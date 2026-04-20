정동영 통일부 장관, 대북 정보 유출 논란 정면 반박... 여야 공방 격화

정동영 통일부 장관이 북한 핵시설 언급과 관련한 대북 정보 공유 제한 논란에 대해 공개 정보에 기반한 발언이라며 해임 요구를 일축했습니다. 야권은 즉각적인 장관 경질을 요구하는 반면, 여당은 정치적 공세라며 반발하고 있습니다.

정동영 통일부 장관이 북한 핵시설 관련 발언으로 촉발된 대북 정보 공유 제한 논란에 대해 강력히 반박하며 정면 돌파 의지를 보였다. 정 장관은 20일 서울 마포구 극동방송에서 열린 창사 70주년 기념 세미나 및 이후 기자들과의 만남을 통해 미국이 대북 정보 공유를 제한했다는 의혹에 대해 공개된 자료를 토대로 정책적 설명을 한 것뿐이며, 이를 정보 유출로 규정하는 것은 매우 부당하고 유감스러운 일이라고 밝혔다. 그는 자신이 지난해 7월 인사청문회 당시 이미 구성 지역을 언급했음에도 불구하고, 9개월이 지난 시점에서 이를 문제 삼는 의도가 매우 의심스럽다는 입장을 피력했다. 정 장관은 정보보고를 받은 적이 없기 때문에 정보 유출 자체가 성립될 수 없음을 강조하며, 한미 관계의 위기를 부풀려 정부를 공격하는 행태를 멈춰야 한다고 비판했다. 이번 논란의 핵심은 정 장관이 국회 외교통일위원회에서 북한의 우라늄 농축 시설 가동 지역으로 영변, 강선 외에 구성을 지목하면서 시작되었다.

미국 측이 이를 미국 제공 정보의 무단 공개로 간주하고 대북 인공위성 정보 공유를 일부 중단했다는 보도가 나오면서 야권을 중심으로 정 장관의 해임 요구가 빗발쳤다. 그러나 정 장관은 이러한 논란이 자주파와 동맹파 간의 갈등에서 비롯된 것이 아니냐는 일각의 관측에 대해서도 선을 그으며, 안보 환경이 엄중한 시기에 근거 없는 위기설을 퍼뜨리는 것은 국익에 도움이 되지 않는다고 주장했다. 정 장관은 자신의 소셜미디어를 통해서도 재차 정보 유출 주장이 얼토당토않은 정치적 공세임을 재확인했다. 한편 정치권은 정 장관의 발언을 두고 극명하게 갈라졌다. 더불어민주당 김태년 의원은 국회 질의응답 과정에서 나온 공개된 사실을 문제 삼는 것은 외교 안보 논의의 폭을 스스로 좁히는 것이라며, 국민의힘을 향해 저열한 정쟁을 멈추라고 강하게 비판했다. 반면 권영세, 나경원, 윤상현, 박충권 등 국민의힘 의원들은 정 장관이 대북 관계는 물론 대미 관계에서도 심각한 균열을 초래하고 있다며 즉각적인 해임을 요구했다. 이들은 정 장관이 연합훈련 축소 발언이나 유엔군사령부와의 갈등 등을 지속적으로 야기하고 있다는 점을 들어 정부의 외교 안보 기조에 근본적인 문제가 있다고 지적했다. 이번 사태는 남북 관계의 경색 국면과 한미 공조의 중요성이 맞물리며 향후 정부의 외교적 대응과 정치적 수습 방안에 관심이 집중되고 있다





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정동영 통일부장관 북핵시설 정보공유 한미관계

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