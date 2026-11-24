국가데이터처 2025 인구주택총조사 결과, 정부 보조금으로 생활하는 성인이 5년 새 36.2% 증가한 205만4469명으로 집계됐다. 고령층뿐 아니라 2030세대의 급증세도 두드러진다.

중앙정부와 지방자치단체의 보조금으로 생계를 유지하는 성인이 200만명의 벽을 넘어서며 사회적 주목을 받고 있다. 국가데이터처 가 24일 발표한 '2025 인구주택총조사 결과'에 따르면, 국가 및 지방정부의 보조금을 단일 생활비 원천으로 꼽은 20세 이상 인구는 2020년 150만 8964명에서 지난해 205만 4469명으로 집계됐다.

이로 인해 정부 보조금 의존 인구는 5년 새 36.2% 급증했다. 이는 다른 생활비 원천을 마련하는 인구 증가율을 크게 상회하는 수치로, 전체 20세 이상 인구에서 정부 보조에 의존하는 비중도 3.6%에서 4.8%로 1.2%포인트 상승했다. 특히 50대 이하 연령대에서 보조금 의존도가 가파르게 증가하며 새로운 사회경제적 양상을 드러냈다.

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정부 보조금 의존 메커니즘과 통계 현황

정부 보조금에는 기초생활보장급여, 기초연금, 취업지원금, 농업보조금 등이 포함된다. 국가데이터처의 분석에 따르면, 본인 일이나 직업으로 생활비를 마련하는 인구는 같은 기간 8.1% 증가했으며, 공적연금으로 생활비를 마련하는 인구는 5.8% 늘었다. 이와 비교하면 정부 보조에 기대는 인구의 증가세가 압도적으로 빠르게 나타난 것이다.

고령층 중심 증가와 50대의 급격한 확대

정부 보조를 주된 생활비 수단으로 꼽은 인구는 모든 연령대에서 증가했으나, 그 중 60세 이상이 168만 7521명으로 전체의 82.1%를 차지했다. 특히 85세 이상 인구의 4명 중 1명(24.7%)이 정부 보조금만으로 생활비를 마련한다고 답해 고령화 현상이 보조금 의존도를 높이는 주요인임을 보여준다. 고령층 위주로 소득 기반이 뚜렷하지 않은 사람들이 보조금을 받아 생활하는 사례가 크게 늘어나고 있는 것이다.

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이러한 증가세에는 기초생활수급자 확대의 영향도 크다. 보건복지부 자료에 따르면 지난해 기준 기초생활수급자는 283만 6706명으로 역대 최대치를 기록했다. 이는 전년 대비 6.1%, 2020년 대비 32.9% 증가한 수치다. 일반 수급자 중 44.4%가 65세 이상인 가운데, 증가율 면에서는 50대가 가장 높은 증가율을 보였다.

50대 기초생활수급자는 2020년 8만 1495명에서 지난해 19만 4610명으로 138.8% 증가했다. 증가 인원 면에서도 80세 이상(14만 8674명) 다음으로 많았다. 국가데이터처는 50대의 급격한 증가 원인으로 자영업자 지원 정책의 확대를 지목했다. 경은숙 국가데이터처 인구총조사과장은 소상공인 경영 지원, 공공요금 지원, 손실 보전 지원 등이 확대되면서 지난해 이러한 지원금이 많았던 부분이 반영된 결과라고 설명했다.

2030세대 보조금 의존도 두 배 이상 폭증

20대와 30대 역시 정부 보조금 의존인구가 각각 128.1%, 105.3%로 같은 기간 두 배 이상 늘어났다. 이는 2020년 이후 새로 생기거나 확대된 청년 월세 지원, 출산 및 양육 지원 등 정책적 효과의 반영으로 보인다. 경은숙 과장은 5년 전과 비교해 출산·양육 지원금, 청년 월세 지원, 신혼부부 지원, 생활안정자금 등이 많이 확대되었다고 설명했다.

해당 지원금을 받은 응답자들이 이를 주된 생활비 원천으로 인식하면서 통계에 반영된 것이라는 것이 경은숙 과장의 분석이다. 이는 단순히 빈곤층의 증가를 넘어, 청년 및 중장년 세대의 생계 안정을 위한 국가 지원 시스템이 생활비 구조에 더 깊이 관여하고 있음을 의미하는 통계적 지표로 해석된다.