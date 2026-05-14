절박함에서 전문성으로, 화성시 사회적 경제의 이정표 (주)컴윈 정연철 대표 인터뷰

IMF 외환위기 이후 기초생활수급자 6명으로 시작해 연 매출 50억 원의 전문 전자제품 재활용 기업으로 성장한 (주)컴윈의 여정과 사회적 경제의 지속 가능성을 위한 전문 경영 및 협업 단지 조성 제언을 담았습니다.

1997년 대한민국을 강타한 IMF 외환위기는 수많은 이들에게 실직과 빈곤이라는 가혹한 현실을 안겨주었다. 그 거대한 사회적 충격이 지나간 자리에는 생존을 위한 처절한 몸부림과 함께, 단순히 개인의 생존을 넘어 공동체가 함께 살아남을 수 있는 방법인 자활이라는 새로운 패러다임이 싹트기 시작했다.

이러한 시대적 배경 속에서 탄생하여 현재 화성시를 대표하는 사회적 기업으로 자리매김한 (주)컴윈의 역사는 단순한 기업의 성장이 아니라 한국 사회적 경제가 걸어온 고난과 극복의 서사시라고 할 수 있다. 지난 8일, 화성시민신문은 (주)컴윈의 정연철 대표를 만나 그가 걸어온 20여 년의 세월과 앞으로 화성시의 사회적 경제 생태계가 나아가야 할 구체적인 방향성에 대해 심도 있는 대화를 나누었다. 컴윈의 뿌리는 2003년으로 거슬러 올라간다. 당시 안산과 시흥 지역의 자활센터 내에 있던 재활용 사업단들이 통합하며 그 시작을 알렸다.

정연철 대표는 창립 당시의 기억을 떠올리며, 함께 시작한 6명의 멤버 모두가 기초생활수급자였다는 점을 강조했다. 그들에게 컴퓨터 사업은 단순한 일자리가 아니라 삶의 벼랑 끝에서 붙잡은 마지막 희망이었으며, 컴퓨터로 반드시 승리하겠다는 절박함이 컴윈이라는 이름에 담겨 있었다. 초기 자본금 8700만 원 역시 개인의 투자가 아닌 지역 자활기금이 모인 사회적 자본이었다는 점에서 컴윈의 정체성은 시작부터 공동체성에 기반하고 있었다. 이후 컴윈은 교육부의 중고 컴퓨터 지원사업과 생산자 책임 재활용 제도인 EPR의 도입이라는 외부적 기회를 기민하게 포착했다.

이를 통해 단순한 수거 업체에서 전문적인 전자제품 재활용 기업으로 체질 개선에 성공하며, 현재는 연 매출 50억 원과 30여 명의 상시 고용 인원을 유지하는 탄탄한 중견 사회적 기업으로 성장하는 쾌거를 이루었다. 컴윈의 가장 독특한 점은 지배구조에 있다. 법적으로는 주식회사 형태를 띠고 있지만, 그 내부 운영 원리는 철저하게 협동조합의 정신을 따르고 있다. 정 대표에 따르면 주식의 95%가 특정 개인이 아닌 법인 소유로 되어 있으며, 대표이사 또한 소유주로서 권한을 행사하는 것이 아니라 경영 전반을 위임받은 전문 경영인으로서의 역할을 수행한다.

이는 설립 초기부터 고수해온 사회적 소유라는 원칙에 따른 것이다. 정 대표는 정부가 제시하는 사회적 기업의 요건을 맞추기 위해 억지로 형태를 만드는 것보다, 구성원들의 실질적인 필요와 자발적인 참여에 기초한 협동조합 모델이야말로 사회적 경제의 진정한 본질이라고 설명했다. 이러한 구조는 권력의 집중을 막고 기업의 이익이 다시 공동체와 사회로 환원되는 선순환 구조를 가능하게 했다. 물론 성장 과정이 항상 평탄했던 것은 아니다.

정부의 일거리 제공 사업이 종료되면서 매출이 급감하며 존립의 위기를 겪기도 했다. 정 대표는 이때 자활이라는 이름 뒤에 숨어 정부 보조금에 의존하는 방식으로는 결코 살아남을 수 없다는 자력갱생의 필요성을 뼈저리게 느꼈다고 회상했다. 위기를 돌파하기 위해 그가 선택한 전략은 전문성의 강화였다. 현장에서 묵묵히 일하는 취약계층 노동자들과 대기업 출신 엔지니어, 그리고 베테랑 영업 전문가들을 과감하게 한 팀으로 묶었다.

전문 인력이 경영 전략과 영업망 확대를 책임지고, 현장 인력이 이를 뒷받침하는 이원화 시스템을 정착시킴으로써 시장에서 일반 기업과 경쟁해도 밀리지 않는 강력한 경쟁력을 확보할 수 있었다. 즉, 사회적 가치라는 명분이 경제적 효율성이라는 실리를 뒷받침할 때 비로소 지속 가능성이 확보된다는 교훈을 얻은 것이다. 정 대표는 이제 자신의 경험을 바탕으로 화성시의 사회적 경제 생태계에 대한 제언을 아끼지 않았다. 그는 현재 화성시의 사회적 경제가 양적인 팽창 단계를 지나 질적인 성숙기로 접어들어야 할 시점이라고 진단했다.

특히 정명근 화성시장의 공약 중 하나인 사회적 경제 협업 단지 조성에 큰 기대를 걸고 있다. 개별 소규모 기업이 수십억 원의 대출을 받아 단독 공장을 짓는 것은 현실적으로 불가능에 가깝지만, 시가 부지를 확보하고 인허가 절차를 지원해준다면 컴윈을 포함한 여러 기업이 힘을 합쳐 물류 시스템을 통합하고 지역의 랜드마크가 될 만한 협업 단지를 구축할 수 있다는 구체적인 청사진을 제시했다. 더불어 시의 지원으로 성장한 이른바 앵커 기업들이 자조 기금을 마련하고, 시가 이를 매칭 지원함으로써 후발 기업들을 이끌어주는 선순환 구조의 정착이 시급하다고 덧붙였다.

컴윈이 그리는 미래는 단순히 매출 규모를 100억, 200억으로 늘리는 양적 성장이 아니다. 정 대표는 현재의 50억 원 규모 매출을 안정적으로 유지하면서, 그동안 축적한 기술력과 경영 노하우를 다른 사회적 기업들과 나누는 네트워크 기업 연합을 만드는 것이 최종적인 꿈이라고 밝혔다. 그는 사회적 경제가 양극화된 자본주의의 모순을 밑바닥에서부터 지탱하는 든든한 대안이 될 것이라고 확신했다. 다만, 사회적 가치 실현과 경제적 이윤 창출이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 강력한 의지 없이 정부의 지원금만을 바라보고 뛰어든다면 결코 지속 가능할 수 없다는 따끔한 충고도 잊지 않았다.

철저한 준비와 확신, 그리고 공동체에 대한 믿음만이 사회적 경제라는 험난한 길을 완주하게 하는 유일한 열쇠라는 것이 그의 지론이다. 화성시민신문은 앞으로도 이러한 대안적 경제 모델을 실천하는 기업들의 목소리를 통해 지역 사회의 새로운 희망을 기록해 나갈 예정이다





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