정부, 나무호 피격사건 이란산 미사일 공격으로 결론… 이란 대사 부인

한국 국적 상선 나무호의 호르무즈 해협 피격사건에 대한 정부 조사 결과, 공격에 사용된 미상의 비행체가 이란산 대함미사일인 것으로 확인되었다. 정부는 이번 사건의 배후에 이란이 있다고 보고 이란정부에 강력히 항의했으나 이란 대사는 개입을 부인했다.

정부는 한국 HMM 소속 상선 나무호 가 호르무즈 해협 에서 피격된 사건과 관련해, additional 조사 결과 이란의 대함미사일 공격을 받은 것으로 판단된다고 발표했다. 이번 발표는 피격 사건 발생 23일 만에 공격 주체를 사실상 '이란'으로 특정한 것이다.

외교부 박윤주 1차관은 조사 결과를 설명하며 기술 분석 결과 미상의 비행체는 이란에서 개발된 '누르' 계열 대함미사일일 가능성이 높다고 밝혔다. 군 전문가들이 아랍에미리트(UAE)와 국방과학연구소(ADD) 등에서 진행한 현장 조사와 잔해 수거물 검사, 기술 분석을 통해 얻은 결론이다. 나무호는 총 두 차례 미상 비행체 공격을 받았으며 첫 번째 탄두는 불발, 두 번째 탄두는 기폭됐다. 비행체 엔진이 이란산 터보제트 엔진과 유사하고 부품에서 이란 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 확인됐다.

또한 불발탄의 탄두 형상이 이란 대함미사일 '누르'나 '카데르'와 비슷하고, 비행체 잔해물이 누르 계열의 특징인 하늘색으로 색칠되어 있었다. 박 차관은 여러 증거가 이란을 지목하고 있다며 이란의 개입을 사실상 인정하는 발표를 했다. 발표 직후 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 외교부로 초치해 조사 결과를 설명하고 강력한 항의와 재발 방지 조치를 요구했다. 그러나 쿠제치 대사는 이 문제에 대해 이란은 개입하지 않았다고 부인하며 유감을 표명했다





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