정부, 수도권 비아파트 공급 계획 발표

정부는 수도권에 빌라나 오피스텔 같은 비(非)아파트 11만 가구를 공급하겠다고 발표했다. 우선 도시형생활주택 7만7000가구와 원룸·오피스텔 3만3000가구 등 총 11만 가구를 규제 개선을 통해 수도권에 2030년까지 빠르게 공급하기로 했다. 착공 지연 물량에 대해선 국토부가 ‘현장 애로 해소 지원센터’로 대응한다. 국토부 조사 결과 현재 수도권 규제지역 내 인허가를 받고 착공하지 않은 주택 사업장은 약 32만3000가구에 달한다. 원인은 ▶기관별 법령 해석 차이 ▶PF 자금 조달 애로 ▶자재 수급난에 따른 공사비 분쟁 등이다.

정부가 수도권 에 빌라나 오피스텔 같은 비(非)아파트 11만 가구를 공급하겠다고 발표했다. 우선 도시형생활주택 7만7000가구와 원룸·오피스텔 3만3000가구 등 총 11만 가구를 규제 개선을 통해 수도권 에 2030년까지 빠르게 공급하기로 했다.

규제를 완화하고 금융 지원을 확대해 민간 주택 공급을 늘리는 방식이다. 국토교통부는 26일 이런 내용의 비아파트 건설·금융 지원 계획을 내놨다. 착공 지연 물량에 대해선 국토부가 ‘현장 애로 해소 지원센터’로 대응한다. 국토부 조사 결과 현재 수도권 규제지역 내 인허가를 받고 착공하지 않은 주택 사업장은 약 32만3000가구에 달한다.

원인은 ▶기관별 법령 해석 차이 ▶PF 자금 조달 애로 ▶자재 수급난에 따른 공사비 분쟁 등이다. 전담 창구를 통해 현장 애로를 상시 접수하고, 관계부처 검토를 거쳐 제도 개선 사항을 논의하겠다. 지난해 정부는 향후 5년간 수도권에 135만 가구를 공급하는 9·7 공급 대책을 발표했다. 이번 대책은 후속 조치다





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