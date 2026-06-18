젊은 세대의 분노, '일못' 선관위에 대한 참을 수 없는 실망

투표용지 부족 사태에 대한 젊은 세대의 강한 분노와 그 이유를 분석한 기사. 선관위의 무능과 학생회 선거의 엄격함을 대비하며, 이재명 대통령의 발언이 미친 영향을 다룬다.

일주일 사이 손솔 진보당 의원과 두 차례 대화를 나누며 젊은 세대 의 분노를 이해하려 애썼다. 주제는 왜 투표용지 부족 사태가 이렇게 큰 반향을 불러일으켰는가였다. 40대 후반부터 60대까지의 기성세대는 민주진보 지지층이 대다수지만, 이번 사태에 대한 젊은층의 강한 반응에 공감하지 못하는 모습이었다.

초기에는 '뭘 몰라서 그래'라는 식의 반응이 지배적이었다. 선관위가 헌법상 독립기구라는 점, 선거 관리 부실을 지나치게 비판하면 부정선거론에 힘을 실어줄 수 있다는 우려 때문이었다. 변곡점은 이재명 대통령의 8일 기자회견이었다. 이 대통령이 청년들의 지적에 감사와 반성을 표하며, 이는 정부여당과 기성세대에 강력한 가이드라인이 되었다.

그러나 표면적으로 환영하면서도 내심 찜찜한 분위기가 곳곳에서 감지됐다. 젊은 세대의 분노는 선관위의 무능과 무책임에서 출발했다. 이들은 '일잘러'가 되는 것을 꿈꾸며 자신을 훈련하는 세대다. 투표용지 부족과 같은 기본적인 실수는 참을 수 없는 중대범죄로 여겨졌다.

실제로 대학 학생회 선거는 엄격한 규정 아래 치러진다. 맞춤법 오류나 홍보물 색상 차이도 제재 대상이며, 개표 과정에서 떨어진 표는 무효 처리된다. 학생들은 이런 규칙을 능력의 일부로 받아들인다. 반면 중앙선관위는 돈을 아끼거나 숫자를 제대로 세지 못해 유권자들을 기다리게 하고, 일부는 결국 투표하지 못했다.

이런 이중적 기준이 분노를 키웠다. 이재명 대통령의 발언은 젊은 세대를 위로하고 격려했다. 그러나 정부여당의 비협조적 태도와 선관위 두둔론이 여전히 일부 존재했다. 대학 현장에서는 학생들이 주체적으로 시국선언을 준비했다.

각 대학의 선언문은 문장력 경연장 같았고, 어느 정당이나 노조 못지않게 신중하게 안내됐다. 손솔 의원실은 6월 10일 서울 주요 대학의 시국선언을 실시간으로 취합했다. 모든 선언문에서 재선거나 부정선거를 언급하지 않았으며, 이는 사전 합의된 사항이었다. 학생들은 1년 전 탄핵 시위에 나섰던 이들로, 부정선거의 위험성을 잘 인지하고 있었다.

연세대에서는 한 학생이 '선관위가 부정선거 세력에게 빌미를 주는 시대의 죄를 지었다'고 발언하자 기자들이 몰려들었고, 극우 성향 학생이 항의하는 소동이 벌어지기도 했다. 그러나 전체적으로 젊은 세대의 행동은 정의감과 책임감에서 비롯된 것이었다. 기성세대의 민주화운동과 닮은 점이 많았으며, 이번 사태를 통해 참정권 보장의 중요성이 재확인됐다





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