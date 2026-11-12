정부, 체코 원전 프로젝트 재검토 나서며 실효성 우려 증폭

산업통상자원부 김재정 장관이 체코 원전 사업 재추진을 강조했으나, 바라카 및 알다바아 원전 대규모 적자 사실로 인해 해외 원전 수출의 리스크 관리에 대한 근본적 논의가 필요하다.

산업통상자원부 김재정 장관 은 최근 체코 두코반리 원전 건설 프로젝트의 재개를 위한 회의를 주재하며, 프로젝트의 차질 없는 추진을 강력히 주장했습니다. 그러나 과거 성공적으로宣伝된 해외 원전 사업들이 실제로는 막대한 적자를 남겼다는 사실이 드러나면서, 이번 체코 프로젝트의 실효성과 리스크 관리에 대한 우려의 시선이 깊어지고 있습니다.

체코 원전 프로젝트 진행 현황 및 목표

김재정 장관은 12일 정부서울청사에서 주재한 '한국형 체코 원전 프로젝트 진행 상황 검토 회의'에서 사업의 정속 추진 의지를 재확인했습니다. 두코반리 프로젝트는 한국형 원전 APR1000 2기를 공급하는 규모로, 총 사업비 187억 2천만 달러(약 24조 8,713억 원)에 달하는 대형 사업입니다. KHNP는 지난달 대우건설과 두산에너빌리티 컨소시엄과 건설 계약 협상을 종료한다고 밝히며 사업에 변동성이 있었으나, 정부는 이를 정리하고 새로운 건설 업체 선정 절차를 밟을 예정입니다.

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정부의 향후 일정은 명확히 설정되어 있습니다. 김 장관은 내년 4월 건설 허가 신청과 2029년 11월 기공식을 목표로 한다고 밝혔습니다. 또한, 새로운 건설 업체 선정 결과는 내년 7월까지 완료될 예정이라고 덧붙였습니다. 그는 사업의 정상적인 수행에 대한 우려가 제기되고 있는 점을 진지하게 수용하겠다고 전하며, 프로젝트가 흔들림 없이 진행되도록 책임을 다하겠다고 약속했습니다.

과거 원전 수출 프로젝트들의 누적 적자 실체

체코 프로젝트의 리스크를 논할 때 빼놓을 수 없는 것은 과거 한국 정부의 원전 수출 사업들이 남긴 실제 재무적 결과입니다. 특히 UAE 바라카 원전 프로젝트는 2009년 이명박 정부 시절 400억 달러 규모의 첫 원전 수출로 기념되었으나, 최종적으로는 구조적 손실을 안고 있습니다. KEPCO의 재무제표에 따르면, 운영지분 배당금을 제외한 건설 업무 기준 누계 손익은 2025년 말 기준 약 1,351억 원의 적자를 기록했습니다.

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이러한 적자의 주범은工期延期로 인한 비용 증가입니다. 각机组의 건설 기간이 3년에서 5년씩 늦어지며 비용이 폭증했고, 이에 따라 KEPCO와 KHNP 사이에 비용 부담 주체 문제를 둘러싼 갈등이 이어지고 있습니다. 마찬가지로 윤석열 정부 시절인 2022년 13년 만에 새로운 원전 수출로 평가받았던 이집트 알다바아 프로젝트도 심각한 재무 문제를 야기했습니다.

이집트 알다바아 프로젝트 관련 KHNP의 누계 건설 손익 예상액은 지난해 기준 1조 2,146억 원으로 집계되었습니다. KHNP는 러시아 로사톰의 자회사인 ASE의 하청업체로 참여하여 장비 조달 및 터빈 건물 건설을 담당했습니다. 그러나 KHNP는 장비 설계와 수량이 확정되기 전인 상태에서 국내 원전을 기반으로 비용을 산정하여 3조 3천억 원의 턱박이 고정가격 계약을 체결하는 부적절한 구조의 결정을 내렸습니다.

내부 감사 결과와 인재 징계, 그리고 반복되는 리스크

이집트 프로젝트의 비효율적인 계약 구조는 내부 감사를 통해 구체적으로 드러났습니다. 더불어민주당 김원의 의원이 입수한 KHNP 징계 요청서에 따르면, KHNP 감사실은 해외사업개발부서가 다양한 리스크 요인을 인지했으나 이를 회피하기 위한 충분한 노력을 기울이지 않아 손실이 발생했다고 결론 내렸습니다. 이에 따라 프로젝트 관련자 두 명에게 각각 1개월 정직과 1개월 봉급 삭감이라는 징계가 내려졌습니다.

이러한 과거의 실패 사례들은 체코 프로젝트에도 같은 실수가 반복될 수 있음을 경고합니다. 체코 입찰 준비 과정에서 KHNP는 KEPCO에 바라카 프로젝트의 비용 및 비용 구조 관련 자료를 요청했으나, KEPCO는 영업비밀 보호를 이유로 이를 거부했습니다. 이로 인해 실제 프로젝트의 데이터가 새로운 입찰 전략에 충분히 반영되지 못해 입찰가 산정이 어려운 상황이 발생했습니다.

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에너지 전환 포럼의 지적과 향후 전망

국가청렴위원회는 5월 발표한 감사 결과에서, 과거 실제 프로젝트 정보가 충분히 반영되지 않아 입찰가 계산이 어렵다는 점을 지적했습니다. 에너지 전환 포럼 역시 체코 입찰가가 바라카의 실제 비용을 알지 못한 채 산정되었다며 비판했습니다. 더 나아가, KHNP가 지불해야 할 지연 손해액 상한선과 기대 수익률이 투명하게 공개되지 않아 투자자들과 시민들의 불안을 가중시키고 있습니다.

정부는 새로운 건설 업체를 내년 7월까지 선정하고, 내년 4월 건설 허가를 신청하는 등 강력한 추진력을 보여주고 있습니다. 그러나 정부의 강한 의지와는 달리, 과거의 구조적 결함이 반복되지 않기 위한 구체적인 리스크 헤지 방안과 투명한 비용 공개가 뒷받침되지 않는다면, 체코 프로젝트 역시 '승리는 먼저 알리고 손익은 숨기는' 전형적인 해외 원전 사업의 함정에 빠질 위험이 상존하고 있습니다.