정부, 물가 안정을 위해 농축산·가공식품 시장 구조 대대 개혁

농림축산식품부 차관이 물가 상승에 대한 정부의 대책과 현장 개혁 조치를 강조하며, 소비자와 생산자 모두가 안심할 수 있는 투명한 시장 환경을 목표로 한다.

김종구 농림축산식품부 차관은 최근 물가 상승이 지속적으로 이어지고 있는 가운데, 소비자들이 체감하는 물가 변동이 실제 가격 변동과 크게 차이가 난다는 점을 강조했다. 차관은 농축산물 과 가공식품 이 생산에서 유통, 최종 소비에 이르기까지 복잡한 과정을 거치며 가격이 형성된다고 설명했다.

이 과정에서 발생하는 불합리한 관행과 정보 비대칭이 물가 안정의 효과를 크게 떨어뜨린다는 점을 상기하며, 정부가 이를 해결하기 위해 적극적으로 움직이고 있음을 알려주었다. 먼저, 정부는 올해 2월부터 '민생물가 특별관리 범부처 TF'를 출범시키고 있다. 이 TF는 체감물가 안정과 공정한 시장질서를 목표로 두고, 농림축산식품부는 해양수산부 등과 협력해 '유통구조 점검팀'을 운영 중이다. 주된 업무는 주요 품목의 비효율적인 유통구조와 불공정 행위 등을 수집해 현장에서 바로 개선하는 데 있다.

예를 들어 계란 유통 구조를 들 수 있다. 현재 계란은 수집상이 농가 물량을 모아 선별·포장한 뒤 소비지로 판매하는 방식이 주류다. 이 과정에서 물량이 넘칠 때는 수집상이 품질 문제를 이유로 하향 조정할 수 있고, 물량이 부족하면 농가가 과도한 이익을 요구하는 등 가격 결정 과정이 불투명하다. 이를 해결하기 위해 농식품부는 농가와 수집상 사이에 '표준거래계약서'를 도입해 가격, 규격, 손상 기준 등을 명문화해 안정적인 계약 거래를 정착시키고자 한다.

또한, 수입 바나나와 고등어처럼 할당관세가 적용되는 품목에 대해서는 관세 인하 효과가 실제 소비자 가격에 반영되는지 수입 단계부터 유통 단계까지 면밀히 점검하고 있다. 냉동육류 등 주요 품목은 과도한 재고 보관을 방지하고 정해진 기간 내에 시장으로 풀리도록 관리강화를 계획하고 있다. 담합과 같은 불공정 행위를 방지하기 위해 공정거래위원회와 협력해 무관용 원칙으로 대응하겠다고 밝혔다.

지난 3월 공정위가 육가공업체들의 돼지고기 입찰·견적가격 담합을 적발해 과징금을 부과한 사례가 있었으며, 농식품부는 해당 업체들을 정책자금 지원 대상에서 배제하고, 대형 육가공업체의 재고량을 점검하며 후속 조치를 진행하고 있다. 소비자 측면에서도 변화가 진행되고 있다. 가공식품 업계는 설탕·밀가루 같은 원자재 가격이 하락함에 따라 식용유·라면·제과류 등에 대해 4월 출고분부터 최대 13.4%까지 자발적 가격 인하를 결정했다. 또한, 정식으로 가격 인하를 실시한 품목들의 가격이 실제 매점에서 얼마나 체감되는지를 탐지하고 있다.

농축산물과 가공식품은 필수재로 소비자들이 가격이 오르더라도 소비를 줄이기 어려워, 특히 취약계층에게는 가격 변동의 부담이 큰데, 이를 완화하기 위한 철저한 감시가 필요하다. 중동전쟁 장기화와 같은 외부 요인으로 유류비와 포장재 비용이 지속적으로 상승하면서 원가 상승제가 축산물 가격에도 영향을 미치고 있다. 농식품부는 이러한 문제를 민생물가 특별관리 TF를 통해 현장 상황을 꾸준히 점검하고, 국민이 '식품 가격이 내려가기도 하네'라는 실감이 현실이 되도록 최선을 다하고 있다.

김종구 차관은 정부가 '민생물가 안정'이라는 사명을 최우선으로 하여 물가 현상을 단순 통계와 보고서에만 의존하지 않고, 현장의 목소리를 적극 반영하려는 자세를 강조했다. 현장 조사와 데이터 분석을 동시에 병행하며, 가격 변동이 국민의 삶에 미치는 직접적인 영향을 최소화하는 방향으로 정책을 추진해 나가겠다고 밝혔다. 이는 농축산·가공식품 분야의 투명성과 효율성을 높여, 소비자와 생산자 모두가 안심하고 거래할 수 있는 건강한 시장 환경을 구축하려는 노력의 일환이다





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