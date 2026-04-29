정부, 고유가 대응으로 대중교통 증차 및 시차 출퇴근 인센티브 확대

정부는 중동 전쟁으로 인한 고유가 여파로 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡이 심화되자, 버스와 열차 배차를 확대하고 시차 출퇴근 교통비 환급률을 높이는 등 4대 분야 32개 세부 대책을 발표했다. 특히 서울 지하철과 시내버스 혼잡 구간을 중심으로 운행을 늘리고, '모두의카드' 환급 기준을 50% 인하하며 공공부문 시차 출퇴근을 확대할 계획이다. 장기적으로는 친환경차 전환과 차량부제 강화도 검토 중이다.

정부가 중동 전쟁으로 인한 고유가 여파로 출퇴근길 대중교통 혼잡이 심해지자, 버스와 열차 배차를 늘리는 한편 평소보다 빠르거나 늦은 시차 출근·퇴근 교통비 환급률을 확대하기로 했다. 대책은 ▲ 대중교통 공급 확대 ▲출퇴근 수요 분산 ▲승용차 이용 억제 ▲대국민 캠페인 등 4대 분야, 32개 세부 과제로 구성됐다.

선제·즉시·심각·근본 등 4단계로 나눠 추진한다. 국토부에 따르면 지난 2일부로 석유 자원 안보 위기 경보 '경계' 단계(4단계 중 3단계)가 발령되고 차량 2부제 등 에너지 절약 대책이 시행된 영향으로 이달 대중교통 출퇴근 통행량이 전년보다 약 4.1% 늘었다. 서울 지하철에서 혼잡도가 150%를 넘는 구간도 지난달 초에는 11개였다가 이달 초에는 30개로 약 3배 증가했다. 우선 정부는 출퇴근 시간대 혼잡이 심한 구간부터 광역·도시철도와 광역·시내 버스 운행 확대를 추진한다.

혼잡이 가장 심각한 서울 시내버스의 경우 196개 노선과 신분당선 정자∼신사 구간은 평일 기준 4회 증차했다. 서울 지하철 2·7호선 중 사당∼방배, 철산∼가산디지털단지 구간도 운행을 18회 늘렸다. 경인선(1호선 동인천∼용산) 급행열차를 활용해 출퇴근 수요가 많은 대방, 신길, 개봉, 동암, 제물포 등 5개 역에서는 하루 15회 정차 횟수를 늘릴 예정이다. 석유 경보가 ‘심각’ 단계로 격상하면 경부고속도로 버스전용차로를 양재IC에서 천안JCT까지 연장하고 운영 시간도 06시부터 22시까지 확대하는 방안도 검토한다.

장기적으로는 내연기관 차량의 친환경차 전환도 가속화한다. 아울러 정부는 오는 9월까지 대중교통비 환급 서비스 ‘모두의카드(정액제 K-패스)’의 환급 기준 금액을 50% 인하한다. 출퇴근 시간대 전후로 지정된 시차 시간에 대중교통을 이용하면 환급률도 30%p 높인다. 모두의카드는 기준 금액을 넘긴 버스·지하철 등 교통비를 전액(무제한) 환급해 주는 서비스다.

수도권 기준 일반 국민의 기준 금액은 6만2천원인데, 이를 3만원까지 낮춰 평소보다 더 많이 환급받게 된다. 이와 함께 정부와 지방정부, 공공기관 등 공공 부문에서는 시차 출퇴근, 재택근무 등 유연근무를 단계적으로 강화한다. 정부는 이번 대책 발표와 함께 공공부문의 시차 출퇴근 최소 30% 적용을 권고했다. 만약 석유 경보 단계가 오르면 공공부문의 시차 출퇴근을 50%까지 확대하고, 재택근무를 적극 권장할 방침이다.

이를 위해 정부는 캠페인도 병행한다. 대중교통 이용 확대와 출퇴근 시간 분산, 차량부제 참여 등을 중심으로 홍보를 강화해 자발적 참여를 끌어낸다는 계획이다. 김윤덕 국토교통부 장관은 '중동전쟁 발 고유가 상황이 장기화될 우려가 있는 어려운 상황에서 에너지 절약을 위해 승용차 이용을 최소화하고 국민들이 대중교통을 더 쉽고 편리하게 이용하실 수 있도록 선제적으로 공급을 늘리고 인센티브를 강화했다'고 말했다.

그러면서 '오늘 대책에 담긴 도시철도 및 버스 증차, 모두의카드 혜택 강화 등을 차질없이 이행하고 관계부처, 지방정부가 합심해 출퇴근 불편이 최소화될 수 있도록 지속적으로 현장도 점검하여 필요한 조치를 즉시 취하겠다'고 강조했다





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고유가 대중교통 시차 출퇴근 모두의카드 에너지 절약

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