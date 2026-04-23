정동영 장관 ‘북핵 정보’ 발언 파장…한미 관계 긴장 고조

정동영 통일부 장관이 북한 핵 정보 유출 논란의 진원지에 대해 미국 또는 우리 내부 가능성을 언급하며 논란을 일으켰습니다. 이 발언은 한미 관계 긴장과 정부 내 갈등을 심화시키고 있으며, 정치권의 격렬한 공방전으로 이어지고 있습니다.

정동영 통일부 장관의 ‘북한 핵 시설’ 발언을 둘러싼 논란이 격화되고 있습니다. 정 장관은 23일, 기밀 유출 논란의 진원지에 대해 미국 또는 우리 내부일 가능성을 언급하며 파장을 일으켰습니다. 그는 문제의 원인이 누구인지 묻는 질문에 대해 “미국일 수도 있고 우리 내부일 수도 있다”고 답하며, 논란을 키우는 것이 국익에 도움이 되지 않는다고 밝혔습니다.

또한, 과거에도 미국 측의 일시적인 정보 공유 제한이 있었지만 알려지지 않았다고 덧붙였습니다. 이러한 발언은 현직 대북·외교안보 부처 장관으로서 매우 이례적인 것으로, 한미 정보 공유 문제를 둘러싼 혼란을 더욱 가중시키고 있습니다. 일각에서는 이재명 정부 외교안보팀 내부의 ‘자주파·동맹파’ 갈등을 외부에 드러낸 것이라는 지적도 나오고 있습니다. 정 장관은 야권의 거듭된 사퇴 촉구에 대해 ‘지나친 정략’이라고 반박하며, 핵심 외교 대상과 정부 내 팀워크를 고려하지 않은 발언으로 갈등을 증폭시키고 있다는 비판을 받고 있습니다.

외교 소식통은 정 장관의 언급이 대북, 외교안보의 핵심 파트너이자 동맹국인 미국에 대한 부적절한 처신이라고 지적했습니다. 현재 한미는 관세·안보 후속 협상, 동맹 현대화, 쿠팡 문제, 중동 상황 등 여러 과제를 안고 있는 상황에서 정 장관의 발언은 더욱 신중하지 못했다는 비판을 받고 있습니다. 특히, 정부 내 ‘자주파’의 리더격인 정 장관이 ‘미국 혹은 우리 내부’ 모두를 의심하며 ‘동맹파’를 공개적으로 비판하는 것은 우려를 낳고 있습니다.

정부 고위 당국자는 이재명 대통령이 외교안보팀의 다양한 의견을 중재·조정하며 균형을 잡으려고 노력하고 있지만, 내부 의견이 외부로 노출되면서 정책 구상에 차질이 생길 수 있다는 우려를 표명했습니다. 미국이 공유를 중단한 대북 정보 규모에 대한 논란도 지속되고 있으며, 국민의힘은 정 장관에 대한 해임 건의안을 당론으로 채택했습니다. 송언석 국민의힘 원내대표는 이재명 대통령이 정 장관을 경질하지 않을 경우 해임 건의안 제출도 검토하겠다고 밝혔습니다. 장동혁 국민의힘 당대표는 이 대통령과 정 장관, 안규백 국방부 장관, 이종석 국가정보원장을 ‘안보 4적’으로 규정하며 비판 수위를 높였습니다.

유용원 국민의힘 의원은 정 장관의 발언에 대해 장관 본인이 문제를 문제로 인식하지 않는 상황이라 안타깝다며, 고위 당국자 발언의 파급력과 책임을 간과하고 있다고 지적했습니다. 이 사건은 한반도와 역내 경제·안보 정세가 엄중한 시기에 정부 내 갈등과 외교적 긴장을 고조시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 정동영 장관의 발언은 외교적 프로토콜과 국가 안보에 대한 심각한 우려를 불러일으키며, 향후 한미 관계에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있습니다. 또한, 정부 내부의 균열을 드러내면서 정책 결정 과정의 혼란을 야기할 수 있다는 지적도 나오고 있습니다.

이 사건은 정치권의 격렬한 공방전으로 이어지면서 국정 운영에 상당한 차질을 초래할 것으로 예상됩니다. 따라서, 정부는 이 문제에 대해 신중하고 책임감 있는 자세로 대처해야 하며, 외교적 노력을 통해 한미 관계를 안정시키고 국민들의 불안감을 해소해야 할 것입니다





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