정동영 통일부 장관이 11월 20일 미셸 스틸 주한미국대사와 제이비어 브런슨 유엔군사령관을 잇따라 만났다. 한반도 평화 정착과 한미동맹 강화를 위한 공조 방안에 대해 논의했다.

정동영 통일부 장관이 11월 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 미셸 스틸 주한미국대사와 만나 한반도 평화 정착을 위한 한미 양국 간의 긴밀한 협력을 강조하며 악수했다. 이번 만남은 최근 한반도 정세를 안정시키고 항구적인 평화체제를 구축하기 위한 한국 정부의 핵심 외교 행보 중 하나이다.

주한미국대사 면담서 한미 공조 필수성 역설

정동영 장관은 미셸 스틸 대사와의 회동에서 한반도의 평화와 안정을 위해 한미 간 공조가 필수적임을 명확히 밝혔다. 그는 굳건한 한미동맹을 토대로 남북 대화와 북미 대화를 재개하여, 한반도에 공고한 평화를 정착시켜 나가야 한다고 강조했다.

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이날 면담은 지난 7월 말 미셸 스틸 대사가 주한미국대사로 부임한 이후 약 4개월 만에 성사되었다. 주한미국대사가 통상 부임 직후 또는 한 달 이내에 통일부 장관을 예방하는 전례를 고려할 때, 이번 상견례는 이례적으로 늦은 시기였다.

이를 두고 정동영 장관의 최근 구성 우라늄 농축시설 관련 발언 후, 미국 측이 일부 대북정보 공유 제한 조치를 취한 것과 연관되어 있다는 관측이 나오고 있다. 이러한 배경 속에서 이번 회담이 양국 관계의 다음 단계를 어떻게 열어갈지 주목받고 있다.

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DMZ 우발충돌 방지 및 평화체제 구축 노력

정 장관은 비무장지대(DMZ) 등 접경지역에서의 우발적 충돌을 방지하기 위한 한국 정부의 구체적인 노력을 설명하며, 미국 측의 변함없는 지지와 협력을 촉구했다. 이를 통해 한반도 내 군사적 긴장 완화를 도모하겠다는 의지를 재확인했다.

정동영 장관은 또한 항구적 평화체제 구축을 위한 한미 양국의 협력이 어떻게 실질적인 안정으로 이어질 수 있는지 설명했다. 이러한 diplomatic efforts는 지역 내 불확실성을 줄이고, 장기적인 평화 프로세스를 공고히 하는 데 중점을 두고 있다.

유엔군사령관과 판문점 방문으로 협력의장 열어

정동영 장관은 이어 같은 날 제이비어 브런슨 유엔군사령관과 경기도 파주시 판문점을 방문하여 회동했다. 이는 정전협정 관리와 군사적 긴장 완화를 위해 유엔사가 지난 70여년간 수행해 온 역할을 정동영 장관이 높게 평가한 결과이다.

통일부 장관과 유엔군사령관의 면담은 2023년 11월 김영호 당시 통일부 장관이 평택 유엔군사령부를 방문한 이후로 전례를 찾기 어려울 정도로 이례적이다. 이번 만남은 양측 간의 소통 창구를 재개하고, DMZ 관할권 문제 등 현안들을 해결하기 위한 중요한 디딤돌이 될 전망이다.

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이날 면담은 정동영 장관의 판문점 방문 계기에 유엔사 측이 동행을 제의하며 자연스럽게 성사되었다. 정동영 장관은 판문점이 정전협정을 체결한 역사적인 장소로서, 군사적 접촉과 대화가 이루어지는 곳이자 남북 간 회담이 열렸던 대화와 협력의 공간임을 강조했다.

판문점 협력 공간화와 DMZ 관할권 쟁점

정동영 장관은 유엔사 및 유관기관과의 긴밀한 협조 하에 판문점을 연결과 협력의 공간으로 만들어 나가겠다는 의지를 밝혔다. 이러한 비전은 정전협정을 준수하고 이행하는 과정에서 한반도의 항구적 평화를 위한 여건을 조성하는 데 목적을 두고 있다.

한편, DMZ 관할권 관련 양측의 견해차가 어떻게 좁혀질지에 관심이 쏠리고 있다. 통일부는 DMZ의 평화적 이용을 위해 접근성 확대를 추진해 왔으나, 유엔사는 정전협정에 따라 DMZ 관할권이 전적으로 자신들에게 있다는 입장을 고수해 왔기 때문이다.

양측은 그동안 평행선을 달렸으나, 이번 고위급 회담을 통해 DMZ를 단순한 군사 분계선이 아닌 평화의 상징으로 재정의하려는 노력들이 구체화될 수 있을지 주목된다. 유엔사는 정전협정 이행과 평화 조성 노력에 계속 참여하겠다는 방침을 확인했다.