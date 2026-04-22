정부, 영유아 5만 8천 명 전수조사 실시 및 아동학대 처벌 강화 나선다

정부가 최근 잇따른 아동학대 사건 근절을 위해 의료 기록이 없는 영유아 대상 전수조사를 실시하고, 아동학대 살해범죄의 처벌 강화 및 맞춤형 보호 체계 구축 등 범정부 차원의 종합 대책을 발표했다.

정부가 최근 발생한 안타까운 아동 살해 사건들을 계기로 사각지대에 놓인 위기 아동을 보호하기 위한 대대적인 행보에 나섰다. 이스란 보건복지부 1차관은 22일 정부서울청사에서 관계 부처 합동 브리핑을 통해 아동학대 예방 및 대응 강화방안을 발표했다. 이번 대책의 핵심은 사회적 관계망에서 소외되어 외부 노출이 적고 의사 표현이 불가능한 영유아들의 안전을 국가가 직접 점검하고 보호하는 데 있다. 정부는 e아동행복지원사업 데이터를 활용하여 건강검진이나 필수 예방접종 이력이 없는 6세 이하 영유아 5만 8천 명을 집중 관리 대상으로 선정했다. 다음 달부터는 이들을 대상으로 직접 방문 조사가 시작되며, 조사 거부나 방해 사례가 발생할 경우 즉시 경찰 수사를 의뢰하는 등 강력한 대응 체계를 구축할 예정이다. 현장 점검의 실효성을 높이기 위한 세부적인 보완책도 마련되었다.

특히 학대 위험이 높은 2세 이하 영유아 가정 방문 시에는 아동보호전문기관의 숙련된 전문가가 동행하여 전문적인 판단을 내리도록 했으며, 형식적인 점검을 지양하기 위해 대면 점검 후에는 반드시 증빙 자료를 제출하도록 의무화했다. 아울러 어린이집이나 유치원 등 보육 시설의 무단 결석 관리 체계를 강화하고, 초등학교 취학 연기 신청 시 아동 본인을 반드시 대면하도록 하여 아동의 생존 여부와 안전을 다각도로 확인하는 절차를 제도화했다. 이는 일회성 행정이 아닌 상시적인 보호망을 구축하겠다는 정부의 강한 의지가 담겨 있다. 범죄 처벌 강도 역시 대폭 강화된다. 정부는 부모에 의한 자녀 살해를 중대한 아동학대 범죄로 규정하고, 관련 법 개정을 통해 법정형을 상향하는 방안을 추진한다. 법무부는 현행법상 아동학대 유형에 살인 및 미수죄가 명확히 규정되지 않아 피해 아동 보호에 한계가 있다고 판단하고, 이를 법 체계 내에 명시하여 사각지대를 해소할 방침이다. 또한, 학대 의심 사망 사건 발생 시 국가 시스템의 어느 지점에서 예방 기회를 놓쳤는지 정밀하게 분석하는 환류 체계를 8월부터 가동한다. 단순히 사건을 통계로 남기는 것이 아니라 제도적 결함을 보완하는 핵심 지표로 활용하겠다는 것이다. 마지막으로 장애아동 및 영유아를 위한 특화 쉼터를 확충하여 생애 주기별 맞춤형 보호 서비스가 제공되도록 하겠다. 이러한 종합적인 대책을 통해 정부는 아동학대 사망자를 2029년까지 현재 대비 약 27.5% 수준으로 낮추겠다는 구체적인 목표를 세웠으며, 모든 아동이 안전하게 성장할 수 있는 사회적 기반을 조성하는 데 총력을 기울일 계획이다





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