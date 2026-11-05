정부, 미·이란 전운 속 청해부대 작전반경 오만 남방까지 확대 파병 연장안 국회 제출

정부가 아덴만 청해부대의 작전 범위를 오만 남방까지 확대하고 해상초계기 및 EOD팀을 추가 파견하는 내용을 담은 파병 연장 동의안을 국회에 제출한다.

정부가 아덴만 해역에 주둔 중인 청해부대 의 작전 범위를 기존 지역을 넘어 호르무즈 해협 에서 650㎞ 떨어진 오만 남방 해상까지 대폭 확대하기로 했다. 이는 미·이란 간 긴장 고조 이후 한국군이 취한 사실상 최초의 군사적 조치로 평가받는다. 정부는 이러한 내용을 담은 파병 연장 동의안을 곧 국회에 제출할 예정이다.

청해부대 작전 반경 2배 확장 및 전력 증강

정부는 5일 차관회의에서 국군부대의 소말리아 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정 동의안을 의결했다. 이에 따라 청해부대는 기존 아덴만 일대 임무 영역을 두큼항 남단까지 넓혀 작전 거리를 약 2배로 확대한다. 국방부 관계자의 설명에 따르면 기존 임무 범위가 약 1100㎞였던 반면, 새로 확장된 지역은 약 2222㎞에 달한다.

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작전 범위 확장과 함께 파견 전력도 대폭 보강된다. 정부는 청해부대에 해상초계기(P-8 포세이돈) 1대를 투입하고, 이를 지원할 지휘부 8명을 포함한 정비 인력 등 총 45명을 배치한다. 해상초계기의 주요 기항지는 아프리카 동북부 국가 지부티가 1순위로 검토되고 있으며, 미군 캠프 르모니에 기지를 활용할 것으로 보인다. 이 기지에는 이미 미국, 일본, 스페인, 프랑스 등이 초계기를 전개하고 있다.

또한 기뢰 탐지 및 제거 부대인 EOD팀(30명)과 무인수중정(UUV), 무인수상정(USV), 원격조종 수중로봇(ROV) 같은 무인 소해 장비도 함께 파견된다. 추가 파병 인원 75명은 내년 상반기부터 현지에 합류하게 되며, 병력이 증원되면 청해부대의 전체 인원은 현재 320명에서 395명으로 늘어난다. 현지에 주둔 중인 49진 청해부대 소속 구축함 충무공이순신함은 지난달 2일 임무 교대를 위해 출항한 상태다.

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해적퇴치에서 항행의 자유 지원으로 임무 확대

2009년부터 아덴만 해역에 파견되어 해적 퇴치와 선박 호송 임무를 수행해 온 청해부대에 새로 추가된 핵심 임무는 국제 해상교통로상 항행의 자유 회복 지원이다. 국방부는 이번 결정 배경으로 아덴만 일대의 해적 활동이 전년 대비 3배 이상 증가한 점을 지적했다. 하지만 미·이란 간의 충돌과 직접적인 연관성은 부인하며, 전쟁에는 절대 관여하지 않을 것이라는 입장이다.

청해부대의 활동 지역은 오만 남방 외해로 한정되며, 해상초계기도 호르무즈 해협 내측 탐지에 제한을 둔다. 한국군은 독자적인 지휘 체계에 따라 어느 국제 연합체에도 소속되지 않고 활동한다. 부대 지휘권은 한국군 합동참모의장이 직접 보유하며, 독자적인 작전 수행이 가능하다.

국제사회 협력 전제조건 및 향후 절차

다만 정부 차원에서는 EOD팀을 비롯한 기뢰 제거 전력이 향후 호르무즈 해협 일대의 해상 안전 확보 작전에 투입될 가능성도 염두에 두고 있다. 정빛나 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 호르무즈 해협에서의 활동은 미·란 전쟁 종식 또는 양국 간 양해각서 체결 등 '허용적 환경'이 조성될 때 가능하다고 밝혔다.

정부는 이번 파병 연장 동의안을 오는 10일 국무회의 심의를 거쳐 국회에 제출할 계획이다. 이 동의안은 이후 국회 국방위원회 심사를 거치며, 본회의에서 재적 의원 과반 출석과 출석 의원 과반 찬성이 필요하다는 점이 규정되어 있다. 정부는 국제 정세 변화에 유연하게 대응하면서도 한반도와 지역 안보를 위한 한미동맹 및 국제 협력의 중요성을 재확인하는 조치로 이를 설명하고 있다.