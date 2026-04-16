정국 현안별 주요 뉴스 브리핑: 정치, 외교, 경제, 국제

본 브리핑은 5월 17일 주요 뉴스를 종합하여 정치, 외교, 경제, 국제 등 다양한 분야의 현안을 다룹니다. 홍준표 전 대구시장의 이재명 대통령과의 오찬, 쌍방울 대북송금 사건 특검팀의 혼란, 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 발언 파장, 국제 항공권 가격 급등, 이스라엘-레바논 휴전 합의 등 주요 사안을 간략하게 소개합니다.

이재명 대통령 이 17일 홍준표 전 대구시장을 청와대로 초청해 비공개 오찬을 가졌다. 홍준표 시장은 이에 대해 자신은 무소속이며, 청와대 정무수석의 연락을 받고 오찬에 응했다고 밝혔다. 이는 이재명 대통령 이 보수 진영의 외연을 확장하려는 통합 행보의 일환으로 해석되며, 과거 홍준표 시장이 김부겸 전 국무총리에 대한 지지를 공개 선언한 직후에 이루어져 주목받고 있다. 홍준표 시장은 김부겸 전 총리와 30년 우정을 강조하며 대구의 미래를 위해 그를 지지한다고 재차 밝혔다. 한편, 이재명 정부 출범 직후 거론되었던 홍준표 시장의 국무총리설이 이번 회동으로 인해 다시 부상할 가능성도 제기되고 있다.

쌍방울 대북송금 사건을 수사하던 특별검사팀이 이해충돌 논란에 휩싸인 권영빈 특별검사보를 교체했다. 권영빈 특검보는 과거 이화영 전 경기도 평화부지사와 방용철 전 쌍방울 부회장의 변호를 맡았던 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 특히 방용철 씨가 법정에서 권영빈 특검보와 진술을 모의했다는 취지의 증언을 하면서 논란은 더욱 커졌다. 특검팀은 공정성 문제를 해소하기 위해 권영빈 특검보를 교체했지만, 김어준의 유튜브 채널에 출연해 수사 상황을 설명한 김지미 특검보에 대한 고발 사건 수사 착수로 인해 특검팀을 둘러싼 논란은 계속되고 있다.

정동영 통일부 장관의 북한 제3 핵시설 발언과 관련하여 미국이 대북 정보 공유를 일부 제한하겠다는 방침을 전달했다. 정동영 장관은 영변, 구성, 강선에 우라늄 농축 시설이 있다고 언급했지만, 구성 핵시설에 대한 언급은 한미 정보 당국이 공식적으로 확인한 바 없는 지역이었다. 이 발언 이후 미국은 민감한 정보가 외부에 공유된 것에 대해 강하게 항의했으며, 익명의 미국 소식통은 정보 공유를 축소하겠다는 의도가 한국 정부에 전달되었다고 밝혔다. 통일부는 장관이 과거 보고서 등을 통해 구성에서의 우라늄 농축 가능성을 인지하고 있었다고 해명했으나, 이번 일로 인해 한미 간의 정보 공유에 제동이 걸릴 가능성이 제기된다.

중동 전쟁 장기화로 인해 5월 발권 국제선 항공권 유류할증료가 사상 최고치를 기록하면서 미국, 유럽행 왕복 항공권 가격이 300만원을 넘어설 것으로 전망된다. 5월 유류할증료 기준 단가는 최고 단계인 33단계를 기록했으며, 이는 2016년 거리비례제 도입 이후 처음이다. 항공업계에서는 기본 운임을 포함할 경우 장거리 노선 왕복 항공권 가격이 300만원을 넘어설 것으로 예상하고 있다. 유가가 추가로 오를 경우 항공사가 초과 비용을 떠안는 대신 기본 운임을 올리는 방식으로 승객에게 부담을 전가할 수 있다는 분석도 나오고 있다. 한국항공협회는 유류할증료 최고 단계를 한시적으로 상향해 줄 것을 국토교통부에 요청할 방침이다.

이스라엘과 레바논이 10일간의 휴전에 전격 합의했다. 이번 합의는 6주 넘게 이어진 이스라엘과 헤즈볼라 간의 교전을 멈추기 위한 조치로, 미국 주재 대사들이 워싱턴에서 휴전 방안을 논의해왔다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 양국 정상을 백악관으로 초청해 회담을 열겠다고 예고했다. 하지만 이번 휴전이 완전한 평화로 이어질지는 미지수다. 네타냐후 이스라엘 총리는 군대 철수를 거부했으며, 헤즈볼라 역시 이스라엘군의 자유로운 이동을 허용하는 합의는 받아들일 수 없다고 반발하며 갈등의 불씨를 남겼다.





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 홍준표 쌍방울 정동영 항공료

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[CMG중국통신] 중국, 중·동유럽 국가들에 더 바짝 다가간다‘17+1’ 정상 회의는 중국과 중ㆍ동유럽(CEEC) 17개 국가와의 경제협력 추진 기구를 말한다.

Read more »

도심 제한속도 10km 감속했더니…택시요금 차이 얼마나?■오는 17일 '안전속도 5030' 시행 어제(17일)부터 '안전속도 5030'이 전국에서 시행됐습니다. 2019년 도로...

Read more »

���, ������� �� ��� ����.. |�Ѱ�| 3���� ���濵�� ����� �ΰ� - ��ߴ��������ߴ�����ó������ 1�� 17�Ϻ��� ����ƽ��ϴ�. ���־�нùο����� ���뵿�ΰ� �ߴ�����ó���� �ؼ����� ��ǥ�� 2021�� 11�� 17�Ϻ��� 2022...

Read more »

무면허로 킥보드 같이 탄 고교생 2명, 택시와 '쾅'…1명 사망 | 중앙일보경찰은 택시운전자 A씨를 조사 중입니다.\r킥보드 택시 교통사고

Read more »

한국, 태국 꺾고 U-17 아시안컵 4강행 '2회 연속 월드컵 티켓' | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 이영호 기자=한국 17세 이하(U-17) 축구 대표팀이 2023 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 8강전에서 태국을...

Read more »

����� ��������� �� ����...���� ���� �뼭�ش޶� �� ����뼱�� 17�� �յΰ� �ִ� ��� ����� ���Ҿ���ִ� �뼱�ĺ��� 17�� ���������� ���� �� ���� �뼭�� �ּ��� �� ����̶�� ���ߴ�. ����� ��...

Read more »