절망의 끝에서 찾는 재기의 희망, 도산 제도의 본질과 사회적 가치

박시형 변호사가 전하는 개인회생과 파산 제도의 오해와 진실, 그리고 도덕적 해이 논란 속에서도 재기의 기회가 왜 필요한지에 대한 심층적인 고찰

많은 사람들이 파산이나 회생이라는 단어를 들으면 인생의 실패자라는 낙인이 찍히거나 영구적으로 신용불량자가 되어 사회적으로 매장될 것이라는 공포를 느낍니다. 그러나 도산 전문 변호사인 박시형 변호사는 이러한 인식이 완전히 잘못된 오해라고 지적합니다.

실제로는 연체로 인해 이미 신용불량자가 된 상태에서 더 이상 빚을 갚을 길이 없을 때 선택하는 것이 개인회생이며, 오히려 이 절차를 통해 면책 결정을 받게 되면 신용이 회복되어 다시 경제 활동을 시작할 수 있는 길이 열립니다. 신용카드를 다시 사용할 수 있게 되고 과거의 회생 및 파산 기록이 삭제되는 등 정상적인 금융 생활로의 복귀가 가능하다는 점이 핵심입니다. 특히 법원의 금지명령을 활용하면 부동산이나 통장의 압류를 막을 수 있을 뿐만 아니라 끊임없는 채권자들의 독촉으로부터 벗어나 심리적 안정을 찾을 수 있다는 점은 채무자들에게 매우 중요한 구제책이 됩니다.

도산 제도는 기본적으로 채무 초과 상태, 즉 보유한 모든 재산을 처분해도 빚을 모두 갚을 수 없는 절망적인 상황에 놓인 사람들에게 빚을 탕감해줌으로써 재기의 발판을 마련해주는 제도입니다. 갚을 능력이 충분함에도 불구하고 고의로 갚지 않는 이들은 당연히 대상에서 제외됩니다. 파산은 변제 능력이 완전히 상실된 경우에 해당하며, 남은 재산을 처분해 일부를 갚고 나머지를 탕감받는 방식입니다. 반면 회생은 일정한 소득이 있어 앞으로 빚의 일부를 나누어 갚을 수 있는 사람들을 위한 제도로, 재산을 강제로 처분하지 않으면서도 채무를 조정받을 수 있습니다.

특히 영세 상인이나 서민들을 위한 개인회생 제도는 일반 회생과 달리 채권자의 동의 없이도 법적 요건만 맞으면 신청이 가능하여 훨씬 접근성이 높습니다. 이러한 제도적 장치들은 개인이 빚이라는 늪에 빠져 완전히 무너지기 전에 사회적 안전망 역할을 수행하며, 다시 생산적인 경제 주체로 돌아오게 만드는 데 목적이 있습니다. 일각에서는 이러한 빚 탕감이 도덕적 해이를 부추긴다는 비판을 제기합니다. 하지만 박 변호사는 이를 패자부활전이 없는 잔인한 게임에 비유하며 반론을 펼칩니다.

채무자의 모든 재산을 압류하고 최저 생계비조차 남기지 않은 채 몰아붙인다면, 채무자는 더 이상 일할 의지를 잃게 되고 결국 사회적 비용만 증가하게 됩니다. 채권자가 금융기관인 경우가 많은 현실에서, 금융업은 기본적으로 예대 마진을 통해 부실 채권의 위험 비용을 이미 수익에 포함하고 있습니다. 따라서 성실하게 살아오다 실수로 빚을 진 이들에게 다시 한번 기회를 주는 것은 단순히 개인을 돕는 일을 넘어 사회 전체의 효용을 높이는 일입니다. 다만 문제는 이러한 제도의 취지가 현장에서 제대로 작동하지 않는 현실입니다.

일부 법률 사무소에서 인건비가 많이 드는 파산보다는 처리하기 쉬운 회생을 권유하거나, 변호사가 아닌 사무장이 주도하는 박리다매식의 사무장 대리 관행이 만연해 있어 부실한 신청서가 남발되고 이는 결국 법원의 심사 강화와 기각률 상승으로 이어지는 악순환을 낳고 있습니다. 최근에는 가상화폐나 주식 투자로 인해 거액의 빚을 진 이들이 처음부터 회생이나 파산을 염두에 두고 무리하게 투자하는 이른바 빚투 현상이 나타나고 있어 우려를 자아냅니다. 죄책감 없이 변제액을 낮추는 방법만을 당당하게 묻는 일부 의뢰인들의 모습은 도산 전문 변호사로서 깊은 회의감을 느끼게 합니다.

진정한 도덕적 해이는 제도의 존재 자체가 아니라, 제도를 악용하는 사람들과 그것이 가능하게 만드는 부실한 운영 환경에서 비롯됩니다. 그럼에도 불구하고 박 변호사는 회생의 문을 닫아서는 안 된다고 강조합니다. 보이스피싱 피해자나 명의 도용, 혹은 사업 실패 후 뼈저리게 반성하며 매일 버스비까지 아껴가며 변제금을 갚아나가는 성실한 채무자들이 여전히 많기 때문입니다. 실수를 통해 배우고 달라지려는 의지를 가진 이들에게 재기의 기회를 제공하는 것은 채무자회생법이 가진 진정한 가치이며, 이를 통해 많은 이들이 새사람이 되어 사회로 돌아오는 과정이야말로 이 업무의 가장 큰 보람이라고 그는 말합니다





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