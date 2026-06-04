정부, 외환·채권 시장 동시 경고…고금리·고환율 위기감 고조

구윤철 부총리가 외환시장 과도한 쏠림에 즉시 조치를 경고하고, 채권시장 변동성 대응을 약속했다. 외국인 투자자의 코스피 대규모 순매도와 국채 금리 상승이 지속되면서 시장 불안이 커지고 있다.

정부가 외환시장 과 채권시장 을 향해 동시에 경고장을 날렸다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 4일 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 열고 외환시장 내 과도한 쏠림에 대해 필요한 조치를 즉시 취할 것이라고 밝혔다.

채권시장에 대해서도 과도한 변동성 발생 시 관계 기관이 공조해 적기에 대응하겠다고 강조했다. 이는 일부 투기성 움직임이 가계와 기업 부담으로 전이되는 것을 막기 위한 구두 개입으로 분석된다. 정부가 이례적으로 강력한 경고를 내놓은 배경에는 고금리·고환율 흐름이 임계점을 넘었다는 판단이 자리 잡고 있다. 반도체 호황에 힘입어 올해 한국의 명목 국내총생산(GDP) 성장률이 10%대를 기록할 것으로 전망되지만, 이는 지표상 평균치일 뿐 수입물가 폭등과 대출이자 부담은 저소득층에 큰 타격을 줄 수 있다는 우려가 제기된다.

실제로 국채 3년물 금리는 이날 전 거래일 대비 2.3% 상승한 3.858%로 장을 마감하며 투자자들의 불안을 키웠다. 재경부는 국고채 발행 물량을 축소하는 방식으로 대응에 나섰지만, 시장은 정부 대책에도 금리가 추가로 오를 것으로 전망하고 있다. 하나증권 박준우 연구원은 성장이 뒷받침되는 금리 인상 사이클인 만큼 장단기 금리가 전반적으로 상승할 위험이 있다고 지적하며 국고채 3년과 10년 금리가 각각 4% 초반과 4% 중반 수준까지 오를 가능성이 있다고 전망했다. 한편 서울 외환시장에서도 원화 약세가 이어졌다.

이날 달러당 원화값은 전 거래일보다 13.6원 내린 1530원에서 출발해 1529.7원에 주간 거래를 마쳤으며, 장 마감 후 야간 거래에서 한때 1540원대로 밀리며 2009년 금융위기 이후 최저 수준을 기록했다. 이러한 원화 약세는 외국인 투자자의 대규모 순매도가 주요 원인으로 작용했다. 이날 코스피에서 외국인 투자자는 7조원 가까이 순매도하며 원화 하락을 부추겼다. 이는 역설적으로 국내 증시 급등에 따른 차익 실현과 포트폴리오 리밸런싱이 대규모 달러 수요를 유발한 결과다.

중동 전쟁 지속과 미국 통화정책 불확실성도 강달러 흐름을 만들어내며 원화 약세 압력을 가중시키고 있다. 특히 글로벌 시장에서 예고된 스페이스X와 앤스로픽 등 초대형 기업공개(IPO)가 새로운 외환시장 하방 압력으로 떠오르고 있다. 이들 기업의 기업가치는 각각 2조 달러와 1조 달러에 달해 상장 시 글로벌 자금이 블랙홀처럼 빨려 들어갈 것으로 예상된다. 이에 외환당국은 최근 관계기관 및 금융·증권사와 긴급회의를 열고 스페이스X 상장에 따른 자본 유출 가능성을 모니터링한 것으로 알려졌다.

삼성전자와 SK하이닉스 주식 급등으로 국내 투자 열풍이 고조되는 가운데, 스페이스X 같은 초대형 IPO로 국내 투자금이 쏠릴 우려가 커지고 있다. 특히 증권사들이 우주 관련 상장지수펀드(ETF) 조성을 위해 스페이스X IPO 청약에 앞다퉈 나서고 있어 정부는 이에 대해 지속적으로 모니터링한다는 방침이다. 시장 전문가들은 정부의 구두 개입만으로는 시장의 근본적인 불안을 해소하기 어렵다고 지적한다. 고금리와 고환율이 지속되면 기업의 자금 조달 비용이 증가하고 가계의 이자 부담이 커져 내수 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

또한 외국인 투자자가 국내 증시에서 지속적으로 순매도할 경우 코스피 하락으로 이어져 자산 시장 전반의 위축을 초래할 수 있다. 정부가 시장 안정화를 위해 추가적인 정책 수단을 강구할 가능성이 제기되는 가운데, 투자자들은 한층 더 경계심을 갖고 시장 움직임을 주시해야 할 것으로 보인다. 외환당국은 최근 외국인 자금 유출입 동향을 면밀히 분석 중이며, 필요시 시장 안정화 조치를 추가로 시행할 예정이라고 밝혔다. 시장 참여자들은 정부의 구두 개입이 단기적인 효과에 그칠 가능성이 크다고 우려하면서도, 추가 조치가 발표될 경우 시장 변동성이 확대될 수 있다는 점을 인지하고 대비해야 한다는 조언이 나온다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

외환시장 채권시장 구윤철 고금리 스페이스X

United States Latest News, United States Headlines