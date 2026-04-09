정부, 국가기관 가상자산 관리체계 강화…분실·탈취 사고 예방

최근 국가기관의 가상자산 분실 및 탈취 사고 발생에 대응하여, 정부는 범정부 통합 가상자산 관리체계를 도입합니다. '취득-보관-관리' 전 단계를 체계화하고, 기관지갑 보안 강화, 비상조치 마련 등을 통해 가상자산 관리의 투명성과 안전성을 확보할 계획입니다. 또한, 중동 전쟁 관련 공공계약 지원 조치를 통해 건설 자재 가격 변동에 대응합니다.

최근 국가기관에서 가상자산 분실 및 탈취 사고가 잇따르면서, 정부는 이러한 문제점을 해결하고 가상자산 관리의 투명성과 안전성을 확보하기 위해 범정부 차원의 통합 가상자산 관리체계 를 도입하기로 발표했습니다. 10일, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 '공공분야 가상자산 보유· 관리체계 개선방안'을 확정하고, 이를 통해 가상자산 관리 전반의 효율성과 안전성을 대폭 강화할 계획임을 밝혔습니다. 개선방안의 핵심은 '취득-보관-관리·점검'으로 이어지는 가상자산 관리 전 단계를 체계적으로 구축하는 것입니다. 먼저, 국가기관이 압수, 압류, 동결 등의 법 집행 과정에서 가상자산 을 확보하게 되면, 즉시 해당 기관 명의로 개설된 기관지갑으로 전송하여 안전하게 보관하도록 했습니다. 이는 과거 서울 강남경찰서 사례와 같은 사고를 방지하기 위한 조치입니다.

2021년, 강남경찰서는 피의자의 콜드월렛만 압수하고 별도의 기관지갑에 옮기지 않아, 피의자가 니모닉 코드를 이용하여 압수된 비트코인 약 22개(20억원 상당)를 빼돌리는 사고가 발생했습니다. 이러한 사고를 교훈 삼아, 정부는 가상자산의 초기 취득 단계부터 안전성을 확보하는 데 중점을 둔 것입니다.\가상자산의 보관 및 관리 단계에서도 보안을 대폭 강화합니다. 기관지갑은 콜드월렛 형태로 운영하여 해킹 위험을 최소화하고, 지갑 접근 권한을 분산하여 내부 통제 시스템을 강화합니다. 구체적으로, 개인키나 복구구문은 2명 이상이 분할하여 관리하도록 하여, 특정 개인의 일탈이나 실수로 인한 사고를 예방합니다. 또한, 지갑 보관 장소에는 CCTV를 설치하고 출입 내역을 주기적으로 점검하는 등, 물리적 보안 시스템을 구축하여 보안 수준을 한층 높일 예정입니다. 만약, 기관에서 보유한 가상자산 유출 사고가 발생할 경우, 즉시 계정을 동결하고 관련자 징계 등의 비상 조치를 취하여 피해를 최소화할 방침입니다. 재정경제부 관계자는 “이번 가이드라인을 즉시 전 부처, 공공기관, 지자체에 배포하여 시행함으로써, 가상자산 관리의 투명성과 안전성을 확보하고 국민들의 신뢰를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔습니다. 이번 개선 방안은 가상자산 시장의 변동성이 커지고 있는 상황에서, 국가기관이 보유하는 가상자산의 안전성을 확보하고, 관련 사고를 예방함으로써 국민들의 재산을 보호하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 정부는 앞으로도 가상자산 관련 정책을 지속적으로 개선하고, 급변하는 시장 환경에 발맞춰 유연하게 대응해 나갈 계획입니다.\한편, 이날 회의에서는 중동 전쟁으로 인한 국제 유가 및 원자재 가격 급등에 대응하기 위한 공공계약 지원 방안도 함께 논의되었습니다. 주요 건설 자재에 대한 조달청의 가격 조사 주기를 단축하여, 급변하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 했습니다. 유류, 나프타와 같이 가격 변동성이 큰 자재는 주별로 가격 조사를 실시하고, 철강재, 목재 등 공사비에서 비중이 높은 자재는 월별 조사를 실시합니다. 직전 조사 가격보다 5% 이상 상승하는 경우, 공사 원가 계산에 즉시 반영하여 계약 당사자들의 부담을 완화할 계획입니다. 이 밖에도, 공공계약에서 원자재 수급 차질로 인해 계약 이행이 지연되는 경우, 납품 기한을 연장하고 지체상금을 면제하는 등의 조치를 통해, 건설 업계의 어려움을 덜어줄 방침입니다. 이러한 조치들은 건설 사업의 안정적인 추진을 지원하고, 공공사업의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 정부는 앞으로도 경제 상황 변화에 적극적으로 대응하고, 필요한 정책적 지원을 통해 국민 경제의 안정을 도모할 계획입니다





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