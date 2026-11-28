만기 전 자금 필요 시 정기예금 일부해지 서비스를 이용하면 필요한 금액만 인출하고 잔액의 기존 고금리를 유지할 수 있습니다. KB, 신한, 하나은행의 조건과 예금담보대출과의 차이를 알아봅니다.

만기 전이라도 필요한 금액만 인출하면 나머지 예금의 기존 고금리를 유지할 수 있는 ' 정기예금 일부해지' 서비스가 주요 금융권에서 운영되고 있어 많은 예금주의 주목을 받고 있습니다. 기존에는 예금을 중간에 깨면 전액에 대해 낮은 중도해지 이자율이 적용되어 큰 이자 손실 을 감수해야 했지만, 이제는 일부해지 를 통해 이자 수익을 크게 보호할 수 있습니다.

주요 은행의 일부해지 상품 조건과 한도

28일 금융권에 따르면 국민은행은 'KB 스타 정기예금'을 통해 가입일로부터 한 달이 지난 이후 최대 두 차례에 걸쳐 분할 인출을 허용합니다. 이때 인출 후 잔액이 100만원 이상이어야 하며, 조건을 충족하는 경우에만 일부해지가 가능합니다.

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신한은행의 '쏠편한 정기예금'은 만기일 직전 영업일까지 두 차례 일부해지가 가능한 점이 특징입니다. 또한 하나은행의 '하나의 정기예금' 역시 만기 전 두 차례 일부해지를 허용하고 있어, 각 은행마다 만기 전 인출 빈도가 최소 두 번까지 보장되고 있습니다.

전액 해지와 일부해지 이자 차이 분석

연 3%의 금리로 1년 만기 정기예금에 5천만 원을 가입한 사례를 통해 일부해지의 장점을 명확히 알 수 있습니다. 가입 6개월 만에 5백만 원이 긴급하게 필요해진 상황에서, 만약 예금을 전액 해지하면 세전 25만 원의 이자만 받을 수 있습니다. 이는 약정 이자율보다 낮은 중도해지 이자율이 적용되기 때문입니다.

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반대로 필요한 5백만 원만 일부해지하고 나머지 4천5백만 원은 만기까지 유지하면 총 137만5천 원의 이자를 받을 수 있습니다. 전액 해지 후 남은 돈을 재예치하지 않는다고 가정할 때, 두 가지 방식 사이의 이자 수령액 차이는 무려 112만5천 원에 달합니다.

예금담보대출을 통한 이자 보호 전략

자금이 필요한 기간이 매우 짧다면 예금담보대출을 활용하는 것이 또 다른 대안이 됩니다. 통상적으로 예금금리에 일정 수준의 가산금리를 더해 대출금리가 결정되는데, 연 4.25%의 금리로 5백만 원을 빌려 한 달 뒤에 갚는다면 약 1만8천 원의 이자만 부담하면 됩니다.

이 경우 예금은 그대로 유지되어 만기 시 약정된 전체 이자를 모두 받을 수 있으므로, 단기 자금 조달에는 예금담보대출이 이자 손실을 막는 가장 효율적인 수단이 될 수 있습니다. 다만 은행과 상품마다 일부해지 가능 횟수, 최저 유지 잔액, 적용 금리가 다르므로 가입 전 상품 조건을 반드시 확인해야 합니다.

소비자 결정 시 고려해야 할 사항

예금담보대출을 이용할 때는 자금 사용 기간과 상환 여력을 꼼꼼히 고려해야 합니다. 중도해지에 따른 이자 손실과 대출 이자 부담을 비교 분석하여, 자신의 재정 상황에 가장 적합한 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 각자 보유하고 있는 예금 상품의 세부 약관을 확인하여 불필요한 이자 손실을 방지하시기 바랍니다.