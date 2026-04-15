정부, 기초연금 수급 기준 대폭 개편…해외 자산, 거주 요건 강화

정부가 기초연금 수급 기준을 개편하여 고액 자산가의 부정 수급을 막고, 10년째 동결된 기본재산 공제액을 조정하며, 느슨한 국내 거주 요건을 강화한다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실에서 시민들이 상담을 받기 위해 이동하고 있다. 성동훈 기자 가상자산 이나 해외에 자산을 숨겨둔 고액 자산가들이 기초연금 을 부당하게 수급하는 사례를 막기 위해 정부가 기초연금 수급 기준 을 대대적으로 개편할 계획이다. 이번 개편은 고액 자산가들의 부정 수급을 방지하고, 현실과 동떨어진 기본재산 공제 액을 조정하며, 느슨한 국내 거주 요건 을 강화하여 제도의 형평성을 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

보건복지부는 기초연금 소득인정액 산정 시 해외 금융재산 및 가상자산을 포함하는 방안을 추진하고 있으며, 이를 위해 국외 소득·재산 신고 의무를 강화하고 과세 정보 연계를 확대하는 내용의 기초연금법 개정안을 추진 중이다. 또한, 주택·토지 등 기본재산 공제 제도를 주거비 상승을 반영하는 방향으로 개선하고, '만 19세 이후 국내 5년 이상 거주' 요건을 충족하는 경우에만 연금을 지급하는 방안도 검토하고 있다.

정부는 기초연금 제도의 맹점을 악용한 재정 누수와 역차별 문제를 해결하고자 이번 개편을 단행했다. 감사원 감사 결과, 2023년 국세청 신고액 기준 해외 금융재산 5억 원 이상 보유 노인 중 일부가 기초연금을 부당하게 수급한 사실이 드러났다. 현행법상 해외 금융재산 및 가상자산이 재산 요건에서 제외되어 고액 자산가들이 연금을 수급하는 허점이 발생한 것이다.

반면, 기본재산 공제 제도가 10년째 개선되지 않아 연금 수급이 절실한 노인들이 제도에서 밀려나는 역차별 문제도 심각하게 제기되어 왔다. 현재 기초연금법은 주거 유지에 필요한 재산을 공제하지만, 2015년 이후 기준이 변동 없이 유지되어 급격한 주거비 상승을 반영하지 못하고 있다. 이로 인해 중소도시의 주택 가격이 대도시보다 높음에도 불구하고 낮은 공제액이 적용되어 역차별을 받는 사례가 발생하고 있다. 감사원의 시뮬레이션 결과, 18개 시에 대도시 기준을 적용할 경우 약 6%의 노인이 추가로 수급 자격을 얻을 수 있는 것으로 나타났다.

수급 자격 기준 중 국내 거주 요건 또한 논란의 대상이 되고 있다. 현재는 만 65세 이상 소득 하위 70%에 해당하면 국내 거주 기간과 관계없이 연금을 받을 수 있어, 수십 년간 세금을 납부한 국민과 해외에서 귀국한 복수국적자가 동일한 혜택을 받는 형평성 문제가 제기되어 왔다. 정부는 기초연금이 국민 세금으로 운영되는 만큼, 국가와의 실질적인 연관성을 수급 기준에 반영할 필요가 있다고 보고, 호주, 캐나다 등 해외 사례를 참고하여 일정 수준의 거주 요건을 도입하는 방안을 검토하고 있다.

보건복지부는 해외 사례와 국내 제도 여건을 종합적으로 검토하여 현실적인 기준을 마련할 계획이다. 다만, 제도 강화 과정에서 복지 사각지대가 발생하지 않도록 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다. 해외 재산 반영과 거주 요건 강화가 필요하지만, 실제 생활이 어려운 고령층이 배제되지 않도록 세심한 설계가 요구된다. 국민연금연구원 문현경 부연구위원은, 초기에는 5년 이내의 짧은 거주 기간을 설정하고, 장기적으로는 거주 기간에 따라 연금 지급액을 차등화하는 등 점진적인 논의가 필요하다고 제안했다.

이번 개편을 통해 기초연금 제도의 형평성을 높이고, 국민들의 노후 생활 안정에 기여할 수 있기를 기대한다. 제도 개선은 고령층의 삶의 질을 보장하는 동시에, 지속 가능한 연금 시스템을 구축하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 정부는 앞으로도 사회적 약자를 위한 정책을 강화하고, 국민들의 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력할 것이다. 기초연금 수급 기준 개편은 단순히 제도를 변경하는 것을 넘어, 사회 전체의 공정성을 높이고, 미래 세대에게 더 나은 사회를 물려주기 위한 중요한 발걸음이 될 것이다





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