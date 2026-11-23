보건복지부가 2030년까지 생계급여 선정기준을 중위소득 35%까지 올리고 부양의무자 기준을 완화하는 내용을 포함한 제4차 기초생활보장제도 종합계획을 발표했다. 이는 K자 양극화 심화에 따른 취약계층 지원 강화 목적이다.

보건복지부 는 23일 중앙생활보장위원회 심의와 의결을 거쳐 2027년부터 2029년까지 시행되는 제4차 기초생활보장제도 종합계획을 공식 발표했다. 이번 계획의 핵심은 최근 심화되는 소득 및 자산 격차인 K자형 양극화 구조에 대응하여 취약계층의 최저생활 보장을 강화하는 것이다. 정부는 이를 통해 빈곤층의 실질적인 지원을 확대하고 사회적 안전망을 더욱 견고하게 구축한다는 계획이다.

생계급여 선정기준 단계적 확대와 대상 확대

정부는 생계급여의 선정기준을 기준 중위소득의 35%까지 단계적으로 상향한다. 현재 적용 중인 선정기준은 기준 중위소득의 32%로, 이는 올해와 내년 동안 유지된다. 구체적인 상향 일정은 2028년 33%, 2029년 34%로 매년 1%포인트씩 증가하며, 최종적으로 2030년에 35%에 도달하게 된다. 또한 주거급여 선정기준 역시 기준 중위소득의 48%에서 50%로 단계적으로 높여 주거 취약계층의 지원을 강화할 방침이다.

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기준 중위소득 50% 이하의 전체 빈곤층 규모는 꾸준히 증가하고 있어 지원 확대가 시급한 상황이다. 복지부 실태조사에 따르면 기준 중위소득 50% 이하 수급자와 차상위계층을 포함한 빈곤층은 2021년 325만명에서 2024년 394만명으로 약 69만명이나 늘었다. 생계급여는 생활이 어려운 사람에게 최저생활비를 지원하는 제도로, 선정기준이 완화되면 이러한 급증하는 빈곤층을 더 포괄적으로 지원할 수 있게 된다.

부양의무자 기준 완화와 신규 수급자 예상

부양의무자 기준을 대폭 완화하여 신규 수급자를 대폭 확보한다는 계획이다. 내년 하반기부터는 중증장애인이 포함된 가구에 대해 생계급여와 의료급여의 부양의무자 기준을 적용하지 않는다. 이로 인해 약 2만 가구가 새로운 급여 수급자로 포함될 것으로 복지부는 내다봤다. 현재 부양의무자 기준은 수급권자의 1촌 직계혈족과 그 배우자의 연소득이 1억3천만원을 넘거나 일반재산이 12억원을 넘을 경우, 수급권자가 생계급여를 받을 수 없도록 한다.

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현행 제도에서는 연락이 끊긴 가족의 소득이나 재산을 이유로 급여를 받지 못하는 취약계층이 적지 않았다. 이번 조치는 이러한 불합리한 제도를 개선하여 실제 도움이 필요한 계층을 놓치지 않기 위한 조치다. 또한 75세 이상 노인 가구를 대상으로는 초고령이나 독거 등 부양 필요도를 고려하여 2030년까지 생계급여 부양의무자 기준을 단계적으로 폐지하는 방안도 검토 중이다.

의료급여 분야에서도 중증질환자, 희귀질환자, 장기요양 1등급 및 2등급 노인이 포함된 가구 등 의료와 돌봄 필요가 높은 가구에 대해서는 부양의무자 기준을 적용하지 않는 방안을 검토한다. 복지부는 생계급여 선정기준 상향과 부양의무자 기준 폐지 등 이번 종합계획이 전면 이행될 경우, 총 27만명이 생계급여 신규 수급자로 포함될 것이라고 밝혔다.

재산 소득환산 방식 단순화 및 자립 지원 확대

수급 여부를 판단하는 재산의 소득 환산 방식도 대폭 단순화한다. 현재 자동차는 배기량, 연식, 차량 유형, 가구 유형과 규모 등에 따라 달리 적용되던 것을 차량가액 중심으로 단순화하고 소득환산율을 낮추는 방안을 검토한다. 예를 들어 노인 1인 가구가 배기량 2359cc의 2015년식 그랜저를 보유하고 있고 차량가액이 400만원인 경우, 현행 기준에서는 차량가액이 모두 월소득으로 환산되어 생계급여 대상에서 탈락했다.

하지만 변경된 기준이 적용되면 차량가액 중심으로 월 4.17%의 소득환산율이 적용되어 자동차 재산이 월 16만6800원으로 환산된다. 이 경우 약 70만 원의 생계급여를 받을 수 있게 되어 실질적인 지원이 가능해진다. 다만, 고가 차량이나 사치성 차량을 보유한 자는 여전히 수급 대상에서 제외하는 방안도 함께 검토하여 제도의 형평성을 유지할 예정이다.

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주택에 대한 소득환산율도 현행 월 1.04%에서 낮출 방침이다. 또한 청년층부터 취업 등으로 소득이 증가하더라도 일정 기간 의료급여를 받을 수 있는 자립이행 특례 제도를 도입한다. 기존에는 28세 장애 의료급여 수급자가 취업으로 소득이 증가하면 의료급여 자격을 잃어 병원비 부담이 커지고 오히려 일을 계속하기 어려운 상황이 발생했다. 자립이행 특례 도입으로 취업 후 소득이 증가하더라도 일정 기간 의료급여를 지급받아 치료를 이어가며 안정적으로 자립을 준비할 수 있게 된다.