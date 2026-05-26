정부, 고위험 임산부·신생아 이송·전원 체계 개선

정부는 ‘분만 뺑뺑이’를 막기 위해 이송·전원 체계를 개선하기로 했다. 올해 안으로 모자의료 진료협력 체계가 없는 3개 지역에 네트워크를 구축하고, 부족한 산과 의사를 보완하기 위해 24시간 분만이 가능한 ‘권역 모자의료센터’ 인력 기준도 완화하기로 했다.

고위험 임산부 와 신생아 가 병원을 찾지 못해 장거리 이송되거나 치료가 지연되는 이른바 ‘분만 뺑뺑이’를 막기 위해 정부가 이송·전원 체계를 개선하기로 했다. 올해 안으로 모자의료 진료협력 체계가 없는 3개 지역에 네트워크를 구축하고, 부족한 산과 의사를 보완하기 위해 24시간 분만이 가능한 ‘권역 모자의료센터 ’ 인력 기준도 완화하기로 했다.

보건복지부는 26일 국무회의에서 이런 내용을 담은 ‘고위험 임산부·신생아 및 응급의료체계 개선 방안’을 보고했다. 최근 충북 청주에서 29주차 임신부가 응급 분만할 병원을 찾지 못해 부산까지 옮겨졌지만 태아가 사망한 사고를 계기로 마련한 대책이다. 정부는 올해 안으로 지역별 모자의료 협력 체계를 전국으로 확대한다. 모자의료 협력 체계가 없는 충청·전북·제주권에 네트워크를 새로 만들 예정이다.

권역 내 상급 의료기관과 분만병원 간 협력을 통해 응급 환자가 발생했을 때 최대한 지역에서 수용할 수 있게 하겠다는 것이다. 대처가 시급한 고위험 임산부·신생아가 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있게 된다. 복지부 관계자는 ‘청주에 협력센터가 구축돼 있었다면 병원 간 정보 공유로 좀 더 효과적으로 대응할 수 있었을 것’이라고 말했다. 고위험 임산부·신생아 이송·전원 체계도 개선한다.

고위험 임산부가 119를 부르면, 평소 다니던 병원으로 우선 이송하되 해당 병원에서 진료가 어려울 경우 권역 모자의료센터 등 협력 체계를 가동한다. 권역 내에서 해결이 안 되면 중앙모자의료센터 전원전담팀과 중앙119 구급상황센터가 병원을 선정한다. 중앙모자의료센터 전원전담팀 인력은 기존 5명에서 15명으로 3배 늘리기로 했다. 또 ‘모자의료 정보시스템’을 개통해 여러 병원에 동시에 요청하는 방식도 도입된다.

‘분만 뺑뺑이’의 핵심 원인인 부족한 전문인력을 어떻게 확보할지는 과제다. 정부는 현재 전일제인 모자의료센터 근무 기준을 일부 완화해 동네 분만병원 전문의나 산부인과 의사가 권역 모자의료센터에서 당직 또는 파트타임 근무를 할 수 있도록 허용하기로 했다. 복지부 관계자는 ‘산과 의사를 구하기 쉽지 않기 때문에 나온 고육지책’이라며 ‘단기간에 인력 사정이 좋아질 것 같지 않다. 현재 자원을 최대한 효율적으로 활용하려는 것’이라고 말했다.

중장기적으로는 모자의료센터를 확대하고, 비수도권에 대한 지원도 강화한다. 서울에만 2곳 있는 중증 모자의료센터를 단계적으로 확대해 전국 6곳으로 늘린다. 비수도권 권역센터에서 시니어 의사 채용 시 인건비를 지원하고, 국립대병원 산과 전임교원 증원, 산과·신생아과 전임의 양성도 추진한다. 트럼프, ‘이란 내 우라늄 폐기’ 선호 밝혀…종전협상 급물살 타나북한, 이 대통령 ‘핵잠’ 언급 이후…근거리 탄도미사일·방사포 ‘섞어쏘기





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