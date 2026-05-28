정부, 삼성전자 초과이익 재분배 논의 착수… 반도체 공공재론 제기

고용노동부 장관이 반도체를 공공재로 규정하며 삼성전자의 초과이익을 사회적으로 재분배해야 한다고 주장. 노사 갈등을 계기로 사회적 대화를 통한 해법 모색에 나서.

삼성전자 가 파업 직전까지 치달았던 노사 갈등 을 계기로 정부가 대기업 초과이익의 사회적 재분배 방안을 논의하기로 했다. 고용노동부 김영훈 장관은 반도체를 더 이상 사기업의 전유물이 아닌 공공재로 규정하며, 천문학적인 초과이익을 노동자와 지역사회, 국가가 함께 나누는 방식을 재설계해야 한다고 주장했다.

김 장관은 27일 정부세종청사에서 기자들과 만나 삼성전자의 성공은 노사 헌신, 국가와 지역사회 지원이 합쳐진 결과라면서 사회적 대화를 통한 재분배가 필수적이라고 강조했다. 특히 그는 인공지능 시대에 반도체는 공기와 같은 존재가 되었고 정부의 역할이 중요하다고 덧붙였다. 이러한 발언은 삼성전자의 막대한 이익이 기업만의 것이 아니라 사회 전체의 몫임을 시사한다. 이에 따라 고용노동부는 다음 달 1일 한국형 사회연대 임금정책 가능성 모색을 위한 긴급토론회를 열어 이익 재분배 논의를 본격화할 방침이다.

이 자리에서는 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 간 임금 격차를 완화할 방안이 집중 논의될 예정이다. 김 장관은 사회적 대화를 통해 균형 있는 분배 구조를 만들어야 한다고 역설했다. 정부는 이를 위해 노사정위원회 등 공식 채널을 적극 활용하겠다는 계획이다. 전문가들은 반도체 산업의 특수성을 고려해 법적·제도적 장치 마련이 선행되어야 한다고 지적한다.

김 장관은 이번 노사 분쟁의 원인으로 SK하이닉스를 지목했다. 그는 삼성전자 노동자들이 SK하이닉스의 교섭 결과를 보며 상대적 박탈감을 느꼈다고 분석했다. 또한 노란봉투법(노조법 개정안)이 갈등을 키웠다는 비판에 대해 적극 반박했다. 그는 노란봉투법이 원·하청 간 교섭 문을 여는 역할을 할 뿐이라는 입장이다.

성과급이 근로조건인지에 대한 질문에는 대법원 판례를 따라야 한다며 신중한 입장을 보였다. 산업통상자원부 안덕근 장관은 이날 삼성전자가 미래 투자와 기술 초격차 유지를 약속해야 한다고 강조했다. 그는 노동자의 정당한 보상과 기업의 지속적 투자가 공존해야 한다고 주장했다. 이번 정부의 초과이익 재분배 논의는 삼성전자를 시작으로 다른 대기업으로 확대될 가능성이 있다.

노동계는 환영하는 반면 경제계는 기업 의욕을 저해할 수 있다는 우려를 표시했다. 학계에서는 재분배 방식으로 성과배분제 확대, 사회적 배당금 도입 등 다양한 의견이 제기된다. 정부는 사회적 합의를 최우선으로 하겠다는 방침이지만, 이해관계가 첨예하게 대립해 쉽지 않은 과제가 될 전망이다. 특히 반도체 산업의 글로벌 경쟁력을 유지하면서 사회적 요구를 충족시키는 균형점을 찾는 것이 핵심이다. 향후 노사정 대화의 향방이 주목된다





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