정부, 도심복합사업·공공택지 활성화 위해 '공공주택특별법 시행령' 개정

정부가 도심 재개발 속도 제고 및 주택 공급 확대를 위해 '공공주택특별법 시행령' 개정안을 의결했습니다. 용적률 완화, 공원·녹지 확보 기준 강화, 협의양도인 규정 명확화, 통합승인제도 확대 등 다양한 인센티브 및 제도 개선을 통해 사업 활성화를 꾀합니다.

정부가 6일 도심복합사업 및 공공택지 조성 활성화를 위한 ' 공공주택특별법 시행령' 개정안을 의결했습니다. 이는 도심 재개발 속도를 높이고 주택 공급 확대를 위한 후속 조치입니다. 국토교통부에 따르면, 전날 청와대에서 열린 국무회의를 통해 '새 정부 주택 공급 확대 방안'(9·7 공급 대책)의 후속 조치로 도심복합사업 인센티브를 확대하는 등의 시행령 개정 안이 의결되었습니다. \개정안에 따라, 기존에는 준주거지역에서만 용적률을 법적 상한의 1.4배까지 올릴 수 있었지만, 앞으로는 역세권 내 일반주거지역과 저층 주거지로 이를 확대 적용할 수 있게 되었습니다. 이 특례는 3년 한시로 도입되지만, 특례 적용 기간 예정지구로 지정된 사업은 3년이 지나도 특례 적용이 지속됩니다. 또한, 도심복합사업 에서 공원 및 녹지를 의무적으로 확보해야 하는 사업 면적 기준은 기존 5만㎡ 이상에서 앞으로 10만㎡ 이상으로 상향 조정하여 사업성을 더욱 높이기로 했습니다.

이러한 인센티브들은 국회에서 발의된 공공주택특별법 개정안과 시너지를 창출하여 사업이 한층 탄력을 받을 것으로 기대됩니다. 지난해 10월 더불어민주당 문진석 의원이 발의한 개정안은 도심복합사업의 통합심의 범위를 확대하고, 건축물 높이 제한 완화를 추가하는 등의 내용을 담고 있습니다. \이날 의결된 시행령 개정안에는 공공택지 사업의 속도를 높이고 공급을 확대하기 위한 다양한 내용들이 포함되었습니다. 주요 내용으로는 공공택지 사업에서 협의양도인 규정 명확화, 통합승인제도 확대, 공공주택통합심의위원회 구성 조정 등이 있습니다. 기존 공공택지 사업 과정에서는 택지를 양도하는 토지 소유주에게 택지 수의계약 등 혜택을 제공하는 협의양도인 제도가 존재했으나, 인센티브 지급 기준이 모호한 측면이 있었습니다. 이에 개정안은 인센티브를 제공하기 위한 협의양도인의 조건에 '보상 조사 및 이주에 협조한 자'를 명시함으로써 토지 소유주들이 혜택을 받을 수 있는 선결 요건을 명확히 하여 사업 속도를 높이는 데 초점을 맞추었습니다. 또한, 신속한 공공택지 사업을 위해 지구 지정과 지구계획을 통합 승인할 수 있는 통합승인제도의 적용 대상을 기존 100만㎡ 이하에서 330만㎡ 이하로 확대했습니다. 더불어 30만㎡ 이상의 공공택지에서 택지 내 배분할 공공주택 비율을 결정한 후 이를 조정할 필요가 있는 경우, 5% 범위 내에서만 가감할 수 있었던 비율 상한을 삭제하여 한국토지주택공사(LH)의 직접 시행에 의한 전환 물량 등 공공택지 사업의 수요 및 여건에 따라 탄력적으로 공공주택 물량을 조정할 수 있도록 하였습니다. 이 밖에도 개정안은 공공택지 지구계획 등을 검토 및 심의하는 공공주택통합심의위원회의 도시계획 분야 전문가를 기존 5명에서 7명으로 늘리고, 건축 및 철도 분야 전문가는 각각 3명과 2명에서 2명과 1명으로 조정하여 위원회 전문성을 강화했습니다





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