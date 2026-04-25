정관장, 중국 국가대표 종휘 아시아쿼터 영입…최하위 탈출 노린다

여자 프로배구 정관장이 다음 시즌 전력 강화를 위해 중국 국가대표 출신 아웃사이드히터 종휘를 영입했다. 종휘는 김연경과 함께 활약했던 경험이 있으며, 정관장의 공격력을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

여자 프로배구 최하위 정관장 이 다음 시즌 전력 강화를 위해 중국 국가대표 출신 아웃사이드히터 종휘를 아시아쿼터 로 영입했다. 정관장 레드스파크스는 24일 종휘를 15만 달러에 영입했다고 발표하며, 고희진 감독은 종휘 선수의 공수 능력을 높이 평가하며 팀에 필요한 선수라고 밝혔다.

종휘는 김연경과 함께 활약했던 경험이 있으며, 2022 항저우 아시안게임에서 중국 대표팀으로 금메달을 획득하기도 했다. 정관장은 지난 시즌 챔프전 준우승 이후 이소영의 이적, 외국인 선수와의 재계약 실패 등으로 전력 누수를 겪었다. 표승주를 영입하고 반야 부키리치를 지명하며 전력을 재정비했지만, 부키리치와 메가왓티 퍼티위의 포지션 중복 문제도 있었다. 부키리치는 아웃사이드히터로 변신하며 기대 이상의 활약을 펼쳤지만, 시즌 종료 후 부키리치, 메가와 재계약에 실패하고 표승주마저 이적하면서 전력 약화가 심화되었다.

아시아쿼터 선수인 위파위 시통은 부상으로 인해 출전하지 못했고, 인쿠시 역시 기대에 미치지 못하는 활약을 보였다. 결국 정관장은 8승 28패로 최하위에 머물렀다. 이번 FA 시장에서 정호영이 흥국생명으로 이적하면서 미들블로커 자리가 더욱 약해졌다. 하지만 정관장은 표승주를 흥국생명에 보내고 신인 지명권을 받아오는 '사인 앤 트레이드'를 단행했으며, 종휘를 영입하여 아웃사이드히터 라인을 강화했다.

종휘는 중국 리그에서 뛰어난 활약을 보여왔으며, 정관장의 공격력을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다. 이선우, 박혜민, 박여름 등 기존 선수들과 함께 종휘가 활약한다면 정관장은 다음 시즌 반등을 노릴 수 있을 것이다. 하지만 정호영의 이적으로 인한 미들블로커 약점은 여전히 해결해야 할 과제이다. GS칼텍스는 지젤 실바와 재계약하고 타나차 쑥솟을 영입하며 외국인 선수와 아시아쿼터 구성을 완료했다





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