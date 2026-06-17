정보통신기획평가원, 'AI 대전환(AX) 2.0' 시대에 대비해 1조8천억원 이상 투입

정보통신기획평가원(IITP)은 17일 서울 마포구 AI·SW마에스트로 연수센터에서 '2026 성과 미디어 데이'를 개최하고, 그간의 연구개발(R&D) 및 인재양성 성과와 향후 계획을 공개했다. IITP는 2020년부터 시작된 선제적 AI 반도체 R&D 투자를 통해 퓨리오사AI·리벨리온·딥엑스·모빌린트 등 국산 신경망처리장치(NPU) 4개사를 키워내는 토대가 되었다. 앞으로 IITP는 데이터 처리 속도와 메모리 대역폭을 끌어올리는 '차세대 AI 컴퓨팅 인프라' 구축에 나설 계획이다.

정보통신기획평가원 (IITP)은 17일 서울 마포구 AI·SW마에스트로 연수센터에서 '2026 성과 미디어 데이'를 개최하고, 그간의 연구개발 (R&D) 및 인재양성 성과와 향후 계획을 공개했다. 이날 홍진배 IITP 원장은 'AI 대전환(AX) 2.0' 시대에 대비해 1조8천억원 이상을 투입할 계획이라고 발표했다.

IITP는 2020년부터 시작된 선제적 AI 반도체 R&D 투자를 통해 퓨리오사AI·리벨리온·딥엑스·모빌린트 등 국산 신경망처리장치(NPU) 4개사를 키워내는 토대가 되었다. 앞으로 IITP는 데이터 처리 속도와 메모리 대역폭을 끌어올리는 '차세대 AI 컴퓨팅 인프라' 구축에 나설 계획이다. 추론 서비스 확대의 핵심 병목 구간을 해소하기 위한 지속적인 스케일업이 목표다. 전사 업무혁신, 시뮬레이션 설계지원, 일상 공감·동행 상담, 의료 초음파분석 지원이 그 대상이다.

사용자의 목표를 이해하고 과업을 수행하는 '에이전틱 AI 플랫폼' 기술개발도 병행해 국가 전반의 AI 전환 기반을 강화할 방침이다. 오는 12월 '2026 6G 비전 페스트(Vision Fest)'를 열고, 네트워크 파운데이션 모델(NFM) 기술개발과 6G 저궤도위성 발사를 통해 지상과 우주를 잇는 통신 인프라를 구현한다는 계획이다. 사이버 보안 분야에서는 세계 최고 수준의 동형암호 기술을 보유한 크립토랩이 마이크로소프트(MS)·엔비디아 제품보다 빠른 성능을 입증하는 성과를 냈다. 이를 토대로 AI 보안 풀스택 기반의 'AI 사이버쉴드돔' 구축을 추진 중이다.

대전(KAIST+육군), 용산(고려대+합참), 양재(서울대+공군), 부산(UNIST+해군), 판교(아주대+육군) 등 전국 5대 거점에 군·산·학 협력센터를 구축해 민간 AI 역량과 국방 수요를 상시 연결하는 체계를 마련한다. 인재양성 분야에서는 AI중심대 10개, AX대학원 10개를 신규 선정해 AI 핵심인재 공급을 늘린다. 앞으로는 상위 1% AI 최고인재, 도메인 전문성과 AI 활용 역량을 겸비한 AX 융합인재, 실전 역량을 갖춘 현장인재를 함께 육성하는 '다층적 AI 인재 생태계' 구축을 추진한다.

홍진배 IITP 원장은 '에이전틱 AI와 피지컬 AI가 일상과 산업 현장에 빠르게 스며드는 AX 2.0 시대'라며 '대한민국이 AI G3 국가로 도약하는 데 기여하는 AI R&D와 인재양성의 발전소가 되겠다'고 말했다. 홍진배 원장은 이 규모에 대해 '지금보다 훨씬 더 커져야 한다는 것에 대해서는 분명한 생각을 갖고 있다'며 '특히 AI 모델 R&D와 NPU 스케일업, AI 사이버쉴드돔 등 사업에 대해서는 재정 당국도 필요성을 충분히 인지하고 있어 내년에는 더 늘지 않을까 기대하고 있다'고 말했다





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AI 정보통신기획평가원 AX 2.0 연구개발 인재양성 차세대 AI 컴퓨팅 인프라

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