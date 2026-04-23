정동영 장관, ‘북핵시설 발언’ 논란에 강력 반박…경질 요구에 ‘내부 세력 개입’ 의혹 제기

정동영 통일부 장관이 평북 구성시 북핵시설 발언을 둘러싼 논란에 대해 강력하게 반박하며, 정보 유출 책임론과 경질 요구에 맞섰습니다. 장관은 해당 발언이 기밀 누설에 해당하지 않음을 강조하며, 논란 배후에 의도적인 움직임이 있을 가능성을 제기했습니다.

정동영 통일부 장관은 자신의 ‘평북 구성시 북핵시설 발언’을 둘러싼 논란에 대해 강력하게 반박하며, 정보 유출 책임론과 경질 요구 에 정면으로 맞섰다. 장관은 해당 발언이 기밀 누설에 해당하지 않음을 강조하며, 구성이라는 지명이 이미 언론에 보도된 사실을 지적했다.

그는 이 논란의 배후에 의도적인 움직임이 있을 가능성을 제기하며, 미국 측 혹은 국내 내부 세력의 개입 가능성을 언급했다. 장관은 북핵 문제의 시급성을 강조하기 위해 지명을 언급했을 뿐이며, 이는 지나친 정략적 해석이라고 비판했다. 장관은 과거 국회 외교통일위원회에서도 동일한 지명을 언급했으나 이의를 제기하는 사람이 없었다는 점을 강조하며, 현재의 논란이 국익에 부합하지 않는다고 주장했다. 그는 야당의 침묵을 지적하며, 왜 과거에는 문제 삼지 않았는지에 대한 의문을 제기했다.

또한, 장관은 분란을 일으키는 세력이 대북 정책에 대한 이견이 있는 외교안보 라인일 가능성을 에둘러 비판하며, 과거에도 미국 측이 대북 정보를 제한한 사례가 있었음을 언급했다. 그는 이러한 분란이 국익에 도움이 되지 않으며, 문제 제기자들의 의도를 의심했다. 장관은 미국 측의 개입 가능성도 배제하지 않으며, 유감을 표명했다. 장관의 강경한 발언은 이재명 대통령이 자신에게 힘을 실어준 발언 이후 더욱 강도를 높인 것으로 해석된다.

이 대통령은 엑스(X)를 통해 정 장관의 발언을 옹호하며, 터무니없는 일이라고 비판했다. 국민의힘은 장관의 해임 건의안 제출을 당론으로 추진하기로 결정했으며, 탄핵 사안까지 고려하고 있다. 이에 대해 더불어민주당은 국민의힘의 주장이 안보적 자해행위라고 비판하며, 이미 공개된 정보를 언급한 것일 뿐이라고 반박했다. 이번 논란은 정동영 장관의 대북 정책과 한미 관계, 그리고 국내 정치적 역학 관계가 복잡하게 얽혀 있는 상황을 보여준다.

장관은 앞으로도 이 논란에 대해 적극적으로 대응할 것으로 예상되며, 향후 정국에 미칠 영향에 대한 관심이 집중되고 있다. 특히, 미국과의 정보 공유 및 대북 정책 방향에 대한 논의가 더욱 심화될 것으로 전망된다. 또한, 국민의힘의 해임 건의안 추진 과정에서 여야 간의 갈등이 더욱 격화될 가능성도 배제할 수 없다. 이번 사태는 한반도 평화 프로세스와 관련된 다양한 이해관계가 충돌하는 지점을 드러내며, 향후 외교적 해법 모색의 어려움을 예고하고 있다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정동영 통일부 북핵 구성시 정보 유출 경질 요구 한미 관계

United States Latest News, United States Headlines