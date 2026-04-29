정동영 장관, '통일은 폭력적' 발언… 논란 확산

정동영 통일부 장관이 청년 자문단 발대식에서 통일의 현실적인 어려움을 언급하며 '통일은 폭력적'이라고 발언하여 논란이 되고 있습니다. 과거 통일 모델의 한계를 지적하고 평화 제도화를 강조한 그의 발언은 통일 정책에 대한 새로운 논의를 불러일으키고 있습니다.

정동영 통일부 장관은 제3기 2030청년자문단 발대식 에서 청년들과의 대화 중 통일에 대한 다소 파격적인 견해를 밝혀 논란을 불러일으키고 있다. 장관이 직접 통일이라는 단어의 폭력성을 언급한 것은 이례적인 발언으로 평가받고 있으며, 통일부 내에서도 당혹스러움이 감돌고 있다는 후문이다.

정 장관은 통일의 현실적인 가능성에 대해 회의적인 입장을 표명하며, 과거에 제시되었던 독일식, 베트남식, 개성공단 모델 모두 현재 상황에서는 실현 불가능하다고 지적했다. 특히 독일식 모델은 현실적으로 어렵고, 베트남 모델 또한 적용하기 어렵다는 점을 분명히 했다. 개성공단 모델은 이미 중단된 상황이라 더 이상 논의의 대상이 될 수 없다고 덧붙였다. 이러한 상황에서 통일을 이야기하는 것 자체가 현실과 동떨어진 폭력적인 발상이라는 것이다.

정 장관은 통일이 여전히 우리의 목표이자 꿈이지만, 현재 시점에서는 통일을 외치는 것보다 평화를 제도화하는 것이 더욱 중요하다고 강조했다. 정권 교체와 관계없이 지속 가능한 평화 체제를 구축하고, 개성공단과 같이 한번 열린 협력 채널이 쉽게 닫히지 않도록 하는 것이 통일로 나아가는 실질적인 길이라고 설명했다. 또한, 남북 관계의 실질적인 진전을 위해 금강산 관광 재개 등 구체적인 방안을 제시하며, 평화 구축을 위한 적극적인 노력을 촉구했다. 정동영 장관의 이러한 발언은 통일 정책에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다.

과거부터 지속되어 온 통일 지향적인 정책 기조와는 다소 거리가 있는 발언으로, 전문가들 사이에서도 다양한 해석이 나오고 있다. 김천식 전 통일부 차관은 정 장관의 발언이 논리적 비약이라고 비판하며, 분단으로 인해 발생하는 북핵 위협, 막대한 국방비, 인도적 위기, 이산가족 문제 등은 통일 포기로 해결될 수 없는 문제라고 지적했다. 오히려 통일 논의를 포기하는 것은 이러한 문제들을 더욱 심화시킬 수 있다는 우려를 표명했다. 또한, 정 장관의 발언은 청년 세대에게 통일에 대한 희망을 잃게 할 수 있다는 비판도 제기되고 있다.

청년들은 이미 통일에 대한 관심이 낮아지고 있는 상황에서, 장관의 이러한 발언은 통일에 대한 무관심을 더욱 심화시킬 수 있다는 것이다. 일각에서는 정 장관의 발언이 북한의 핵 개발과 미사일 발사 등 도발적인 행동에 대한 반발 심리에서 비롯된 것이라는 분석도 나오고 있다. 북한의 지속적인 도발로 인해 통일의 가능성이 희박해진 상황에서, 현실적인 대안을 모색하기 위한 발언이라는 것이다. 한편, 정동영 장관은 북한의 우라늄 농축 시설 공개 언급을 이유로 국민의힘이 제기한 해임 건의안에 대해서도 강하게 반박했다.

그는 안보 사안에 대한 지나친 숭미주의적 태도를 비판하며, 미국의 정보 공유 제한이 부당하다면 ‘빨리 풀어라’라고 이야기하는 것이 국익에 부합한다고 주장했다. 이러한 발언은 미국의 입장에 대한 정 장관의 불편함을 드러내는 것으로 해석될 수 있다. 정 장관은 미국의 정보 공유 제한이 억지스럽고 맞지 않다고 판단하며, 한국의 주권적인 판단을 존중해야 한다고 강조했다. 또한, 정 장관은 북한과의 대화 재개를 위한 노력도 지속적으로 강조하고 있다.

북한의 도발적인 행동에도 불구하고, 대화의 문을 닫아서는 안 된다는 입장이다. 정 장관은 북한과의 대화를 통해 상호 신뢰를 구축하고, 평화적인 관계를 발전시켜 나가는 것이 중요하다고 강조했다. 이러한 노력은 한반도 평화 정착을 위한 중요한 발걸음이 될 수 있다는 것이다. 정 장관의 발언은 통일 정책에 대한 새로운 논의를 촉발하고 있으며, 앞으로 통일부의 정책 방향에 어떤 영향을 미칠지 주목된다





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