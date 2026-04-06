정년 후 재고용, 기업과 노동자 ‘윈윈’… 그러나 숙제도

숙련된 퇴직 직원을 계약직으로 재고용하는 기업이 늘고 있다. 기업은 즉시 전력으로 활용할 수 있는 숙련 인력을 확보하고, 노동자는 소득 공백을 메울 수 있다는 장점이 있다. 하지만 노동계는 임금 삭감과 고용 불안을 우려하며 반발하고 있다. 전문가들은 일본의 사례를 참고하여, 기업의 자율성을 보장하고 사회적 안전망을 강화하는 방안을 모색해야 한다고 지적한다.

퇴직 직원을 숙련된 계약직으로 재고용하는 기업이 늘어나고 있다. 이는 기업이 즉시 전력으로 투입할 수 있는 숙련된 인력을 필요로 하는 동시에, 노동자 역시 업무 부담을 줄이면서도 소득을 유지하고자 하는 이해관계가 맞아떨어진 결과로 풀이된다. 최근에는 대기업을 중심으로 관련 제도를 공식화하는 추세가 두드러진다. 6일 재계에 따르면 LG전자는 노사 합의를 통해 내년부터 전문성과 숙련도를 갖춘 직원을 대상으로 정년 이후 최대 1년까지 계속 근무할 수 있도록 하는 정년 후 재고용 제도를 도입하기로 결정했다. 포스코와 HD현대중공업 등도 유사한 제도를 이미 안착시키거나 도입을 서두르고 있다. 삼성전자는 작년 임금 및 단체협약에서 세 자녀 이상 직원을 대상으로 정년 후 재고용 을 제도화하기로 합의했다. 그동안 ‘삼성 명장’ 출신을 중심으로 운영해온 시니어트랙의 대상을 확대한 것이다. 고용노동부의 조사에 따르면, 정년제를 운영하는 사업장 중 재고용 제도를 시행하는 곳의 비율이 2021년 27.

2%에서 지난해 40.6%로 급증했다. 특히 300인 이상 대기업의 경우 59.2%, 300인 미만 기업은 40.4%가 해당 제도를 운영 중인 것으로 나타났다. 기업 입장에서는 숙련된 근로자를 기존 임금의 60~80% 수준으로 고용하여 즉시 전력으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 반면, 노동자 입장에서는 비록 임금이 줄어들더라도 국민연금 수급 개시 연령(2033년 65세)까지 소득 공백기를 메울 수 있고, 새로운 직장을 구해야 하는 스트레스도 덜 수 있다는 이점이 있다.\이러한 현상은 최근 인공지능(AI)이 저연차 직원의 업무를 대체하면서 청년 채용의 문턱이 높아지는 이른바 ‘김 대리의 비애’ 현상과 대조를 이룬다. 현장에서 오랜 경험과 노하우를 쌓은 시니어 인력의 전문성은 첨단 기술로도 쉽게 대체하기 어려운 영역이기 때문이다. 그러나 노동계에서는 ‘정년 후 재고용’ 제도가 사실상 임금 삭감과 고용 불안을 합리화하려는 사측의 ‘꼼수’라고 비판하며 반발하고 있다. 기존의 근로 조건을 제대로 보장하지 않고, 퇴직자를 1년 단위의 비정규직(계약직)으로 전환하여 언제든 해고할 수 있게 만들었다는 점을 주요 이유로 꼽았다. 노동계는 ‘만 65세까지 정년 연장’을 즉각적으로 법제화해야 한다고 강력히 요구하고 있다. 반면, 재계에서는 연공서열 중심의 임금체계와 직종을 고려하지 않은 경직된 근로시간 제도를 개선하지 않은 상황에서 정년만 연장할 경우, 기업의 인건비 부담이 더욱 커질 수 있다고 우려하고 있다. 한국경제인협회의 보고서에 따르면, 60~64세 근로자의 고용에 따른 비용이 연간 30조 2000억원에 달할 것으로 추정된다. 한 대기업 인사담당 임원은 “60세 근로자가 은퇴하면 신입 직원 2~3명을 채용할 수 있는 자금 여력이 생긴다”고 언급하며 현실적인 어려움을 시사했다. 정년 연장이 오히려 청년 실업 문제를 악화시킬 수 있다는 우려도 제기된다. 한국노동연구원의 보고서에 따르면, 2016년부터 60세 정년이 법적으로 의무화된 이후 청년 고용이 16.6%나 감소했다는 연구 결과가 있다. \전문가들은 일본의 사례에 주목하고 있다. 일본은 2006년부터 고령자 고용안정법을 개정하여 65세까지 고용을 의무화했지만, 기업의 자율성을 존중하여 획일적인 정년 연장을 강제하지 않았다. 기업은 정년 폐지, 정년 연장, 또는 재고용(1년 기간제 계약 갱신, 65세까지) 중 하나를 선택할 수 있도록 했다. 일본 후생노동성에 따르면 2024년 기준 일본 기업의 99.9%가 65세까지 고용을 보장하고 있으며, 이 중 67%가 퇴직 후 재고용 제도를 활용하고 있다. 재계에서는 최근 이재명 대통령이 ‘고용 유연화’를 언급한 것에 기대를 걸고 있다. 이 대통령은 경제사회노동위원회 출범식 정책토론회에서 “노동계가 고용 유연성을 양보하는 대신, 사회안전망을 강화하고 그 비용을 고용 유연화로 혜택을 보는 기업이 부담하는 것이 바람직하다”고 말했다. 한국은행의 보고서에 따르면, 65세까지 계속 근로가 가능할 경우 향후 10년간 성장률을 0.9~1.4%포인트 증가시키는 효과가 있을 것으로 추정된다. 성균관대 교수는 정부의 ‘정년 후 계속 고용’ 제도 논의가 기업의 인력 운영 현실과 산업별 특성을 충분히 반영하여 설계되어야 한다고 강조하며, 일률적인 법정 정년 연장은 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 간의 격차를 더욱 확대할 수 있다고 지적했다





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