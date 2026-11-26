정근식 대한민 교육감협의회장이 교부금 법안 심사를 앞두고 국회 앞에서 4대 핵심 요구사항을 발표하며 정부와 맞섰다. 내년 교육재정 확보를 위한 막판 협상이 진행 중이다.

대한민국교육감협의회 장인 정근식 서울시교육감 이 2026년 11월 26일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고, 지방교육재정교부금 법안 개편과 관련해 4대 핵심 요구사항을 공식 발표했다. 전국 시도교육감들이 국회 앞에 결집한 이번 행동은 내년도 교육재정 확보를 위한 막판 총력전으로, 정부가 제출한 교부금법 개정안이 교육 현장의 실질적 필요를 충족하지 못한다는 입장을 명확히 했다. 정 교육감은 합리적 논거를 제시하며 국회의 신중한 심사를 촉구했다.

교부금 산정 기준액 및 규모 요구

대한민국교육감협의회는 내년 교부금 산정 기준액을 정부가 제시한 75조7천억원에서 84조1천억원으로 상향 조정할 것을 요구했다. 현재 정부안에 따라 산출될 내년 교부금 규모는 78조9천억원으로, 시도교육청들이 산출한 최소 필요액인 88조4천억원과 비교할 경우 9조5천억원의 재정 부족이 발생할 것으로 경고했다. 협의회는 단순히 부족액 문제를 넘어, 예산 산정의 근본적인 틀 자체를 수정해야 한다고 주장하며 강도 높은 협상을 예고했다.

Also read 한국은행 기준금리 3.25%로 인상...반도체 수출 호조와 물가 불안

교육감협의 주장은 현재 국회에서 논의되고 있는 학령인구 반영률 낮추기 방안에도 적용된다. 기준액을 올해 실제 교부금 규모로 조정하고 학령인구 반영률을 기존 35%에서 10%로 대폭 낮추더라도 여전히 8조원 이상의 재원이 부족하다는 설명이다. 협의회는 새로운 산정 방식에서 첫해 기준액이 낮게 책정될 경우, 그 영향이 매년 누적되어 향후 교육재정이 지속적으로 악화될 수 있음을 우려했다. 이러한 누적 효과는 중장기적인 교육 정책의 연속성을 해칠 수 있다는 점이 핵심 쟁점이다.

2026년 정산분 제외 및 인건비 부족 문제

정근식 대한민 교육감협의회장은 2026년 12월에 법률을 개정하면서도 2026년 정산분을 지급하지 않겠다는 정부의 입기는 도저히 납득할 수 없다고 비판했다. 이는 교육 현장의Immediate한 운영 자금 조달에 심각한 차질을 빚을 수 있는 사안이다. 정부안에 따른 내년 교부금 증가액은 약 2조4천억원에 그치는데, 이는 교육인력 확보 등 인건비 증가분인 약 2조5천억원에도 미치지 못하는 수준이다. 즉, 예산이 늘어난다고 해도 실제 인건비 부담을 감당하기에는 턱없이 부족하다는 계산이 나온다.

Advertisement

이러한 재정 공백은 학교 현장의 교육의 질 저하로 직결될 수 있다는 우려가 크다. 대한민 교육감협의회는 예산 증액이 인력 유지만으로 소모되어서는 안 된다고 강조하며, 재원의 효율적인 배분을 통한 교육 서비스 개선이 동시에 이루어져야 한다고 피력했다. 정근식 교육감의 강한 어조는 교육계 내부의 불만이 외부로 표출된 것으로, 정부는 이러한 비판에 대응할 만한 대안을 마련해야 하는 압력을 받게 되었다.

미래대응기금 용도 및 대안 제시

대한민국교육감협의회는 교부금 개편으로 확보된 재원이 투입되는 미래대응기금의 용도에 초·중등교육 지원을 명시적으로 포함해야 한다고 요구했다. 향후 교육 환경 변화에 대응하기 위한 자금이지만, 구체적인 지원 방향이 불분명할 경우 교육의 핵심 영역인 초중등 과정이 소외될 수 있다는 판단에서다. 협의회는 교육재정의 안정적 운용을 위해 기금의 사용처를 법적으로 명확히 할 것을 정부에 주문했다.

현재 정부는 내국세의 20.79%를 교부금으로 배분하는 현행 방식을 폐지하고, 경상성장률과 학령인구 변화율을 반영해 교부금 규모를 산정하는 내용을 담은 교부금법 개정안을 국회에 제출했다. 반면, 대한민 교육감협의회는 내국세 연동제를 유지하되 교부금이 전년보다 5% 넘게 증가할 경우 초과 증가분의 3분의 2를 국가의 미래투자 재원으로 활용하는 교육재정 상생안을 대안으로 제시해 왔다. 반대로 교부금이 5% 넘게 감소하면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하는 방식이다. 이 대안은 교육재정의 예측 가능성을 높이고 국가 미래 투자와의 균형을 맞추려는 시도다.

심사 기한 및 학부모 소통 방안

교부금법 개정안의 국회 심사 기한은 2026년 11월 30일까지다. 만약 이 기간 내에 심사를 마치지 못할 경우, 교육위원회 의결 없이 본회의에 부의될 수 있어 법적 공방이 격화될 우려가 있다. 교육감협은 국회의 빠른 처리와 교육계의 정당한 요구 수용을 강력히 촉구하며, 심사의 투명성과 공정성을 강조했다. 정근식 서울시교육감은 합리적이고 이성적인 결정이 내려져야 한다고 믿는다며, 국회와 정부에 마지막 호소를 던졌다.

Advertisement

정근식 교육감은 학부모들에게도 교육 재정 사정을 알리기 위해 2026년 11월 26일 자로 전국 학부모들에게 가정통신문을 발송하기로 했다고 밝혔다. 이는 교육재정 문제가 단순한 행정 사안이 아닌, 시민과 학생들의 미래와 직결된 사회적 쟁점임을 널리 알리기 위한 조치다. 교육감협의회와 학부모들의 연대는 정부의 입장 변화를 이끌어내기 위한 중요한 전략으로, 향후 국회 심사 과정에서 교육계와 시민사회의 여론이 어떻게 형성될지 주목된다.