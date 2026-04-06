정부, 2030년까지 재생에너지 100GW+ 확대 및 전기·수소차 비중 40% 목표 가속화

정부가 2030년까지 재생에너지 발전 설비를 100GW 이상으로 늘리고, 신규 차량 중 전기·수소차 비중을 40% 이상으로 확대하는 목표를 앞당기기로 결정했습니다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안정 상황을 기회로 삼아 '에너지 대전환'을 추진합니다.

정부가 2030년까지 재생에너지 발전 설비를 100기가와트(GW) 이상으로 늘리고 신규 차량 중 전기· 수소차 비중을 40% 이상으로 확대하는 목표를 앞당기기로 결정했습니다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 불안정 상황을 ' 에너지 대전환 '의 기회로 삼아 탄소 중립을 향한 노력을 가속화하겠다는 전략입니다. 구체적인 재생에너지 보급 가속화 계획은 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만, 정부는 에너지 시스템의 근본적인 변화를 통해 지속 가능한 에너지 미래를 구축하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 6일 국무회의에서 발표된 '국민주권 정부 에너지 대전환 추진 계획'은 기후에너지환경부 주도로 마련되었으며, 2030년까지 재생에너지 시설 규모를 100GW 이상으로 확충하여 전체 발전량 중 재생에너지 비율을 20% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 합니다. 이는 지난해 11.4%였던 재생에너지 비중을 고려할 때 매우 도전적인 목표입니다. 이를 달성하기 위해 정부는 다양한 정책적 지원을 제공할 예정입니다.

우선, 신규 공장 건설 시 지붕 위에 태양광 발전기 설치를 의무화하는 정책이 추진됩니다. 기후부 관계자는 '산업단지 개발사가 착공 전에 제출하는 에너지 계획안에 태양광 설비 구축 계획을 반드시 포함하도록 하는 '에너지이용합리화법 및 산업집적법 개정안'이 2년 전 국회에 제출되어 논의 중'이라고 밝혔습니다. 이와 함께 재생에너지의 간헐성 문제를 보완하기 위해 에너지저장장치(ESS)나 양수 발전과 같은 유연성 자원 공급을 병행하여 안정적인 에너지 공급 체계를 구축할 계획입니다. 석탄 화력 발전의 경우, 현재 가동 중인 60기 모두를 2040년까지 순차적으로 퇴출하는 로드맵을 따르기로 했습니다. 다만, 2040년 이후에도 가동 연한이 남는 21기의 석탄 화력 발전기는 예비 전력원인 '에너지 안보 발전원'으로 전환하여 탈석탄 과정에서 발생할 수 있는 경제적 부담을 최소화할 방침입니다.\2035년 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성을 위한 구체적인 계획도 마련되고 있습니다. 국토교통부는 '2035 NDC 수송부문 전략 수립연구 - 사업용 차량 전환 및 대중교통 활성화를 중심으로'라는 제목의 용역 보고서를 발주했습니다. 이번 용역은 수송, 전력, 산업 등 NDC 부문별 이행 전략을 6월까지 마련하는 것을 목표로 하며, 각 부문별 온실가스 감축 목표 달성을 위한 구체적인 방안을 제시할 예정입니다. 이는 2035년 NDC 목표 달성을 위한 중요한 단계이며, 수송 부문의 친환경 전환을 가속화하고 대중교통 이용을 활성화하여 탄소 배출량을 줄이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 정부는 2030년까지 신규 차량 중 전기차와 수소차의 비중을 40% 이상으로 확대하는 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 구체적인 정책들을 추진할 계획입니다. 수소차 보급 확대 및 충전 인프라 구축, 전기차 구매 지원 확대 등 다양한 정책을 통해 친환경 차량 보급을 촉진하고, 수송 부문의 탄소 배출량을 줄이는 데 기여할 것입니다. 또한, 정부는 에너지 효율 향상 및 에너지 수요 관리 정책을 강화하여 에너지 소비를 줄이고, 온실가스 감축 노력을 더욱 강화할 계획입니다. 에너지 효율 개선을 위한 기술 개발 지원, 노후 설비 교체 지원, 건물 에너지 효율 향상 등 다양한 정책을 통해 에너지 효율을 높이고, 불필요한 에너지 낭비를 줄여나갈 것입니다. \이번 발표는 기후 변화 대응과 에너지 안보 확보를 동시에 추구하는 정부의 강력한 의지를 보여주는 것입니다. 정부는 재생에너지 보급 확대를 통해 에너지 자립도를 높이고, 탄소 배출량을 줄여 기후 변화에 적극적으로 대응할 것입니다. 또한, 에너지 효율 향상 및 에너지 수요 관리 정책을 통해 에너지 시스템의 효율성을 높이고, 안정적인 에너지 공급 체계를 구축할 것입니다. 이번 계획의 성공적인 추진을 위해서는 정부, 기업, 시민 사회의 적극적인 협력이 필요합니다. 정부는 관련 법규 및 제도를 정비하고, 기업은 친환경 기술 개발 및 투자를 확대하며, 시민들은 에너지 절약 생활 습관을 실천해야 합니다. 이를 통해 대한민국은 지속 가능한 에너지 미래를 구축하고, 탄소 중립 사회로 나아갈 수 있을 것입니다. 정부는 이러한 목표 달성을 위해 다양한 정책적 지원과 인센티브를 제공하고, 국민들의 참여를 적극적으로 유도할 것입니다. 또한, 에너지 관련 기술 개발 및 투자를 적극적으로 지원하여 친환경 에너지 산업 생태계를 조성하고, 일자리 창출에도 기여할 것입니다. 궁극적으로, 이번 에너지 대전환 계획은 대한민국이 지속 가능한 성장과 발전을 이루는 데 중요한 역할을 할 것이며, 글로벌 기후 변화 대응 노력에 기여할 것입니다





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재생에너지 전기차 수소차 탄소중립 에너지 대전환

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