정부, 2030년까지 신재 30% 감축 목표로 탈플라스틱 로드맵 발표

기후에너지환경부는 2030년까지 나프타를 이용해 만드는 신재를 30% 이상 감축하기 위한 탈플라스틱 로드맵을 발표하며 재생원료 사용 유도, 폐기물 부담금 차등화, 종량제 봉투 재생원료 설비 지원 등을 포함하는 종합적인 대책을 마련했다. 이 계획은 플라스틱 경제에서 벗어나기 위한 정부의 핵심 전략으로, 일회용품 감축과 재생자원 활용 확대에 초점을 맞춘다.

정부가 중동 전쟁으로 인한 석유 의존도를 줄이고 플라스틱 경제에서 벗어나기 위한 ' 탈플라스틱 로드맵 '을 발표하며 2030년까지 나프타를 이용해 만드는 '신재'를 30% 이상 감축하는 목표를 세웠다.

이 계획은 기후에너지환경부에서 발표한 '탈플라스틱 순환경제 전환 추진계획'의 일환으로, 재생원료 사용을 유도하기 위한 예산 지원 방안과 폐기물 부담금 차등화, 재생원료 설비 지원 등을 포함하고 있다. 신재는 원유에서 뽑아낸 나프타를 분해해 만든 제품으로 재생재와 대비되는 개념이며, 현재 재생재 가격이 신재보다 낮지만 재생원료 사용 의무화로 인해 수요가 늘면서 가격 상승 가능성도 점쳐지고 있다.

기후부는 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP) 등 소재에 재생원료 사용을 의무화했을 때 신재와 재생재 간 가격 차이를 보전하는 방안을 구상 중이며, 생산자책임재활용제도(EPR)에 따라 생산자가 납부하는 재활용 분담금에서 유보금 성격의 예비비를 활용하는 방법 등을 검토하고 있다. 또한 폐기물 부담금 요율을 차등화해 일회용품에 더 높은 요율을 책정해 감축을 유도하고, 재생원료 사용 시 부담금 감면 혜택을 강화할 계획이다.

특히 중동전쟁으로 품귀 논란이 일었던 종량제 봉투류에 재생원료를 사용하도록 생산설비 구축을 지원하기 위해 올해 추가경정예산을 통해 국고 138억원을 투입할 예정이며, 종량제 봉투 업체를 대상으로 설비 수요조사를 진행 중이다. 업체별로 7000만원가량이 지원될 전망이며, 설치에 약 4개월이 소요되는 점을 감안하면 올해 안에 설비 전환이 완료될 것으로 보인다. 일상에서 사용되는 플라스틱 감축 방안으로는 장례식장 등 다중이용시설에서 일회용품 사용을 줄이겠다는 방침이 포함되어 있다.

공공 장례식장부터 자발적 협약을 체결해 다회용기로 전환해 나갈 계획이며, 전국 장례식장 1075개 가운데 10%가 다회용기로 전환된 상태에서 이를 더 늘리겠다는 것이다. 일부 카페에서 운영 중인 개인 컵(텀블러) 할인제 역시 자율 확대를 유도하며, 20여 개 프랜차이즈와 협력해 텀블러 할인제를 확대할 예정이다. 다만 연초에 논란이 일었던 '컵 가격 표시제'는 이번 대책에서 빠졌으며, 김고응 기후부 자원순환국장은 '컵 가격 표시제는 관련 업계와 깊이 논의 중'이라고 설명했다





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탈플라스틱 로드맵 신재 감축 재생원료 폐기물 부담금 종량제 봉투

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