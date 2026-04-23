정동영 장관, 구성시 핵시설 발언 논란에 ‘지나친 정략’이라며 반박

정동영 통일부 장관이 북한 구성시 핵시설 발언으로 인한 논란과 야당의 경질 요구에 대해 ‘지나친 정략’이라고 일축하며 강하게 반발했다. 미국 측의 정보 제한 조치와 외교 참사 논란에 대해서도 의도적인 문제 제기가 있었다고 주장했다.

정동영 통일부 장관은 북한 구성시 핵시설 발언을 둘러싼 논란과 관련하여, 야당의 경질 요구 에 대해 강하게 반발하며 ‘지나친 정략’이라고 일축했다. 23일 서울 종로 수운회관에서 한국종교인평화회의(KCRP) 박인준 대표회장을 예방한 후 기자들과의 질의응답에서 정 장관은 구성시 발언이 기밀에 해당한다는 주장에 대해 “뉴스를 통해 이미 공개된 정보인데 어떻게 기밀이냐”며 반문했다.

그는 이 발언이 북핵 문제의 시급성을 강조하기 위한 것이었으며, 지명 언급은 북한과 한국, 미국 모두가 인지하고 있는 사실이라고 설명했다. 정 장관은 지명 공개가 국익에 반하는 행위인지에 대한 질문에 대해, 이는 10년 전부터 수많은 연구기관과 전문가들이 언급해 왔으며, 심지어 미국 의회 보고서에도 포함된 내용이라고 강조했다. 그는 대화와 협상 국면으로의 전환을 촉구하며, 장관으로서 책임감을 가지고 경고한 것이라고 덧붙였다.

미국 측의 문제 제기와 그로 인한 북한 정보 제한 조치, 이른바 ‘외교 참사’ 논란에 대해서는 정 장관은 문제를 일으킨 사람들의 의도가 있다고 언급하며, 그 대상이 미국일 수도 있고 국내 세력일 수도 있다고 밝혔다. 그는 언론이 갈등과 분란을 증폭시키는 경향이 있지만, 국익의 관점에서 사안을 바라봐 줄 필요가 있다고 당부했다. 구성시 지명 언급이 본질적인 문제가 아닌 형식적인 부분에 불과하며, 이를 확대 해석하여 논란을 키우는 것은 국익에 도움이 되지 않는다고 주장했다.

또한, 야당을 향해 과거 청문회와 외교통일위원회에서 구성시를 언급했을 때 왜 아무런 문제 제기를 하지 않았는지 질타하며, 현재의 비판은 시기적으로 부적절하다고 비판했다. 정 장관은 이번 사태가 한미 관계에 더 큰 문제를 일으키지 않을 것이라고 낙관적인 전망을 내놓았다. 그는 북핵 문제 해결을 위한 적극적인 외교적 노력을 지속할 의지를 표명하며, 대화와 협상을 통해 문제를 해결해 나갈 것이라고 강조했다. 정동영 장관의 이러한 발언은 북한 핵 문제에 대한 그의 확고한 입장과 대화 통한 해결 의지를 보여주는 것으로 해석된다.

그러나 구성시 핵시설 발언으로 인해 야기된 외교적 파장과 미국과의 관계 악화 가능성에 대한 우려도 여전히 남아있다. 특히, 미국 측의 정보 제한 조치는 향후 북한 관련 정보 획득에 어려움을 초래할 수 있으며, 이는 한반도 안보 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이 제기되고 있다. 정 장관은 이번 사태를 통해 얻은 교훈을 바탕으로 보다 신중하고 전략적인 외교 행보를 펼쳐야 할 것이다. 또한, 야당과의 소통을 강화하고, 국민들의 우려를 해소하기 위한 노력을 기울여야 할 것이다.

마지막으로, 정 장관은 생전에 아들과의 약속을 지키기 위해 장기기증을 결심한 어머니의 이야기를 전하며, 이와 같은 숭고한 뜻을 기리고 장기기증 문화 확산에 동참할 것을 당부했다. 이는 개인적인 이야기를 통해 사회적 가치를 강조하며, 국민들에게 감동과 희망을 전달하는 메시지로 해석된다





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정동영 통일부 북한 구성시 핵시설 외교 정보 제한 경질 요구 한미 관계 장기기증

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