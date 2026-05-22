정 후보 "안전 문제는 정치 쟁점화해서 해결될 문제는 아니야"

정 후보는 오 후보의 토론 제안에 "안전 문제는 관심을 갖고 또 대응과 실천을 통해서 해결할 수 있는 것, 그걸 정치 쟁점화해서 해결될 문제는 아니라고 본다"며 "오히려 오 후보가 삼성역 현장에 직접 가서 살펴보고 대책을 강구하는 게 해야 할 일"이라고 직격했다.

정 후보는 오 후보의 토론 제안에 "안전 문제는 관심을 갖고 또 대응과 실천을 통해서 해결할 수 있는 것, 그걸 정치 쟁점화해서 해결될 문제는 아니라고 본다"며 "오히려 오 후보가 삼성역 현장에 직접 가서 살펴보고 대책을 강구하는 게 해야 할 일"이라고 직격했다.

정 후보는 이날 검은 정장을 입고 서울 광진구 구의역 9-4 승강장을 찾는 것으로 일정을 시작했다. 10년 전인 2016년 5월 28일, 이곳에서 외주업체 비정규직으로 고용된 청년이 스크린도어를 혼자 수리하다 전동열차에 치어 사망했다. 사망자 소지품에서 컵라면이 발견되면서 시민 추모 운동으로 번졌다. 해당 승강장 앞에 선 정 후보는 국화꽃을 들고 서서 30초 간 고개를 숙이고 고인을 추모했다. 이어 현장에서 '안전하게 일할 권리, 서울을 만들겠습니다'라고 적은 뒤 추모판에 붙였다.

이어 인근 추모문화제로 이동해 참석한 정 후보는 '다짐발언'에서 "안전문제는 시민의 일상을 지키는 가장 기본적인 일이다. 안전하지 않으면 다른 일은 한 발자국도 진행될 수 없다"며 "(김군 사고 뒤) 위험은 외주화하면 안 된다는 공감대가 생겨났지만, 아직도 많은 부분이 지켜지지 않고 있다. 더 안전한 서울을 만들겠다"고 약속했다. 정 후보는 추모식에 함께 참석한 권영국 정의당 서울시장 후보와 '임을 위한 행진곡'을 부르며 팔을 흔들기도 했다.

정 후보와 권 후보는 각각 발언 뒤 "구의역 김군 같은 참사가 일어나지 않도록, 저와 새 서울시는 시민의 생명보호와 안전을 최우선으로 하겠다"는 내용의 '서울시장 후보 생명안전 약속'에 서명했다. 당시 시민대책위 진상조사단장으로 활동했던 권영국 후보는 이날 "구의역 김군 사건은 저를 산재 사망 사건에 관심 가지게 한 결정적 계기였다"며 "여전히 경비절감을 내세운 오세훈의 서울시를 주요 원인으로 지적하지 않을 수 없다. 안전을 '비용' 취급하는 경영의 문제를 봐야 한다"고 말했다.





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정원오 오세훈 권영국 서울시장후보 구의역사고

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