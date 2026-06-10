정부, 12·3 비상계엄 핵심 '국군방첩사령부' 해체 및 기능 분산 이관 발표

정부가 12·3 비상계엄 당시 핵심 역할을 한 국군방첩사령부를 해체하고其 기능을 국방방첩본부와 국방부 조사본부 등으로 분산하는 개편안을 확정 발표했다. 49년 역사를 가진 방첩사는 동향조사 등 논란이 된 기능은 폐지하고, 민주적 통제 강화 및 조직문화 개선 방안도 함께 제시했다.

정부가 12·3 비상계엄 당시 핵심적 역할을 한 국군방첩사령부 (방첩사)를 해체하고其主要 기능을 분산 이관한다고 10일 발표했다. 1977년 국군보안사령부로 출범한 이래 군내 권력기관으로서 막강한 권한을 행사해온 방첩사는 49년 만에 역사 속으로 사라지게 됐다.

정부는 방첩·방산 관련 정보활동과 방산·사이버보안 업무를 새로 창설되는 '국방방첩본부'로 이관하고, 안보수사 기능과 계엄시 합동수사권은 국방부 조사본부로 넘긴다. 동향조사·인사첩보·세평수집 기능과 불법·비리 정보수집 기능은 전면 폐지한다. 이번 개편안은 올해 1월 민관군 합동 특별자문위원회 방첩·보안 재설계 분과위원회의 권고를 수용한 결과로, 5개월간의 검토를 거쳐 확정됐다. 정부는 방첩본부에 내부 감찰 기능과 국회·국방부에 의한 민주적 통제를 강화하고, 민간 전문가로 구성된 '준법감찰위원회'를 국방부 장관 직속으로 설치하며 방첩정보활동 기본지침을 수립해 국회에 정기 보고할 예정이다.

또한 방첩사의 기존 폐쇄적·권위적 조직문화를 타파하기 위해 인사 운영 시스템을 전군 공통시스템으로 통합 관리해 투명성과 공정성을 제고하겠다고 밝혔다. 다만 자문위가 방첩본부장을 문민통제 필요성을 고려해 군무원 등 민간 인력으로 우선 편성할 것을 권고했던 것과 달리, 정부는 소장급 장성 또는 군무원으로 임명하는 방침을 유지했다. 이번 개편으로 방첩사 정원은 현재 수준의 3분의 2로 감축되며, 절반은 방첩본부로, 200여 명은 조사본부로, 200여 명은 국방보안지원단으로 이동하고 나머지 3분의 1은 각군으로 원대복귀한다.

안규백 국방부 장관은 "이번 개편안은 단순히 조직개편이나 기능 조정을 넘어 우리 군의 정보기관이 다시는 정치에 개입할 수 없도록 조직과 임무를 재구조화하는 '국민의 군대 건설'의 역사적인 분수령이 될 것"이라고 강조했다. 국방부는 관련 부대령 제·개정을 거쳐 7월 말 또는 8월 초 새로운 조직 창설을 완료할 계획이다





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