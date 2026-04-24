정동영 발언으로 촉발된 한미 갈등, 청와대 사실상 인정

정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 발언으로 인한 한미 갈등 국면을 청와대가 인정하고, 관계 복원을 위해 노력 중임을 밝혔다. 쿠팡 문제로 인한 안보 협의 지연도 함께 언급되었다.

정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 발언으로 촉발된 한미 갈등과 관련해 청와대가 사실상 갈등 국면을 인정했다. 위성락 국가안보실장은 정 장관의 평안북도 구성 핵시설 언급이 한미 관계 에 영향을 미쳤으며, 조속한 관계 복원을 위해 미국과 협의 중이라고 밝혔다.

다만, 정 장관이 미국으로부터 제공받은 비밀정보를 통해 발언했다는 미국의 주장은 사실과 다르다고 선을 그었다. 청와대는 정 장관의 발언이 오픈 소스 정보를 기반으로 이루어졌으며, 미국 정보와는 무관하다고 강조했다. 또한, 쿠팡 관련 문제로 인해 한미 안보 협의가 지연되고 있는 사실도 인정했다. 미국 하원 공화당 의원들은 쿠팡에 대한 한국 정부의 규제 중단을 요구하는 서한을 발송한 바 있다.

청와대는 쿠팡 문제는 법적 절차에 따라 처리하고, 안미 안보 협상은 별도로 진전을 모색해야 한다는 입장을 미국 측에 전달하고 있다. 한편, 제이비어 브런슨 한미연합사령관의 전시작전권 환수 관련 발언에 대해서는 정치적 편의주의가 아니라고 반박하며, 전작권 환수는 양국 정부 수뇌부의 결정 사항임을 강조했다. 청와대는 한미 관계의 조속한 정상화를 통해 전시작전권 환수, 핵잠수함 연료 공급 등 안보 현안 논의를 재개하는 것을 목표로 하고 있다.

정동영 장관의 발언은 기존에 알려진 영변, 강선 외에 평북 구성에 우라늄 농축 시설이 존재한다는 내용을 담고 있으며, 이는 한미 정보당국이 공식적으로 확인하지 않은 지역이었다. 미국은 이 발언을 민감 정보의 공개로 간주하고 정보 공유를 제한하는 조치를 취한 것으로 알려졌다. 청와대는 정 장관이 한미 핵심 정보 공유 그룹에 속해 있지 않으며, 해당 정보가 정 장관에게 흘러가지 않았음을 분명히 했다. 위성락 실장은 구성 핵시설은 여전히 한미 연합 비밀이며, 정 장관에게 공유된 바 없다고 덧붙였다.

청와대는 한미 관계 회복을 위해 지속적인 소통과 노력을 기울이고 있으며, 정치적 쟁점화가 상황을 악화시킬 수 있다는 우려를 표명했다. 쿠팡 문제와 전작권 환수 문제는 한미 관계의 중요한 현안으로 남아 있으며, 청와대는 양국 간의 신뢰를 회복하고 협력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 또한, 청와대는 미국의 우려를 해소하고 한국의 입장을 명확히 전달하기 위해 미국 측과 긴밀하게 협의하고 있다. 정동영 장관의 발언이 한미 관계에 미친 영향은 상당하며, 청와대는 이 문제를 해결하고 관계를 정상화하기 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다.

위성락 실장은 한미 관계의 중요성을 강조하며, 양국 간의 협력이 동북아시아의 평화와 안정을 유지하는 데 필수적이라고 밝혔다. 청와대는 앞으로도 미국과의 긴밀한 협력을 통해 한반도 문제 해결과 지역 안보 증진에 기여할 것이라고 다짐했다





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