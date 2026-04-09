정부, 민생 물가 안정을 위한 통신비 절감, PC·노트북 지원, 학원비 규제 강화 발표

정부가 통신비 절감, PC 및 노트북 지원 확대, 학원비 규제 강화 등을 포함한 민생 물가 안정 대책을 발표했다. 모든 통신 요금제에 안심옵션 도입, 취약계층 PC·노트북 지원 확대, 학원비 과징금 신설 및 포상금 인상 등 다양한 정책을 통해 국민들의 경제적 부담을 완화하고 물가 안정을 도모할 계획이다.

지난달 12일 서울 강남구 대치동 학원가. 뉴시스 정부는 통신비 부담을 완화하기 위해 여러 가지 민생 물가 안정 대책을 발표했다. 우선 통신비 절감을 위해 모든 LTE 및 5G 데이터 요금제에 ' 안심옵션 '을 의무적으로 도입하기로 했다. 이 안심옵션 은 기본 데이터 제공량을 모두 소진한 후에도 추가 요금 없이 제한된 속도로 데이터를 무제한 이용할 수 있도록 하는 부가 서비스로, 기존에는 일부 요금제에만 적용되었지만, 앞으로는 통신 3사의 모든 요금제로 확대 적용된다. 정부는 이 조치를 통해 약 717만 명의 통신 이용자가 혜택을 받고, 연간 약 3,221억 원의 통신비 절감 효과를 거둘 것으로 예상하고 있다. 과학기술정보통신부 관계자는 통신 3사와의 요금제 개편 절차를 상반기 내에 마무리할 계획이라고 밝혔다. 이와 더불어, 급등한 개인용 컴퓨터(PC)와 노트북 가격에 대한 취약계층 지원 대책도 발표했다.

최근 반도체 가격 상승으로 PC와 노트북 가격이 급등하면서, 취약계층 학생들의 학업에 어려움이 발생하고 있다는 점을 고려하여, 정부는 국공립기관에서 더 이상 사용하지 않는 PC를 무상으로 지방자치단체에 양여하여 취약계층 지원 사업에 활용하는 방안을 추진한다. 이를 통해 연간 약 8만 대의 불용 PC 중 무상 양여 비율을 대폭 늘릴 계획이며, 시·도교육청의 저소득층 학생 대상 PC 및 노트북 구매 지원 사업을 확대하기 위해 추가경정예산으로 4조 8천억 원 규모의 지방교육재정교부금 증액분을 활용할 예정이다. 학생 1인당 지원 기준 단가를 상향 조정하고, 1인당 1개 디바이스(노트북·태블릿) 보급 정책도 차질 없이 추진할 방침이다. 강기룡 재정경제부 차관보는 노트북이 젊은 층에게 학업의 필수재가 되었음에도 구매 여력이 부족한 계층이 존재하기 때문에 정부 차원의 지원이 필요하다고 강조했다. 학원비 불법 인상에 대한 강력한 제재 조치도 발표했다. 정부는 학원의 초과 교습비 징수 등 불법 행위로 얻은 부당이득을 환수하기 위한 과징금을 신설할 계획이며, 과징금 규모는 매출액의 최대 50% 수준으로 검토하고 있다. 교습비 거짓 표시 등 법 위반행위에 대한 과태료 상한액을 대폭 인상하고, 학원 불법 행위 신고 포상금도 대폭 증액하여 학원비 관련 불법 행위를 근절하겠다는 의지를 보였다. 이 외에도, 교복 가격 담합 조사를 마무리하고 상반기 내 품목별 상한가를 제시하며, 주거용 건물 관리비 내역 공개 의무화 및 입찰 제도 개선 방안을 발표하는 등 민생 물가 안정을 위한 다양한 노력을 기울일 예정이다. 또한 중동 전쟁으로 인한 유가 상승에 따른 물가 충격을 완화하기 위해 공산품 및 가공식품 등 총 43개 특별관리 품목의 가격 및 수급 동향 점검을 지속적으로 실시할 계획이다





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