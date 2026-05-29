정몽규 회장 사의 선언에도 홍명보호, 북중미 월드컵에 전념 다짐

한국 축구협회장이 13년 만에 교체되던 중에도 홍명보 감독과 대표팀은 월드컵 준비에 차질이 없도록 단결하겠다는 입장을 보였다. 사전캠프에서의 훈련과 고지대 적응, 평가전 일정을 포함해 팀이 집중하는 모습이 강조되었다.

정몽규 대한축구협회 회장이 사의를 표명한 가운데 홍명보 한국 축구대표팀 감독은 북중미 월드컵 에만 전념하겠다는 입장을 강조했다. 홍 감독은 30일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼의 사전캠프 훈련장에서 기자들에게 "굉장히 좀 당황스러운 일이지만, 그동안 해왔던대로 앞으로도 저희 역할을 다할 겁니다"라고 말했다.

정 회장은 전날인 29일 성명을 통해 "북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러나겠다"고 밝혔으며, 이는 한국 축구협회장으로 13년 만에 발생한 일이다. 정 회장의 사의 성명은 홍명보호 훈련 중인 미국 현지시간으로 28일 오후 10시 30분에 문자메시지로 배포되었고, 홍 감독은 그에 앞서 오후 8시 30분 정 회장으로부터 온라인 화상회의를 통해 거취 관련 통보를 받았다. 이어 오후 9시에 선수 대표단이 참여한 자리에서 정 회장은 자신의 결정을 설명했고, 여기서 이번 월드컵 선수단 포상 계획도 논의되었다.

홍 감독은 "선수들이 크게 많이 동요된다고 느끼지는 못했다"면서 "그동안 저희가 해왔던 식으로 차분하게 준비해 나가는 모습이 오늘도 보였다"고 전했다. 현재 홍명보호는 해발 1460ｍ 높이의 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 고지대 적응 훈련에 매진 중이다. 대표팀은 31일 오전 10시(한국시간) 솔트레이크시티 브리검영대 사우스필드에서 FIFA 랭킹 102위의 약체 트리니다드토바고와 평가전을 펼친다. 이후 6월 4일 엘살바도르와 두 번째 평가전을 치르고 난 뒤 조별리그 1차전 상대인 체코를 위해 과달라하라로 이동할 예정이다. 미국 현지에서 피주영 기자가 취재했다





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홍명보 정몽규 대한축구협회 북중미 월드컵 한국 축구대표팀

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