정부, 제2차 서해 5도 종합발전 계획 확정…정주지원금 최대 20만원

행정안전부가 2026년부터 2035년까지 10년간 추진할 제2차 서해 5도 종합발전 계획을 확정했다. 정주생활지원금 인상, 백령공항 건설, 의료 접근성 개선 등이 포함됐다.

행정안전부 는 3일 관계부처 합동으로 수립한 '제2차 서해 5도 종합발전 계획(2026∼2035)'이 국무총리 주관 '서해 5도 지원위원회'에서 최종 심의·의결되었다고 밝혔다. 이 계획은 '서해 5도 지원 특별법'에 따라 마련된 범정부 중장기 발전 전략으로, 군사적 긴장과 지리적 제약 등 특수한 여건 속에서 생활하는 서해 5도 주민들의 정주 여건을 개선하고 삶의 질을 높이기 위해 추진된다.

정부는 2010년 연평도 포격 사건 이후 제1차 계획(2011∼2025)을 통해 도로·상하수도 등 생활 기반 시설을 확충하고, 대피·체육시설 조성, 관광 활성화 등에서 큰 성과를 거뒀다. 도로는 154km에서 240km로 55.8% 늘어났고, 하수처리 보급률은 63%에서 83%로 20%p 증가했다. 주민체육시설은 3곳에서 25곳으로 대폭 늘었으며, 서해 5도를 찾는 관광객은 2010년 9만6000여 명에서 15만8000여 명으로 증가했다.

제2차 계획에서는 주민 생활 안정을 위해 정주생활지원금을 월 최대 20만 원으로 인상(기존보다 2만 원↑)하고, 교통 접근성 개선을 위해 백령공항 건설과 연평도항 항만 시설 보강 등을 추진한다. 또한 의료 취약 계층을 위한 원격 협진 사업과 응급실 운영 지원을 통해 의료 접근성을 높이고, 민방위 대피 시설을 정비해 비상 상황 시 주민 안전을 확보할 계획이다. 윤호중 행안부 장관은 "최서북단 서해 5도 주민들의 특별한 희생에 확실히 보답할 수 있도록 관계기관과 함께 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다





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서해5도 종합발전계획 행정안전부 주민지원 연평도

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