국토교통부는 내년 부동산 보유세 부담을 줄이기 위해 공시가격 현실화율을 현행 수준에서 동결하기로 결정했다. 반면 서울 중하위권과 경기남부권의 집값 급등으로 실제 세 부담 증가가 예상되는 지역이 있어 관심이 집중되고 있다.

국토교통부 는 내년 부동산 가격공시의 기준이 되는 현실화율을 올해 수준에서 동결하기로 공식 결정했다. 이는 내년도 세제개편안 시행으로 고가 주택과 비거주 1주택 보유자에게 세 부담이 확대되는 점을 고려한 조치로, 보유세 부담이 이중으로 증가하는 것을 방지하기 위한 정책적 판단으로 분석된다.

국토부, 내년 현실화율 동결 결정 배경

국토교통부는 지난 20일 열린 중앙부동산가격공시위원회에서 내년 부동산 가격공시 추진 방안을 심의하고 현실화율 유지 의결을 내렸다. 관계기관에 따르면, 국토부는 올해 서울 아파트 매매가격이 전반적으로 상승세를 보인 상황에서 현실화율을 높일 경우 세제개편안과 맞물려 보유세 부담이 과도하게 커질 수 있다는 우려를 반영한 것이다.

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함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 과세 측면에서 현실화율 인상에 따른 추가적 세 부담 확대를 차단했다는 의미를 부여했다. 그러나 그는 과세체계 변화, 종합부동산세의 공정시장가액비율 상향 조정, 세율 및 공제제도 등 다양한 변수가 존재하므로 현실화율 동결만으로 보유세 부담이 완전히 안정된다고 보기 어렵다고 경고했다.

서울 강남권 하락 vs 비강남 및 경기남부 상승

서울의 지역별 집값 흐름은 뚜렷한 양극화를 보이고 있다. 강남3구를 중심으로 한 고가 재건축 단지 등은 세제개편안으로 인한 세 부담 우려와 시장 심리 위축으로 가격 하락세가 지속되면서 연간 누적 변동률이 전년 대비 큰 차이가 나지 않았다. 반면, 서울의 중하위권인 강북권과 한강벨트권은 상승세를 이어가고 있다.

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한국부동산원 주간 아파트 가격 동향 기준 올해 11월 셋째 주까지 서울 아파트 매매가격의 누적 상승률은 8.91%로 집계됐다. 이는 작년 연간 상승률 8.98%에 근접한 수준이다. 특히 성북구 17.76%, 서대문구 15.03%, 구로구 13.80%, 강서구 13.73% 등 기존 가격대가 낮았던 지역의 상승률이 높은 것으로 나타났다.

강남권의 부진과 대비되게 중하위권 집값이 껑충 뛴 이유는 작년 강남3구와 한강벨트권에서의 폭등이 전체 가격 지표를 끌어올린 기저효과와 관련이 깊다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 강북권 지역 중 실거주 1주택 기준으로 종합부동산세 기본공제액인 공시가격 14억원에 근접하는 경우가 과거보다 늘어났으나, 여전히 14억원을 밑도는 대장 아파트도 상당수 존재한다고 설명했다.

반도체 호황에 불붙은 경기남부권 집값

서울과 함께_next_ 관심을 끄는 지역은 반도체 경기 호황의 수혜를 입은 경기남부권이다. 11월 셋째 주까지 올해 누적 상승률 상위 10위권에는 화성시 동탄구 23.01%, 수원시 영통구 19.29%, 광명시 19.08%, 안양시 동안구 18.86% 등 경기권 지역이 무려 8곳이나 포함됐다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 현실화율 69%를 단순 적용할 경우 시세 20억원을 넘어가는 주택은 종부세 기본공제액인 14억원 수준으로 평가될 수 있다고 분석했다. 이에 따라 서울 한강벨트와 경기남부 일부 지역의 주택들이 종부세 과세 대상에 추가로 포함될 가능성이 커졌다.

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실거래가 지표 역시 이러한 경향을 뒷받침한다. 공동주택 실거래가지수 기준 올 9월 서울 평균 실거래가는 작년 말 대비 10.3% 상승했다. 지역별로는 중하위권 중심인 동북권이 13.9% 오른 반면, 강남3구가 포함된 동남권은 2.9%에 그치는 등 지역 간 상승률 격차가 명확하게 드러났다.

내년 보유세 부담 증가 예상 지역 및 전망

내년도 부동산 보유세 부담은 현상 유지 지역과 증가 지역으로 나뉠 전망이다. 강남권은 가격 자체가 하락하거나 정체된 상태라 세액 증가 폭이 제한적일 수 있으나, 공시가격 상승률이 확대될 실제 세 부담의 변화가 관건이다. 반면, 서울 중하위권과 경기남부권은 집값 상승분이 그대로 공시가격에 반영될 가능성이 높아 세금 부담이 늘어날 전망이다.

국토교통부는 2027년까지 공동주택과 단독주택, 토지의 공시가격 시세반영률을 2026년과 같은 수준으로 유지한다는 장기 계획도 함께 제시했다. 이는 단기적인 가격 변동성보다는 중장기적인 가격 안정과 공시 체계의 균형적인 발전을 도모하겠다는 의도로 읽힌다.

전문가들은 현실화율 동결이 즉각적인 세 부담 완충제 역할을 하겠지만, 과세 기준 강화와 함께 상승하는 집값으로 인해 중저가 주택 보유자의 부담이 늘어날 수 있다고 지적한다. 특히 반도체 산업의 성장세와 맞물린 경기남부권의 주택 시장 과열 행렬이 언제까지 이어질지, 그리고 이에 따른 정책적 대응이 어떻게 나오를 주시할 필요가 있다.