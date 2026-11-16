정부, 수능 AI 부정행위 차단 위해 기업과 협력 중장기 방안 검토

정부가 2027학년도 수능 등 주요 국가시험에서 AI를 이용한 부정행위를 막기 위해 시험 시간대 문제 풀이 기능 제한을 중장기적으로 검토하고 있으며, 글로벌 기업 협력을 통해 소프트웨어적 차단의 실마리를 찾고 있다.

정부가 다가오는 2027학년도 대학수학능력시험을 비롯해 주요 국가시험에서 인공지능을 활용한 부정행위를 차단하기 위해 중장기적인 대책을 마련하고 있다. 기존에는 시험장 내에서 스마트안경 이나 초소형 카메라와 같은 물리적 장비를 사용하여 시험 문제를 외부로 전송한 후 인공지능으로 정답을 구하는 사례가 급증하면서 사회적 논란이 일었다.

이에 따라 교육당국과 과학기술정보통신부는 시험장 내 감독 인력을 강화하고 단속 장비를 도입하는 데 그치지 않고, 인공지능 서비스 자체의 기능적 한계를 설정하여 부정행위가 악용될 수 있는 경로를 근본적으로 차단하려는 계획을 세우고 있다. 이는 단순한 외장형 기기의 탐지를 넘어, 소프트웨어적 차원에서 시험 문제 촬영 및 해답 생성 기능을 막겠다는 혁신적인 접근법으로, 글로벌 인공지능 기업들과의 긴밀한 협력이 성패를 좌우할 핵심 요소로 부상했다. 현재 과학기술정보통신부는 관련 업계와 적극적으로 소통하며 의견을 수렴 중인 것으로 알려졌다.

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과기정통부 AI 부정행위 차단 대책

관계자는 아직 구체적인 규정이 확정되지는 않았으나, 기업들의 기술적 현실과 운영 방식을 고려한 실무 수준의 논의가 진행되고 있다고 밝혔다. 특히 시험 시간대에만 문제 풀이 요청을 선별적으로 제한하는 것은 각사별 인공지능 서비스의 복잡한 알고리즘과 데이터 처리 방식을 고려할 때 상당한 기술적 난제가 존재한다. 이에 따라 업계 전문가들은 시험 당일 특정 시간대를 기준으로 문제 촬영 기능이나 질문 응답 기능을 일시적으로 차단하는 것이 가능하려면 각 인공지능 기업의 협조와 내부 시스템 개편이 반드시 선행되어야 한다고 지적한다.

중국 역시 지난해 6월 치러진 대학입학시험 가오카오 기간 동안 딥시크, 텐센트, 알리바바 등 주요 인공지능 서비스 기업들과 협력하여 시험 문제 사진 촬영 및 풀이 요청 기능을 일시적으로 차단한 바 있다. 이는 전체 서비스를 중단하는 극단적인 방법이 아니라, 부정행위 악용이 우려되는 특정 기능만을 선별적으로 제한한 선진적인 사례로 평가받고 있다. 한편, 과학기술정보통신부는 이러한 소프트웨어적 차단 방안과는 별도로, 이번 수능 시험 전까지 시험장 내 학교 및 공공 와이파이망을 차단하는 방안도 병행하여 검토 중이다.

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서울시교육청 스마트안경 대응 연수

서울특별시교육청에서는 2027학년도 수능이 8일 앞으로 다가온 11일, 용산구에서 수능 스마트안경 전담 본부요원들을 대상으로 한 연수를 실시했다. 이 연수에서는 업계 관계자가 실제 스마트안경을 착용하고 시험 문제를 촬영하여 문제를 풀이하는 과정을 시연하며 부정행위의 실태를 직시하고 대응 방안을 모색했다. 이러한 일련의 조치들은 단순한 단속을 넘어 인공지능 시대에 맞는 새로운 시험 문화와 윤리 기준을 정립하려는 노력의 일환으로 볼 수 있다.

정부는 앞으로도 인공지능 기술의 빠른 발전 속도에 맞춰 부정행위 방지 시스템을 지속적으로 고도화할 것이며, 기업과 정부, 교육 기관이 한목소리를 내는 협력 체계를 구축하는 것이 핵심이라고 강조하고 있다. 이를 통해 모든 수험생이 공정한 경쟁 환경에서 실력을 발휘할 수 있는 제도적 기반을 다져나갈 계획이다.