정동영 통일부 장관, 북한 핵 시설 언급으로 한미 갈등 증폭…여야 격렬 공방

정동영 통일부 장관이 북한 제3 핵 시설로 평안북도 구성시를 언급한 것을 두고 국민의힘은 한미 동맹 신뢰 훼손과 안보 위협을 이유로 즉각 사퇴를 촉구했다. 반면 더불어민주당은 이를 ‘침소봉대’라며 반박하며, 국민의힘을 ‘한미동맹 와해를 바라는 집단’으로 규정했다. 이 과정에서 미국 측의 정보 공유 제한 검토 가능성까지 제기되며 외교적 파장이 일고 있다.

정동영 통일부 장관 의 북한 제3 핵 시설 관련 발언을 둘러싸고 여야 간 공방이 격화되고 있다. 국민의힘 은 정 장관의 발언이 한미 동맹 신뢰를 훼손하고 국가 안보 를 위태롭게 했다며 즉각 사퇴를 촉구했다. 반면 더불어민주당 은 이를 ‘침소봉대’라며 맞서고 있다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 19일 논평을 통해 이재명 대통령에게 정 장관을 즉각 경질할 것을 요구하며, “무능과 경솔로 동맹 신뢰를 흔들고 국가 안보 를 위태롭게 만든 정 장관을 즉각 사퇴시키는 것이 재발 방지의 출발점”이라고 밝혔다. 최 수석대변인은 정 장관의 발언이 한미 공조의 기반까지 흔들고 있으며, 국가 안보 가 위중한 상황에서 통일부 장관이 오히려 ‘안보 리스크’가 되고 있다고 개탄했다. 특히 정 장관이 국회에서 북한 우라늄 농축시설로 평안북도 구성시를 직접 지목한 후, 주한 미국대사관이 발언 배경을 문의한 것으로 알려진 사실을 지적하며, 이는 동맹국으로서 신뢰 훼손을 우려한 사실상의 항의이자 경고라고 강조했다.

더 나아가 미국이 동맹 간 민감 정보 노출에 불쾌감을 표시하며 한미 간 대북 정보 공유를 일부 제한하는 방침까지 검토하고 있다는 보도를 언급하며, 이는 북한의 미사일 도발이 이어지는 엄중한 상황에서 매우 이례적인 일이라고 지적했다. 결국 정 장관의 무책임한 언행이 대한민국 안보의 핵심 기반인 한미 공조를 흔들고, 우리의 안보 태세를 스스로 무너뜨리는 ‘안보 자충수’를 두고 있다고 주장했다. 또한, 정 장관의 ‘안보 헛발질’이 이번이 처음이 아니라며, 유엔사와의 조율 없는 비무장지대(DMZ) 관련 입법 추진, 한미 연합훈련 조정 문제 반복 거론, 북한의 ‘두 국가론’에 동조하는 듯한 발언 등으로 국제적 갈등과 국민적 혼란, 대외 불신을 증폭시켜왔다고 비판했다. 그는 “이쯤 되면 통일부 장관이 아니라 대한민국 안보 리스크 그 자체”라며, 대북 성과에 집착한 조급증이 동맹 신뢰를 갉아먹고, 그 피해는 국민의 안보 불안으로 돌아오고 있다고 덧붙였다. 특히 북한의 미사일 도발 상황에서 미국의 정보 공유가 축소된다면, 우리 군의 대북 감시태세 약화로 직결될 수 있는 엄중한 사안이라고 강조했다. 송언석 원내대표도 정 장관을 ‘대한민국 외교 안보의 정동영 리스크’라 칭하며, 이번 사태와 같은 일의 재발 방지 대책의 첫걸음은 정 장관 경질이라고 주장했다. 미국에 체류 중인 장동혁 대표 역시 페이스북을 통해 정 장관이 한미동맹을 흔들기 위해 노력해왔다고 비판하며, 이 대통령의 침묵이 정 장관의 망동에 동조하는 것이라고 말했다. 앞서 정 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 영변과 구성, 강선에 있는 우라늄 농축시설에서 고농축우라늄(HEU) 생산이 이뤄지고 있다고 언급한 바 있다. 이에 미국 측은 정 장관의 ‘구성 핵 시설’ 발언과 관련해 민감한 대북 정보를 공개했다며 항의했고, 책임 있는 재발 방지 조치 전까지는 정보 공유를 제한할 수 있다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 하지만 통일부는 미국 측에 발언 배경에 대해 충분히 설명했으며, 미국 측도 이해한 것으로 알고 있다고 반박하며, 미국 측 항의에 대해서는 알고 있는 바가 없다고 밝혔다. 한편, 더불어민주당 부승찬 대변인은 18일 서면 브리핑을 통해 국민의힘의 비판에 대해 “국민의힘은 한미동맹 와해를 바라는 집단”이라고 반박했다. 부 대변인은 국민의힘 지도부가 정 장관의 발언을 ‘침소봉대’하여 한미동맹 붕괴 위기설을 퍼뜨리고 있다고 주장하며, 이는 바닥을 치는 지지율과 지방선거 참패가 예상되는 상황에서 대외적 위기라도 터지기를 바라는 못난 심보라고 비난했다. 그는 정 장관이 언급한 구성 핵시설은 이미 국제 싱크탱크와 언론을 통해 공개적으로 다뤄져 왔으며, 통일부 또한 미국 측이 관련 경위를 충분히 파악하고 납득했으며 정보 공유 제한도 확인된 바 없다고 밝혔다고 강조했다. 부 대변인은 실상이 이러한데도 국민의힘이 한미동맹 위기설을 퍼뜨리며 매국 집단임을 증명하고 있다고 맹비난하며, 안보를 정쟁의 도구로 삼는다면 국민의힘도 윤석열처럼 비참한 운명을 맞을 것이라고 경고했다. 결국 민주당과 국민의힘은 서로를 향해 경고하며, 국민의힘은 “무책임한 장관 한 명 때문에 국민의 생명과 안전이 담보 잡히는 상황을 결코 묵과하지 않을 것”이라고 밝혔고, 민주당은 “국민과 함께 반드시 국민의힘의 매국 행위에 대한 책임을 묻겠다”고 맞섰다. 이 모든 갈등은 북한의 핵 개발이라는 민감한 사안과 한반도 평화를 둘러싼 대한민국의 외교 안보 전략, 그리고 정당 간의 정치적 공방이 복잡하게 얽혀 있음을 보여준다





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