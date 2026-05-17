정 후보 답변: '오세훈 시장 시정의 현주소'

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시와 수도권광역급행철도(GTX)-에이 노선에 대한 책임론을 두고 공방을 벌였다. 정 후보는 오세훈 시장 시정의 현주소라며 무책임한 안전 불감증의 표현을 썼다. 또한, 그는 철근 누락 사고에 대한 서울시의 안전 관리 관습을 비판했다. 그러나, 오세훈 후보는 정 후보 캠프가 지나친 비난을 일삼는 것이라며 정 후보 캠프의 정치인 검증 도구성 비판도 했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 17일 철근 누락 오류가 발생한 서울 강남구 지티엑스(GTX)-에이 노선 구간인 영동대로 지하 공간복합개발 현장을 둘러보고 있다. 연합뉴스더불어민주당 정원오, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 수도권광역급행철도(GTX)-에이(A) 노선 역사의 ‘철근 누락 시공 사고’에 대한 서울시 책임론을 두고 거센 공방을 벌였다.

정 후보는 ‘오세훈 시장 시정의 현주소’라고 공격했고, 오 후보는 ‘건설회사의 단순 실수를 정치쟁점화하는 정 후보 캠프가 쫓기는 모양’이라고 맞받았다. 정 후보는 17일 서울 강남구 지티엑스-에이 노선 삼성역 구간 공사 현장을 둘러본 뒤 기자들에게 ‘철근 누락 사고는’ 그동안 서울시가 어떻게 안전 문제를 관리해왔는지 명확하게 보여주는 일’이라며 ‘수십만명이 이용하게 될 텐데, 이런 엄청난 시설에 중대 하자가 발생했는데 그 문제에 대해 시와 시장 책임이 없다는 게 오 시장의 무책임한 안전 불감증’이라고 말했다. 그는 오 후보에게 ‘부실시공 사태를 언제 처음 보고받으셨나. 어떤 조치를 취하셨나.

왜 다섯달 반이 지난 다음에야 국토부에 보고가 됐나. 답을 주시기 바란다. ’고 했다. 앞서 국토교통부는 지티엑스-에이 삼성역 지하 5층 승강장부 기둥에 두줄로 지어져야 할 주철근이 한줄로 잘못 시공됐고, 서울시가 이를 알고도 5개월 뒤에야 국토부에 관련 내용을 보고했다며 서울시와 국가철도공단을 상대로 감사에 착수했다고 밝힌 바 있다...





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