정부, 가상자산 과세 2년 추가 유예 추진...2029년부터 시행 예정

이형일 부총리는 내년부터 시행 예정이던 가상자산 과세를 2년간 유예하고 2029년부터 차질 없이 시행할 준비를 하겠다고 밝혔다. 미국과의 정보 교환 시기와 제도 정비 기간을 고려한 결정이다.

정부는 내년부터 시행 예정이던 가상자산 과세 도입을 2년간 추가로 유예하고 국회와 협의를 추진하겠다고 공식 밝혔다. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 2026년 11월 5일 정부서울청사에서 브리핑을 통해 이러한 방침을 전달했으며, 당초 계획보다 시행 시기를 늦추되 2029년에는 반드시 과제를 완료하겠다고 강조한다.

과세 유예 배경 및 제도 정비 시기

이같은 결정의 핵심 배경에는 미국과의 가상자산 정보 교환 시기와 국내 제도 정비의 필요성이 꼽힌다. 정부는 경제협력개발기구(OECD) 암호화 자산 자동정보교환체계(CARF)를 통한 미국과의 정보 교환이 2029년부터 본격적으로 이루어진다는 점을 고려했다. 2027년부터 과세를 시작할 경우 해외에 비해 국내 시장이 상대적 불이익을 받을 수 있다는 전문가, 업계, 국회의 의견을 반영한 것이다.

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또한 디지털자산법이 제정되면 가상자산을 규율하는 제도적 기반에 큰 변화가 예상되므로, 이를 고려하여 2년간 더 준비할 시간을 확보하는 것이 바람직하다는 판단이 작용했다. 정부는 향후 2년의 준비 기간을 활용해 2029년 차질 없는 과세 시행을 위한 기반을 마련하겠다고 약속했다.

과세 원칙 및 손실 이월공제 논의

이형일 부총리는 세 차례의 유예에 이어 추가적인 유예를 발표하게 된 점을 무겁게 생각한다고 언급했다. 하지만 시기를 조정하더라도 소득 있는 곳에 과세라는 조세의 기본 원칙은 견지해야 한다는 입장을 분명히 했다. 정부는 이 원칙 아래에서 과세의 실효성을 높이기 위한 세부 방안을 추진 중이다.

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특히 가상자산의 큰 가격 변동성을 고려해, 3년 동안의 손익을 통산해 과세하는 손실 이월공제 허용 방안을 국회와 협의할 예정이다. 손실 이월공제는 이미 미국과 영국 등 주요 국가들이 인정하고 있는 제도로, 투자자 보호 및 형평성 제고 차원에서 도입이 논의되고 있다.

과세 이력 및 향후 일정 전망

가상자산 과세 방침은 2020년 12월 소득세법 개정으로 공식화되었으나, 준비 부족, 투자자 보호 필요성, 제도 정비 미비 등의 이유로 반복하여 유예되어 왔다. 최초에는 2023년으로 1년 미뤘으며, 이후 2년씩 두 차례 추가 유예를 결정해 2027년 1월 1일로 늦춰진 상태였다.

정부는 해외 거래 정보 확보 여건을 면밀하게 점검하겠다는 방침이다. OECD CARF를 통한 정보 교환이 2029년부터 시작되는 점을 고려할 때, 정확한 과세 자료를 확보하기 위한 기술적, 법적 장치를 미리 마련하는 것이 과세 실효성의 핵심이 될 것으로 보인다. 정부는 국회와의 협의를 통해 손실 이월공제 등 구체적 사항을 확정하고 2029년 시행을 목표로 준비를 이어갈 예정이다.