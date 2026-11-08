정보공개법 30년, 알권리 보장을 위한 구조적 개혁 필요성 제기

정보공개법 제정 30주년 맞아 행정소송 증가와 소송 비용 부담 등 체계적 문제점이 드러났다. 알권리 강화를 위한 즉각적인 제도 개선과 항소 기준 강화 방안이 시급하다.

정보공개법 제정 30주년을 맞은 올해, 한국 사회의 '국민 알권리'가 제도적 한계와 행정적 지연 속에 왜곡되고 있다는 지적이 쏟아지고 있다. 행정안전부의 발표에 따르면 지난해 122만 5880건의 정보공개 청구 중 94%가 공개된 것으로 집계되었으나, 이는 표면적인 수치에 불과하다. 실질적인 비공개 비율은 부분공개와 불성실한 공개를 포함할 경우 28%에 달하며, 청구인들은 복잡한 법적 절차와 막대한 비용 부담으로 인해 실제 권리 행사가 매우 어렵고 있다.

부분공개 남용과 실제 비공개 현실

현재 정보공개 제도는 청구인과 공무원 모두 불만족하는 갈등의 최정점에 서 있다. 핵심 문제는 '부분공개' 제도의 악용이다. 공공기관은 중요한 정보를 숨기면서 개수나 비율을 맞추기 위해 부분개방을 선택하는 경우가 빈번하다. 이를 통해 공개 비율을 높인 것처럼 보이지만, 국민이 필요한 정보는 여전히 가려진 상태다. 겉보기에 제도가 완벽하게 정착된 것처럼 보이지만, 내부적으로는 실질적인 정보 차단이 이루어지고 있는 실정이다.

Also read 기초연금 오르면 생계급여 깎여…빈곤 고령자 78만명 ‘소득 제자리’

소송 증가와 권력기관 패소율 급증

최근 정보공개 관련 소송이 급증하면서 알권리 침해 실태가 더욱 명확히 드러나고 있다. 용혜인 의원실이 공개한 자료에 따르면 2021년에서 2024년 사이 연평균 228건이던 정보공개소송은 지난해 507건으로 2배 이상 급증했다. 특히 검찰청, 경찰청, 감사원 등 권력기관을 상대로 한 소송이 크게 늘었으며, 공공기관의 정보공개소송 패소율은 43.7%로 일반 행정소송의 4배를 넘는 수준이다. 이는 공공기관이 조직적으로 정보 공개를 방해하고 있음을 의미하는 지표다.

소송 비용 부담과 청구인 열세

청구인이 최종 소송에서 패소할 경우 부담해야 하는 공공기관 변호사 비용은 약 1320만 원에 달한다. 이는 시민사회가 공익 소송 시 비용 면제를 요구해 왔음에도 정부가 무반응으로 일관해온 부분이어서 추가적인 갈등을 부추기고 있다. 또한 행정심판 인용률이 17%에 불과하고, 이의신청 인용률 역시 35%에 그쳐 청구인에게 불리하게 작용한다. 소송으로 갈수록 시간과 비용이 눈덩이처럼 불어나 청구인에게 '지옥의 문'이 열리며, 공공기관은 정보의 가치가 떨어지는 시점을 노려 항소와 상고를 거듭하기도 한다.

Advertisement

긴박한 사안 처리 사례와 법적 공백

2017년에 행정소송을 제기했던 '세월호 참사 대통령 지정기록물 목록' 사안은 지난 4월에야 승소 판결을 받았다. 무려 9년의 시간이 흐른 시점에서야 법원의 판단이 내려진 것이다. 이러한 장기간의 분쟁은 정보공개심의회가 예산 부족으로 서면심의를 진행하며 토론과 질문이 어려워진 구조적 문제와도 연결된다. 서면심의로 진행되더라도 위원들의 공개 의견 작성이 쉽지 않으며, 이로 인해 실질적인 심사가 이루어지지 않고 있는 것이 현실이다.

전문가의 개혁 제안과 제도 개선 필요

하승수 변호사는 법무부에 항소 여부를 결정하는 위원회를 구성해 신중하게 결정해야 한다고 제안했다. 또한 행정안전부는 항소를 남발하는 기관에 정보공개평가 불이익을 주고 지도점검을 병행해야 한다. 영국처럼 정보위원회(ICO)가 중재 역할을 하거나, 정보공개위원회에 항소 승인 권한을 부여하는 방안도 검토되어야 한다. 이재명 대통령은 국무회의에서 정부 행정과정 공개 원칙을 강조했으나, 구체적인 개선책은 여전히 부재한 상태다.