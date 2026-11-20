정동영 통일부 장관이 20일 미셸 스틸 주한미국대사와 제이비어 브런슨 주한미군사령관을 연이어 접견했다. 한미 간 대북정책 공조 및 정전협정 이행을 논의하며 한반도 평화체제 구축의 중요성을 재확인했다.

정동영 통일부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 미셸 스틸 주한미국대사 와 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관을 연쇄적으로 접견했다. 두 차례에 걸친 주요 외교 행보는 한미 양국의 대북정책 공조와 한반도 정세 안정화 방안에 대한 의견을 교환하는 자리로 진행되었다.

한미동맹 강화와 대북정책 공조

정 장관은 우선 스틸 대사와의 면담에서 취임 인사차 방문한 대사의 부임을 환영하며, 한국과 깊은 인연을 가진 대사의 임명으로 한미 관계가 한층 더 긴밀하게 발전할 것으로 기대감을 표명했다. 통일부 관계자는 정 장관이 스틸 대사와 대북정책 전반에 대한 광범위한 의견을 나눴다고 밝혔다.

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정 장관은 한반도의 평화와 안정을 위해 한미 간 공조가 필수불가결하다고 강조하며, 동맹을 토대로 남북 대화와 북미 대화를 재개해야 한다고 밝혔다. 또한 한국 정부의 항구적 평화체제 구축 노력을 설명하며 미국 측의 변함없는 지지와 협력을 당부했다.

이번 만남은 지난 7월 말 스틸 대사 부임 후 약 4개월 만에 성사된 것이다. 주한미국대사가 통상 부임 한 달 이내에 통일부 장관을 예방해온 전례를 고려할 때, 상견례가 지연된 것으로 보인다. 이는 정 장관의 구성 우라늄 농축시설 발언 이후 미국이 일부 대북정보 공유제한 조치를 취한 것과 관련이 있다는 분석이 나온다.

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판문점 방문과 정전협정 이행 논의

오후 정 장관은 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 유엔군사령관과 경기 파주 판문점을 방문해 정전협정 이행 및 한반도 긴장 완화의 중요성을 논의했다. 정 장관은 '자유의 집' 현황 점검과 직원 격려를 위해 방문했으며, DMZ 출입을 통제하는 유엔사 측이 브런슨 사령관의 동행을 제의한 것으로 알려졌다.

양당은 판문점 내 자유의 집과 군사정전위원회 회의실을 방문하며 현장을 점검했다. 정 장관은 유엔사가 지난 70여년간 정전협정 관리와 군사적 긴장 완화를 위해 수행해 온 역할을 평가하며, 한국 정부와 유엔사 간 협력의 중요성을 다시금 강조했다.

브런슨 사령관은 한반도 평화 유지를 위해서는 지속적 노력과 한국 정부와의 긴밀한 협력이 필요하다고 밝혔다. 그는 유엔사가 정전협정을 준수하고 이행하는 한편, 한반도의 항구적 평화를 위한 여건을 조성하기 위해 노력해 나갈 것이라고 말했다.