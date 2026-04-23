정몽규 축구협회장 징계, 법원 ‘문체부 손 들어줘’…중징계 적법 판결

법원이 문화체육관광부가 정몽규 대한축구협회장에 대해 요구한 중징계 처분이 적법하다고 판결했습니다. 클린스만 감독 선임 과정의 부적절성, 축구종합센터 건립 과정의 문제점 등이 인정되었습니다.

문화체육관광부 가 정몽규 대한축구협회 장에 대해 요구한 중징계 처분이 적법하다는 법원 판결이 내려졌다. 서울행정법원 행정5부는 대한축구협회 가 문체부를 상대로 제기한 특정감사 결과 통보 및 조치 요구 취소 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다.

재판부는 문체부의 조치 요구가 부당하거나 위법하지 않으며, 징계 요구는 재량권 범위 내에 있다고 판단했다. 이번 판결은 문체부가 2024년 11월 축구협회에 대한 특정감사를 실시한 후 정 회장에 대해 자격정지 이상의 중징계를 요구한 사안에 대한 법적 판단이다. 문체부는 당시 위르겐 클린스만 전 국가대표 감독과 홍명보 전 국가대표 감독 선임 절차의 문제점, 연령별 국가대표팀 지도자 선임 과정의 적절성, 대한민국 축구종합센터 건립 사업의 투명성, 2023년 축구인 사면의 적법성, 비상근 임원 자문료 지급의 타당성, 축구지도자 강습회 운영의 적절성 등을 지적하며 정 회장에 대한 징계를 요구했다.

이에 축구협회는 문체부의 처분에 불복하며 취소 소송을 제기하고 집행정지를 신청했다. 지난해 2월 법원이 집행정지 신청을 받아들이면서 정 회장은 대한축구협회장에 재차 당선되었지만, 문체부는 집행정지에 대해 항고했으나 받아들여지지 않았다. 그러나 이번 본안 소송에서 법원은 문체부의 손을 들어주면서, 축구협회의 주장을 받아들이지 않았다. 특히 법원은 클린스만 전 감독 선임 절차의 부적절성을 지적했다.

협회 정관상 국가대표 감독 추천 권한은 전력강화위원회에 있음에도 불구하고, 축구협회가 뮐러 전 전력강화위원회 위원장에게 감독 추천 권한을 위임한 것이 잘못되었다고 판단했다. 또한 홍명보 감독 선임에 대해서도 추천 권한이 없는 기술총괄이사가 홍 감독을 추천하여 이사회의 감독 선임 권한이 약화되었다고 지적하며, 문체부의 징계 요구가 정당하다고 판단했다. 축구종합센터 건립 과정에서는 협회가 문체부 승인 없이 대출을 받았고, 보조금을 허위 신청한 사실도 인정되었다.

더불어 대한체육회 규정에 따라 징계를 받은 선수나 지도자는 사면이 불가능함에도 불구하고, 협회가 승부조작, 금품 수수, 폭력 행위 등 비위 행위를 저지른 전·현직 선수 100명을 ‘기습 사면’한 것이 규정 위반이라는 판단도 내렸다. 비상근 임원 자문료 지급과 축구 지도자 강습회 운영 등 다른 사항들도 모두 부적절하다고 판단했다. 협회 측은 문체부의 징계 요구 권한과 감사 범위를 문제 삼으며 위법성을 주장했으나, 법원은 이를 받아들이지 않았다.

재판부는 문체부가 협회 자체 규정에서 정한 기준에 따라 징계 양정을 결정했으며, 축구협회가 이를 따르지 않아도 문체부는 이행 강제 수단이 없으므로 징계 심의·의결권이 곧바로 침해된다고 볼 수 없다고 밝혔다. 이번 판결은 향후 축구계의 거버넌스 및 운영 방식에 대한 중요한 시사점을 던져줄 것으로 예상된다





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정몽규 대한축구협회 문화체육관광부 징계 클린스만

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