정부 양극화 완화 위한 특수팀 출범, 반도체 호황 속 구조적 문제 해결 시도

정부는 2024년 11월 서울에서 양극화 완화 전담 특수팀을 설립했다. 반도체 등 특정 산업의 호황이 지역·계층간 격차를 심화시키는 현상을 타깃으로, 2027년 경제성장전략에 반영할 핵심 과제를 설정한다.

정부는 2024년 11월 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 양극화 완화 전담 특수팀을 출범시키며 ' 양극화 대응 전담반(TF)'을 조직하였다. 행사에는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 참석해, 반도체 호황이 일부 산업과 계층에 집중돼 양극화 를 심화시키는 상황을 시정하고자 한다고 밝혔다.

특수팀의 핵심 목표와 운영 구조

이형일 부총리 팀장은 TF의 설립 목적을 '사회·경제적 요인이 누적돼 발생한 다층적 양극화가 인공지능 전환 등 구조적 문제로 가속화되고 있다는 진단'이라 설명했다. TF는 연내 12일부터 각 부처 장관을 모시고 회의를 진행하며, 주간 회의를 통해 노동시장 이중구조 개선, 산업·지역·세대·사회 격차 완화 등 5개 작업반을 설립했다.

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작업반은 부처 차관이 팀장을 맡고, 매주 회의를 진행해 과제를 발굴하고 2027년 경제성장전략에 반영할 핵심 과제와 추진 방향을 정리할 예정이다. 각 부처는 상호 협력을 통해 양극화 관련 정책을 마련하며, 12월까지 결과를 도출하기로 했다.

정책 배경과 양극화 현상 분석

정부는 '반도체 초호황'이 2024년 연 수출 1조달러가 달성되는 사상 처음의 수혜가 자극되었으나, 이 효과가 비수도권과 소상공인, 전통시장에 확산되지 못해 양극화를 심화시킬 수 있다는 우려를 표명했다. 2024년 2분기 국내총생산 대비 노동자 보상 비율은 41.1%로 2010년 이후 최저치를 기록했고, 같은 분기 대비 6.8%포인트 급락했다.

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또한 대기업 정규직 대비 비정규직 임금 비율이 2021년 69.1%에서 2025년 61.1%로 8.0%포인트 하락하며, 노동시장의 이중구조가 심화되고 있음을 나타냈다. 자산 격차 역시 상위 20% 가구 평균 순자산이 하위 20% 가구보다 7.82배로 확대되었으며, 세대 간 자산 차이는 60세 이상 가구가 30대 가구의 2.14배에 달했다.

전문가 의견과 향후 과제

윤홍식 인하대 교수는 '양극화 대응은 대기업·수출에 의존하는 구조에서 벗어나 다른 산업이 성장할 수 있는 기반을 마련해야 한다'라며, TF가 이를 실현할 수 있을지가 관건이라고 조언했다. 정세은 충남대 교수는 '노동권·복지권 강화, 기업 노동 규제, 정의로운 조세가 함께 이루어져야 한다'라며, 구조 개선이 없으면 단순히 자금 투입만으로 해결될 수 없다고 말했다.

이형일 부총리는 '양극화 현상이 지속될 경우 경제 성장의 물결이 사회 전반으로 확산되지 못해 이동성이 저해될 것이며, 이는 장기적으로 사회적 불안정과 경기 둔화를 초래할 수 있다'라고 강조했다. 정부는 TF의 결과를 바탕으로 2027년 경제정책에 반영해 구조적 개선을 추진할 계획이다.