검이 업무 인수인계 과정에서 피싱 사이트에 접속하여 300억원 규모의 비트코인 320개를 분실했다가 회수하는 사건도 있었습니다. 이와 같은 사고들은 각 기관의 가상자산 관리 매뉴얼의 미비함을 드러냈습니다. 재정경제부는 “대부분의 기관에서 내부 관리 규정이나 지침이 없거나, 있더라도 구체성이 부족했다”고 지적하며, 관리 시스템의 전면적인 개선 필요성을 강조했습니다. 이러한 관리 시스템 개선을 통해 정부는 가상자산 유출 사고를 방지하고, 국민들의 자산을 안전하게 보호하고자 노력할 것입니다





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