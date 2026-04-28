젊은 층도 주의해야 하는 퇴행성 관절염, 조기 관리가 핵심

4월 28일 '관절염의 날'을 맞아 인천성모병원 정형외과 허준영 교수와 함께 퇴행성 관절염의 증상, 원인, 치료법에 대해 알아본다. 최근 젊은 층에서도 운동 과다나 잘못된 자세로 인한 관절염 증상이 증가하고 있으며, 초기 증상을 방치하면 일상생활에 큰 지장을 줄 수 있다. 조기 발견과 적절한 관리가 관절 건강을 지키는 핵심이다.

4월 28일은 ' 관절염 의 날'로, 최근 젊은 층에서도 퇴행성 관절염 증상이 증가하고 있는 실정이다. 관절염 은 단순한 연골이 닳는 질환이 아니라 관절 전체의 노화 현상으로, 연골이 얇아지고 연골하골이 단단해지며 활막에 염증이 발생하는 복합적인 질환이다.

과거에는 주로 중장년층에서 발생하던 질환이었으나, 최근 운동 인구 증가와 잘못된 자세, 과도한 운동으로 인해 젊은 층에서도 초기 퇴행성 변화가 나타나는 경우가 빈번해지고 있다. 특히 운동을 갑자기 시작하거나 무릎에 부담이 큰 동작을 반복하는 경우, 또는 과거에 인대나 연골 손상을 경험한 사람들은 고위험군에 속한다. 관절염의 초기 증상은 움직일 때만 통증이 발생하고 휴식 시에는 사라지며, 아침에 뻣뻣함이 느껴지지만 금방 풀리는 것이 특징이다. 이러한 증상을 방치하면 점차 통증이 지속되고 무릎이 붓거나 관절의 움직임이 제한되는 등 일상생활에 지장을 주게 된다.

퇴행성 관절염의 치료는 초기 관리가 가장 중요하며, 체중 조절과 생활 습관 개선, 허벅지 근육 강화가 기본적인 방법이다. 허벅지 근육은 무릎의 보호대 역할을 하며, 근육이 강해지면 관절에 가해지는 부담이 줄어든다. 통증이 심할 경우 소염진통제나 히알루론산 주사 치료를 병행할 수 있으며, 비수술 치료로 조절되지 않는 경우 수술을 고려해야 한다. 젊고 활동량이 많은 환자라면 절골술을 통해 관절의 하중을 분산시키며, 관절 손상이 심한 경우에는 인공관절치환술을 시행한다.

최근 인공관절 수술은 환자별로 다른 관절 움직임(운동학적 축)을 반영하는 맞춤형 수술로 진화하고 있다. 관절염은 조기 발견과 적절한 관리가 중요하며, 잘못된 운동 습관이나 과도한 부담은 관절 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다





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