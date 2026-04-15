정부, '난방 전력화' 원년 선포...히트펌프, 신성장 동력으로 육성

정부가 올해를 '난방 전력화' 원년으로 삼고 히트펌프 보급에 본격적으로 나섰다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 위기 속에서 공기열을 신재생에너지 범위에 포함하며, 탄소 중립과 신성장 동력 확보를 위한 전략을 추진한다. 높은 설치 비용과 아파트 중심의 주거 환경 등 해결해야 할 과제도 존재한다.

정부가 올해를 ' 난방 전력화 ' 원년으로 삼고 히트펌프 보급에 본격적으로 나섰습니다. 중동 전쟁으로 인해 국내 원유 및 가스 공급의 핵심 경로인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 에너지 위기가 심화되자, 히트펌프 의 핵심 에너지원 중 하나인 공기열 을 신재생에너지 범위에 포함하는 내용의 법안 개정안을 통과시켰습니다. 이는 탄소 중립 달성과 새로운 성장 동력 확보라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 정부의 전략으로 풀이됩니다.

히트펌프는 전기 에너지를 사용하여 주변의 열을 흡수하여 냉난방에 활용하는 장치입니다. 가스나 등유와 같은 화석 연료를 직접 연소하지 않아 탄소 배출량이 적고, 기존 화석 연료 보일러보다 에너지 효율이 높아 친환경 기기로 분류됩니다. 쉽게 말해 '난방·냉방 분야의 전기차'라고 할 수 있습니다. 주변에서 열을 얻는 방식에 따라 공기열, 수열, 지열 등으로 구분되는데, 업계에서는 공기열 방식이 주류가 될 것으로 예상하고 있습니다. 수열은 강이나 하천, 호수 등과의 인접성이 필요하고, 지열은 지하 깊숙이 설비를 설치해야 하므로 비용이 크게 증가하기 때문입니다.

특히 공기열 히트펌프는 에어컨과 유사한 구조를 가지고 있습니다. 에어컨이 냉매를 사용하여 실내 온도를 낮추는 원리와 마찬가지로, 공기열을 이용하여 공기 중으로 열을 방출하거나 흡수하는 방식의 히트펌프를 '공기 대 공기(A2A)' 히트펌프라고 부릅니다. 또한, 공기열을 이용하여 물에 열을 방출하거나 흡수하는 방식은 '공기 대 물(A2W)' 히트펌프라고 합니다. 국내에서는 대부분의 주택 난방이 온수 순환 방식으로 이루어지기 때문에 A2W 히트펌프의 시장 잠재력이 클 것으로 예상됩니다.

정부는 2035년까지 350만 대의 히트펌프를 보급하여 온실가스 감축과 신성장 동력 확보를 동시에 추진할 계획입니다. 유럽과 북미 등 다른 국가들도 탄소 중립 실현을 위해 히트펌프에 대한 정책 지원을 강화하고 있으며, 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 업계에서는 해외 히트펌프 시장이 2024년 900억 달러(약 134조 원)에서 2029년 1,578억 달러(약 235조 원)로 연평균 11.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 전 세계 난방 수요의 약 55%를 히트펌프가 담당할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 일본 기업의 히트펌프가 가장 주목받고 있지만, 국내 기업의 위상도 꾸준히 높아지고 있습니다. 삼성전자, LG전자, 대성히트에너시스, 센츄리, 오텍캐리어, 경동나비엔 등이 대표적인 국내 히트펌프 제조사입니다. 2020년부터 2023년까지 공기열 히트펌프는 평균 26.7%의 성장률을 기록했으며, 이 추세가 지속된다면 정부는 2030년까지 국내에서 연간 240만 대가 판매될 것으로 전망하고 있습니다. 히트펌프는 설계, 시공, 배관, 유지보수 등 설치 기반 산업의 의존도가 높아 시장 성장에 따라 대기업뿐만 아니라 중소기업, 지역 경제 및 내수 진작에도 크게 기여할 것으로 정부는 기대하고 있습니다.

하지만 국내에서는 히트펌프의 보급 확대를 위한 몇 가지 과제가 남아 있습니다. 유럽, 북미, 중국 등에서 차세대 친환경 냉난방 기기로 주목받고 있는 것과 달리, 국내에서는 높은 설치 비용과 아파트 중심의 주거 환경이 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 가장 큰 문제는 비용입니다. 전기차가 내연기관차보다 비싼 것처럼, 히트펌프는 일반 보일러보다 10배가량 비쌉니다. 일반 가스 보일러가 100만 원 정도인 반면, 히트펌프는 650만~750만 원에 달합니다. 또한, 히트펌프는 온수 등을 위한 열 저장 탱크가 필요합니다. 특히 국내 주택 구조에서 열 저장 탱크를 설치할 공간이 부족하거나, 아파트의 경우 개별 난방 시스템의 도입이 쉽지 않다는 점도 보급 확대를 어렵게 만드는 요인입니다. 정부는 이러한 문제들을 해결하기 위해 다양한 정책적 지원 방안을 검토하고 있으며, 히트펌프의 기술 개발 및 보급 확대를 위한 노력을 지속할 계획입니다. 친환경 난방 시스템의 보급을 통해 탄소 중립 사회로의 전환을 가속화하고, 새로운 성장 동력을 창출하려는 정부의 노력이 어떤 성과를 거둘지 주목됩니다.





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